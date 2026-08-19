Tragedia: una turista murió y su hija está con muerte cerebral al caer 80 metros por un barranco

Un viaje de descanso en el Norte argentino terminó en una profunda tragedia para una familia oriunda de la localidad bonaerense de Alejandro Korn. Mientras transitaban por la imponente pero peligrosa Cuesta de Lipán, en la provincia de Jujuy, la camioneta en la que viajaban despistó y cayó más de 80 metros por un precipicio.

Como consecuencia del violento impacto, una mujer de 58 años perdió la vida en el acto y su hija de 33 años fue diagnosticada con muerte cerebral, mientras que los demás acompañantes sufrieron lesiones severas.

El siniestro en un camino de alta montaña

El trágico hecho ocurrió sobre el kilómetro 30 de la Ruta Nacional 52 —en sentido sur-norte—, un sinuoso corredor vial que conecta la Quebrada de Humahuaca con la Puna jujeña. La arteria es reconocida por sus pendientes pronunciadas y curvas cerradas de alta exigencia para la conducción.

El grupo familiar estaba integrado por Narciso González (60) y Silvia Rosana Amaro (58), acompañados por sus hijos Favio Hernán González (31) y Lorena Paola González (33), junto a la pareja de esta última, Augusto Coda (34). Tras arribar a Salta, habían alquilado una camioneta Toyota SW4 con la intención de recorrer ambas provincias durante sus vacaciones.

Por causas que aún son materia de investigación, en una de las curvas de montaña el conductor perdió el control de la unidad, lo que provocó el despiste y la abrupta caída al vacío de más de 80 metros.

Operativo de rescate y estado de salud de las víctimas

Tras el alerta recibido, efectivos de la Policía de Jujuy, personal del Servicio de Asistencia Médica de Emergencia (SAME) y dotaciones de Bomberos acudieron al sitio. Al llegar a la zona del desbarrancamiento, los rescatistas constataron la muerte instantánea de Silvia Rosana Amaro.

Los otros cuatro integrantes del vehículo fueron asistidos en el lugar y derivados de urgencia hacia el Hospital Pablo Soria de San Salvador de Jujuy. Con el correr de las horas, fuentes allegadas a la familia confirmaron que Lorena Paola González ingresó con un cuadro irreversible y se le diagnosticó muerte cerebral.

Peritajes e investigación judicial

Por disposición de la fiscalía de turno, peritos de la Policía de Jujuy iniciaron las tareas técnicas correspondientes para determinar la mecánica del accidente. Los estudios buscan dilucidar si el desencadenante del siniestro obedeció a un fallo mecánico en el vehículo alquilado, un error de conducción o las condiciones climáticas y del terreno en la ruta de alta montaña.

Este trágico episodio vuelve a poner en evidencia los severos riesgos que representan los trazados sinuosos de alta montaña cuando se presentan imponderables en la conducción. La conmoción por la pérdida de la familia de Alejandro Korn enluta lo que prometía ser una estadía de descanso y deja a las autoridades abocadas a esclarecer con precisión las causas del fatal despiste.