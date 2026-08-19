Golpe narco en Catamarca: secuestran más de 10 kilos de droga y detienen a dos personas

Tras llevar a cabo tareas investigativas, efectivos de la División Inteligencia e Investigaciones, dependientes de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, avanzaron sobre una serie de medidas que finalmente desembocaron en la intervención de dos inmuebles ubicados en los barrios Riberas del Valle y Loteo Parque Sur de la Capital.

Para concretar los procedimientos, los investigadores contaron además con la colaboración de sus pares del Grupo de Intervención Rápida (GIR-Sur). La tarea conjunta permitió materializar los allanamientos bajo las directivas del Juzgado Federal, instancia desde la cual se impartieron las instrucciones correspondientes para el desarrollo de las medidas judiciales.

El despliegue tuvo como escenario dos inmuebles y, una vez concretada la irrupción en ambos lugares, los efectivos avanzaron con la búsqueda de elementos vinculados con la investigación.

Marihuana y cocaína, entre los principales secuestros

Uno de los resultados centrales de los procedimientos fue el hallazgo de sustancias que, tras ser sometidas a las respectivas pruebas de campo, fueron determinadas como marihuana y cocaína.

En el caso de la marihuana, los investigadores secuestraron ocho panes compactados que contenían una sustancia herbácea. Luego de la prueba de campo correspondiente, se logró establecer que se trataría de 8,370 kilos de marihuana, que quedaron en calidad de secuestro.

A este hallazgo se sumó otro procedimiento sobre 69 envoltorios de plástico que contenían una sustancia tipo polvo, de color blanco. La prueba de campo determinó que se trataría de 1,755 kilos de cocaína, que también fueron incautados y quedaron bajo secuestro.

De esta manera, los procedimientos permitieron retirar de los inmuebles sustancias que, de acuerdo con las pruebas realizadas en el lugar, correspondían a dos tipos de estupefacientes.

Entre los principales elementos secuestrados se encuentran:

8,370 kilos de marihuana , distribuidos en ocho panes compactados.

, distribuidos en ocho panes compactados. 1,755 kilos de cocaína , contenidos en 69 envoltorios de plástico.

, contenidos en 69 envoltorios de plástico. Una camioneta Volkswagen Amarok de color gris .

. Tres motocicletas .

. Dos motocicletas Bajaj Dominar D400 cc. , una de color verde y otra de color negro.

, una de color verde y otra de color negro. Una motocicleta QJ Motor SRT 700X .

. Seis teléfonos celulares de distintas marcas y modelos.

de distintas marcas y modelos. Un DVR .

. 332.100 pesos en efectivo.

Vehículos, teléfonos y dinero también quedaron secuestrados

El procedimiento no se limitó al secuestro de las sustancias. Durante los allanamientos, los investigadores también incautaron distintos elementos, entre ellos vehículos, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo.

En materia de rodados, fue secuestrada una Volkswagen Amarok gris, además de tres motocicletas. Entre estas últimas se encontraban dos Bajaj Dominar D400 cc., diferenciadas por sus colores verde y negro, y una QJ Motor SRT 700X.

La lista de elementos incautados se completó con seis teléfonos celulares de distintas marcas y modelos, un DVR y la suma de 332.100 pesos en efectivo. Todos estos elementos quedaron comprendidos dentro de las medidas realizadas durante los allanamientos.

El conjunto de secuestros configura así el resultado material de una intervención que comenzó con tareas investigativas y continuó con el despliegue operativo en los dos inmuebles señalados.

Dos detenidos tras finalizar las medidas judiciales

Una vez finalizadas las medidas judiciales, los policías procedieron a la detención de dos sujetos, de 43 y 48 años de edad.

Los dos hombres quedaron a disposición de la Justicia interviniente, desde donde se impartieron las directivas a cumplimentar. La intervención judicial continuó de este modo con las actuaciones derivadas de los procedimientos y de los elementos secuestrados durante los allanamientos.

El operativo reunió el trabajo de distintas áreas policiales: la División Inteligencia e Investigaciones, dependiente de la Dirección Drogas Peligrosas, y el apoyo del GIR-Sur, todo ello en el marco de las directivas impartidas por el Juzgado Federal.

El resultado del despliegue

Los allanamientos realizados en los barrios Riberas del Valle y Loteo Parque Sur de la Capital dejaron como saldo el secuestro de 8,370 kilos de marihuana y 1,755 kilos de cocaína, además de vehículos, motocicletas, teléfonos celulares, un DVR y 332.100 pesos en efectivo.

El procedimiento concluyó con la detención de dos hombres, de 43 y 48 años, quienes fueron puestos a disposición de la Justicia. Las medidas se concretaron luego de tareas investigativas desarrolladas por efectivos de la Policía de la Provincia y con la participación del Grupo de Intervención Rápida (GIR-Sur).

Así, la investigación derivó en una intervención simultánea sobre dos inmuebles y en una serie de secuestros que quedaron formalmente incorporados al procedimiento, mientras que la Justicia interviniente estableció las directivas que debían cumplirse a partir de la finalización de los allanamientos.