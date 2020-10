Subcomisario se llevó por la fuerza a una enfermera, la golpeó y le robó el teléfono celular

Los casos de violencia contra la mujer no cesan en nuestra provincia. Ayer, se conoció de varios hechos ocurridos durante el fin de semana siendo, sin lugar a dudas, el más relevante el que involucra a una joven enfermera y a un alto jefe de la Policía de la Provincia. Tras la denuncia, desde la Jefatura se inició la investigación administrativa correspondiente. La Justicia aún no tomó medidas contra la libertad del jerarque policial denunciado, quien se desempeña como subcomisario en una dependencia de esta ciudad Capital.

Este diario pudo conocer de voceros de la causa, que alrededor de la 1,15 de la madrugada, M. E. V. (35) -las iniciales de la víctima- de profesión enfermera, se presentó en la Comisaría departamental de Tinogasta y denunció, en una crisis de nervios, haber sido agredida por su expareja, el subcomisario Fabian Emilio Carrizo, en el interior del automóvil de este.

Luego de tranquilizarse, la víctima -quien señaló que había sufrido ya en otras ocasiones violencia física y psicológica por parte de su acusado- les relató a la policía que, momentos antes, encontrándose en su lugar de trabajo, es decir, en el Hospital zonal de Tinogasta, se hizo presente su acusado, de quien se encuentra separada luego de haber mantenido una relación sentimental de tres años, por los constantes hechos de maltrato físico y psicológico que sufrió, soportando hasta amenazas de muerte con el arma reglamentaria del policía.

Carrizo llegó a bordo de su automóvil y, aparentemente bajo amenazas, la obligó a subirse al vehículo, donde habría mantenido una discusión, siendo agredida físicamente por su acusado. En el forcejeo, para que no continuara golpeándola, la enfermera logró salir del rodado y ponerse a salvo. Aun cuando sufrió de parte del policía la sustracción de su teléfono celular marca Samsung J4 de color negro con funda roja. Asimismo, en la denuncia, la mujer recalcó que Carrizo -quien se encontraba de franco de servicio- la amenazó con subir fotos íntimas a las redes sociales. Tras la denuncia, la Justicia dispuso que la víctima sea examinada por el médico, concluyendo que, por las lesiones sufridas, la denunciante presentaba dos días de incapacidad y 6 de dias curación. A pesar de la denuncia, por el momento, la Justicia de Tinogasta no tomó ninguna medida contra la libertad del policía denunciado.