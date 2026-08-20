Tenía 6 años, lo encontraron muerto y ahora detuvieron a su madre

La muerte de un niño de seis años es investigada en la ciudad de San Justo, provincia de Santa Fe, luego de que el menor fuera encontrado muerto este miércoles por la tarde dentro de una vivienda ubicada en la calle Sylvestre Begnis, en el barrio Reyes.

El pequeño fue identificado como Isan Aguirre, de 6 años. El hallazgo se produjo después de un llamado al servicio de emergencias 911, que advertía sobre una posible situación de violencia en una casa de la ciudad santafesina.

Minutos después de la alerta, efectivos policiales llegaron hasta el lugar y se encontraron con una escena impactante: una mujer sostenía en brazos el cuerpo de su hijo de seis años.

El episodio ocurrió en una vivienda situada sobre Sylvestre Begnis, entre Pedro Millán y la cortada 27, en barrio Reyes. Por el momento, las circunstancias que rodearon la muerte del niño no fueron determinadas oficialmente. Ante la situación, se puso en marcha una investigación judicial destinada a reconstruir lo sucedido y establecer cuál fue la causa del fallecimiento.

La madre quedó detenida

La investigación quedó a cargo de la fiscal Daniela Montegrosso, del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la provincia de Santa Fe, quien dispuso la detención de la madre del menor.

Se trata de una joven de 22 años, identificada por sus iniciales R.M., quien quedó detenida preventivamente mientras avanzan las actuaciones judiciales. La decisión fue adoptada en un contexto en el que todavía no existe una explicación sobre lo ocurrido. Por ese motivo, Montegrosso ordenó una serie de diligencias destinadas a reconstruir las últimas horas de vida del niño y establecer qué sucedió dentro de la vivienda.

Entre las medidas dispuestas se encuentra el trabajo de distintos equipos especializados:

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) intervino en el lugar.

intervino en el lugar. También trabajó la División Criminalística .

. Los equipos realizaron tareas para preservar la escena.

Se levantaron huellas y se buscaron elementos que puedan aportar información para esclarecer el caso.

Se dispuso la realización de una autopsia sobre el cuerpo del menor.

El caso es investigado por la Unidad Regional XVI y la PDI, bajo la conducción de la fiscal Montegrosso.

La autopsia será clave para determinar qué ocurrió

Uno de los principales puntos de la investigación es establecer la causa de muerte de Isan Aguirre. Para ello, el cuerpo del niño fue trasladado a la morgue judicial de la ciudad de Santa Fe, donde será sometido a una autopsia.

La fiscal espera contar con el resultado preliminar del estudio para avanzar en la determinación de las circunstancias del fallecimiento. El análisis será clave para establecer si el menor murió por causas naturales, como consecuencia de un accidente, o si existió intervención de terceros.

Hasta el momento, no se informó oficialmente cuál fue la causa de muerte ni existen conclusiones sobre las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

La investigación, por lo tanto, permanece abierta y las distintas medidas ordenadas por la fiscal apuntan a reunir elementos que permitan reconstruir lo ocurrido antes, durante y después del momento en que el niño fue encontrado sin vida.

Analizan cámaras y buscan testigos en el barrio

Mientras se aguarda el resultado de la autopsia, los investigadores también comenzaron a trabajar sobre otros elementos que podrían contribuir a esclarecer el caso.

Personal abocado a la pesquisa comenzó a recorrer la zona en busca de testigos que puedan aportar información sobre los movimientos registrados alrededor de la vivienda y sobre lo ocurrido durante las horas previas al hallazgo. Además, fueron detectadas cámaras de videovigilancia públicas y privadas en el sector. Los registros serán analizados con el objetivo de reconstruir los movimientos que se produjeron alrededor de la casa antes y después del momento en que se descubrió la muerte del menor.

Estas tareas forman parte del conjunto de peritajes y diligencias ordenadas por la fiscal Montegrosso para intentar determinar qué sucedió en la vivienda de Sylvestre Begnis.

Por ahora, la investigación se desarrolla sin una conclusión oficial sobre la causa del fallecimiento.