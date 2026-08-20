Detuvieron al papá del nene que llevó 71 envoltorios de cocaína al jardín de infantes

La investigación por el caso del niño de dos años que llegó a un centro de cuidado infantil de Córdoba con un monedero que contenía 71 envoltorios de cocaína sumó este miércoles un nuevo detenido. La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizó un allanamiento en una vivienda del barrio Ampliación Cabildo y arrestó al padre del menor, un hombre de 22 años.

El procedimiento fue ordenado por la Justicia y se llevó adelante en una vivienda ubicada en el mismo barrio donde funciona el centro de cuidado infantil al que asistía el niño. Durante el operativo, los investigadores encontraron y secuestraron varias dosis de marihuana, además de otros elementos que fueron incorporados a la causa. Tras el procedimiento, el hombre fue trasladado a sede judicial y quedó a disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno.

La detención se produjo un día después del episodio que había generado conmoción en el barrio y que puso en marcha la investigación para determinar cómo había llegado la droga hasta las manos del menor.

El hallazgo de los 71 envoltorios

El caso comenzó el martes, cuando una docente del centro de cuidado infantil advirtió una situación que llamó su atención. El niño, de apenas dos años, tenía en sus manos un pequeño monedero rosa e intentaba abrirlo.

La maestra decidió revisar el contenido del monedero. En su interior encontró 71 envoltorios que contenían una sustancia blanca.

Ante la situación, las autoridades fueron alertadas y la sustancia fue secuestrada. Posteriormente, el contenido de los envoltorios dio resultado positivo para cocaína. El hallazgo puso en marcha una investigación destinada a establecer el origen de la droga y, especialmente, las circunstancias por las cuales una cantidad de estupefacientes distribuida en 71 envoltorios había terminado dentro de las pertenencias que llevaba el menor al centro de cuidado infantil.

El hecho adquirió una dimensión mayor debido a la edad del niño y a la cantidad de envoltorios encontrados.

La reacción de la madre y su detención

Poco después de que se descubriera la droga, la madre del niño, de 21 años, regresó al establecimiento.Según la información difundida sobre la causa, la mujer habría intentado recuperar el monedero. Sin embargo, las docentes se negaron a entregárselo.

La mujer se retiró del lugar y posteriormente regresó acompañada por la abuela de los chicos. Para ese momento, la Policía ya había llegado al centro de cuidado infantil como consecuencia de la alerta generada por el hallazgo de la droga.

En ese contexto, la madre fue detenida. La secuencia derivó entonces en una investigación que inicialmente tenía como protagonista a la mujer y que, un día después, sumó al padre del menor como segundo detenido.

Los dos padres quedaron detenidos

Con el arresto del hombre de 22 años, los padres del niño quedaron detenidos en el marco de la investigación. La Justicia busca ahora determinar quién era el responsable de la droga encontrada en el monedero y establecer si los adultos utilizaban al menor para trasladar los estupefacientes.

Uno de los principales interrogantes de la causa está relacionado precisamente con la forma en que los 71 envoltorios llegaron al centro de cuidado infantil y quedaron en poder del niño.

El padre quedó imputado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por servirse de un menor de edad, de acuerdo con la información difundida sobre el expediente. La imputación incorpora así un elemento central a la investigación: la posibilidad de que el menor haya sido utilizado para transportar la droga.

Qué busca determinar la Justicia

A partir de los procedimientos realizados y de las detenciones, los investigadores buscan reconstruir el circuito que habría permitido que los estupefacientes llegaran hasta el centro de cuidado infantil.

La principal hipótesis apunta a establecer si los 71 envoltorios estaban destinados a la venta y cuál era el eventual circuito de comercialización.

En ese sentido, el allanamiento realizado este miércoles en la vivienda del barrio Ampliación Cabildo constituye uno de los elementos incorporados a la investigación. Allí fueron secuestradas varias dosis de marihuana y otros elementos que quedaron a disposición de la causa.

Los investigadores deberán avanzar sobre distintos interrogantes vinculados con el origen y el destino de las sustancias encontradas.