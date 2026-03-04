Una persona atropellada en pleno centro provoca caos en hora pico

Un nuevo siniestro vial alteró de manera significativa la circulación en el casco céntrico esta mañana de miércoles. El accidente se registró en la intersección de Maipú y Chacabuco alrededor de las 8:30, en plena franja de mayor movimiento vehicular y peatonal.

En el hecho estuvieron involucrados un Peugeot y un Fiat Siena que, al momento de la llegada de la Policía, ya había sido retirado del lugar. Los primeros informes refieren que uno de los vehículos habría atropellado a un peatón que circulaba por el lugar pero de momento no se informó la identidad, ni de los conductores ni de la víctima.

El impacto en hora pico

El horario en que ocurrió el siniestro no es un dato menor. Las 8:30 de la mañana marcan uno de los momentos de mayor flujo en el centro, con tránsito intenso de automóviles particulares, transporte público y peatones que se dirigen a sus actividades laborales y educativas.

La colisión en una esquina estratégica como Maipú y Chacabuco provocó un efecto inmediato en la circulación. El tránsito quedó gravemente afectado, generando demoras y acumulación de vehículos en las calles aledañas. El cuadro se agravó debido a la necesidad de reorganizar el recorrido del transporte público.

Desvío de colectivos y embotellamientos

Como consecuencia directa de lo ocurrido, los colectivos debieron desviar su recorrido por calle San Martín, lo que produjo embotellamientos en esa arteria.

Este cambio alteró el esquema habitual de circulación y concentró un volumen mayor de unidades y automóviles en un corredor que ya suele presentar tránsito sostenido a esa hora. La combinación de interrupción parcial en Maipú y Chacabuco; desvío del transporte público por San Martín y alta circulación en horario pico, derivó en una congestión que se extendió por el casco céntrico.

Los conductores se encontraron con demoras inesperadas y trayectos más largos, mientras que el flujo vehicular avanzó de manera lenta en distintos puntos del centro.

Personal policial llegó recientemente a la escena del choque y se encuentra trabajando en el lugar. No obstante, aún no hay información oficial detallada sobre cómo se produjo el impacto ni sobre el estado de los involucrados.