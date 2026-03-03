Secuestran en Catamarca una camioneta con pedido de secuestro de la Justicia de Chaco

En la mañana de hoy, a las 10:05, personal de la Dirección Seguridad Vial de la Policía de la Provincia llevaba adelante un operativo de control vehicular e identificación de personas en el puesto caminero de Nueva Coneta, ubicado en el departamento Capayán. Se trataba de una intervención habitual en el marco de los procedimientos preventivos que se desarrollan en rutas y accesos estratégicos, destinados a reforzar la seguridad y verificar la legalidad de la circulación de rodados.

En ese contexto, los efectivos procedieron a controlar una camioneta Toyota Hilux, de color blanco, que era conducida por un hombre de 52 años de edad. La inspección incluyó la revisión del vehículo y la documentación correspondiente, conforme a los protocolos establecidos para este tipo de operativos.

Lo que en principio se presentaba como una fiscalización de rutina pronto adquirió mayor relevancia cuando surgieron inconsistencias que motivaron la intervención de un área especializada.

Verificación en el sistema y confirmación del pedido de secuestro

Tras controlar el rodado y la documentación, los policías consultaron a sus pares de la División Sustracción de Automotores, unidad especializada en la investigación y detección de vehículos con irregularidades legales o pedidos judiciales vigentes.

Mediante la verificación en el sistema informático correspondiente, lograron determinar que la camioneta contaba con pedido de secuestro. La medida había sido solicitada por el Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña de la Provincia del Chaco, lo que confirmó la existencia de una orden judicial vigente sobre el rodado.

El cruce de datos permitió establecer con precisión la situación legal del vehículo, consolidando la actuación policial bajo el marco normativo correspondiente. La intervención coordinada entre la Dirección Seguridad Vial y la División Sustracción de Automotores resultó determinante para esclarecer el estado registral del rodado en cuestión.

Detalles técnicos del procedimiento

El operativo arrojó los siguientes datos relevantes:

Hora del procedimiento: 10:05.

Lugar: Puesto caminero de Nueva Coneta, departamento Capayán.

Unidad interviniente: Dirección Seguridad Vial de la Policía de la Provincia.

Vehículo controlado: Toyota Hilux, color blanco.

Conductor: Hombre de 52 años.

Área consultada: División Sustracción de Automotores.

Medida judicial vigente: Pedido de secuestro.

Autoridad solicitante: Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, Provincia del Chaco.

Cada uno de estos elementos configuró un procedimiento que pasó de ser una verificación preventiva a una actuación con implicancias judiciales directas.

Incautación y puesta a disposición judicial

Una vez confirmada la existencia del pedido de secuestro, se procedió a la incautación del rodado. La camioneta fue trasladada y quedó alojada en la Comisaría de Nueva Coneta, dependencia que corresponde por jurisdicción.

El vehículo quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, autoridad que continuará con las actuaciones pertinentes conforme a las disposiciones judiciales vigentes y en coordinación con el órgano que emitió el pedido.

La intervención concluyó así con el secuestro formal del rodado, consolidando el procedimiento iniciado en el puesto caminero y reafirmando la importancia de los controles vehiculares como herramienta para la detección de vehículos con requerimientos judiciales.