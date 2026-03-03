Operativo en Catamarca: recuperan celular y notebook tras denuncias penales

Luego de tomar conocimiento de denuncias penales radicadas en las Unidades Judiciales N° 3 y N° 7, la maquinaria investigativa se puso en marcha. Las presentaciones fueron realizadas por dos personas de 33 y 40 años de edad, quienes manifestaron que habrían sido víctimas de hechos ilícitos.

La formalización de estas denuncias constituyó el punto de partida para la intervención de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia, que desplegó tareas específicas orientadas a esclarecer los hechos y recuperar posibles elementos vinculados a la causa.

El procedimiento se desarrolló bajo directivas judiciales precisas, en el marco de una investigación que avanzó con la recolección de datos y la ejecución de medidas concretas en distintos puntos geográficos.

Como parte de las tareas investigativas, el personal interviniente materializó un registro domiciliario en un inmueble de la localidad San Isidro, departamento Valle Viejo.

Este procedimiento formó parte de las diligencias orientadas a la búsqueda de elementos denunciados como sustraídos o vinculados a los hechos ilícitos mencionados por las víctimas.

El registro domiciliario se llevó a cabo en el marco de las facultades legales otorgadas por la autoridad judicial competente, permitiendo a los investigadores inspeccionar el inmueble señalado y proceder al secuestro de elementos que pudieran resultar de interés para la causa.

La actuación en San Isidro evidenció una planificación operativa que incluyó la identificación del lugar, la intervención directa del personal especializado y la ejecución de la medida conforme a las directivas impartidas.

De manera complementaria al registro domiciliario, los investigadores realizaron un rastrillaje en un descampado existente en inmediaciones al pasaje Tacuarí de esta Ciudad Capital.

El operativo en ese sector implicó la inspección minuciosa de un espacio abierto, ampliando el radio de búsqueda más allá del inmueble intervenido en Valle Viejo. Este procedimiento respondió a la necesidad de localizar posibles elementos descartados o escondidos en un área distinta al domicilio registrado.

La combinación de ambas medidas —registro domiciliario y rastrillaje en descampado— evidencia una estrategia investigativa que abarcó tanto espacios cerrados como abiertos, con el objetivo de maximizar las posibilidades de recuperación de bienes vinculados a las denuncias.

Elementos recuperados y secuestro judicial

Como resultado de las tareas desarrolladas en ambos puntos, el personal de la División Investigaciones logró recuperar los siguientes elementos:

(01) teléfono celular Xiaomi Redmi Pro Max 13

(01) computadora Notebook Gfast N-150

Ambos dispositivos quedaron en calidad de secuestro, es decir, bajo custodia oficial y a disposición de la autoridad judicial interviniente.

En este sentido, los elementos fueron puestos a disposición de las Fiscalías de Instrucción N° 2 y N° 5, desde donde se impartieron las medidas a seguir en el marco de la investigación en curso.

El secuestro de estos dispositivos representa un paso clave dentro del proceso investigativo, ya que pueden constituir prueba relevante para el esclarecimiento de los hechos denunciados por las personas damnificadas.