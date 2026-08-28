Acuerdo entre LLA y el PRO: "Cuanto más claro esté el horizonte político, mejor"

El jefe del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, evitó ponerle plazos a un eventual acuerdo electoral entre La Libertad Avanza (LLA) y el macrismo, aunque advirtió sobre la importancia de avanzar con definiciones en el plano político.

"Cuanto más claro esté el horizonte político, mejor", sostuvo Ritondo al ser consultado sobre la posibilidad de consolidar un acuerdo entre ambos espacios con vistas al futuro. El dirigente contó detalles de la cumbre que mantuvo ayer en la Casa Rosada con los delegados del presidente Javier Milei: Diego Santilli, Martín Menem y Lule Menem.

"Fue una reunión muy buena, espero que podamos seguir avanzando en la dirección que nos propusimos cuando Mauricio Macri y Karina Milei propusieron estos encuentros", señaló Ritondo en diálogo con radio Rivadavia.

Según explicó, el encuentro permitió abordar distintos aspectos de la agenda política y legislativa, además de avanzar en un análisis territorial con proyección hacia 2027.

La agenda legislativa

Durante la reunión, los dirigentes repasaron la agenda legislativa que obtuvo respaldo en la Cámara de Diputados. Entre los temas analizados estuvieron la reforma de la Carta Orgánica y Inocencia Fiscal II.

También dedicaron parte del encuentro a revisar la evolución de la economía. En ese contexto, Ritondo relató que Diego Santilli presentó datos vinculados a las variables económicas. "Diego Santilli contó que 13 de las 15 variables del EMAE están en crecimiento, que es cierto son heterogéneas", expresó el jefe del bloque del PRO.

El análisis de estos temas formó parte de una agenda más amplia, que combinó el tratamiento de cuestiones legislativas, la revisión de la situación económica y la discusión sobre la construcción política entre ambos espacios. Entre los principales puntos abordados durante la reunión se encontraron:

La reforma de la Carta Orgánica , respaldada en Diputados.

, respaldada en Diputados. Inocencia Fiscal II , incluida en la agenda legislativa analizada.

, incluida en la agenda legislativa analizada. La evolución de la economía .

. El dato de que 13 de las 15 variables del EMAE están en crecimiento , según lo expuesto por Diego Santilli.

, según lo expuesto por Diego Santilli. El escenario político y territorial con proyección hacia 2027.

Un análisis provincia por provincia

Uno de los aspectos centrales del encuentro fue el estudio del escenario electoral en los distintos territorios del país. Ritondo explicó que analizaron provincia por provincia la situación política, con especial atención en los distritos donde La Libertad Avanza y el PRO no se encuentran al frente de los gobiernos.

En ese marco, revisaron quiénes son los referentes territoriales de LLA y del PRO en los distintos distritos y provincias donde ninguno de los dos espacios gobierna. El análisis territorial se enmarca en la construcción política con miras a 2027, aunque el dirigente macrista aclaró que todavía no se avanzó en definiciones concretas sobre posibles candidaturas.

La reunión, de acuerdo con el relato de Ritondo, permitió poner sobre la mesa la situación de cada distrito y observar las referencias políticas existentes en los territorios que forman parte de la discusión entre ambos espacios.

Sin plazos para un eventual acuerdo electoral

Pese al análisis sobre la construcción política futura, Ritondo evitó establecer una fecha para la concreción de un eventual acuerdo electoral entre LLA y el PRO. El dirigente puntualizó que, hasta el momento, ni siquiera discutieron las posibles candidaturas que podrían surgir en los distintos distritos.

"Son temas para ir incorporando", manifestó al referirse a las cuestiones que todavía deberán formar parte de las conversaciones. Ritondo también esquivó definir si la alianza entre ambos espacios podría quedar sellada antes de fin de año. No obstante, dejó en claro su posición respecto de la necesidad de contar con una mayor definición política.

"Cuanto más claro esté el horizonte político, mejor", insistió.

Sus declaraciones reflejan que las conversaciones continúan sin un cronograma definido para un eventual acuerdo, aunque existe un espacio de diálogo en el que se analizan aspectos legislativos, económicos y territoriales.

La discusión sobre la reforma política

Durante su intervención, Ritondo también se refirió al proyecto de reforma política que impulsa la Casa Rosada. Sobre ese debate, cuestionó la reiteración de procesos electorales y señaló las dificultades que representa convocar a la ciudadanía a votar en numerosas oportunidades.

"Es agotador y costoso llevar a la gente a votar entre cinco y seis veces", sostuvo. La definición se produjo en el marco de la discusión sobre la iniciativa impulsada desde el Gobierno nacional, mientras Ritondo detallaba los temas analizados en la reunión con Santilli y los hermanos Menem.

El dirigente vinculó así el debate legislativo y político con una preocupación concreta sobre la frecuencia de las convocatorias electorales y el costo que implica la realización de múltiples elecciones.