El Senado convirtió en ley una iniciativa sobre seguridad del paciente

El Senado de Catamarca llevó adelante este jueves la 15° Sesión Ordinaria, encabezada por el presidente provisorio, Ramón Figueroa Castellanos, en una jornada parlamentaria en la que el Cuerpo avanzó con una serie de iniciativas vinculadas con la salud, el desarrollo comunitario, la protección ambiental, el patrimonio cultural, la infraestructura educativa y la seguridad vial.

Durante la sesión, la Cámara convirtió en ley un proyecto relacionado con la seguridad del paciente, dio media sanción a propuestas destinadas a preservar el patrimonio paisajístico y a fortalecer la protección ambiental y cultural, y aprobó diferentes iniciativas de utilidad pública. Asimismo, se dio curso a pedidos dirigidos al Poder Ejecutivo provincial y se avanzó con declaraciones de interés parlamentario.

La diversidad de los proyectos tratados abarcó distintas realidades y necesidades de la provincia, desde la concientización sobre los derechos de las personas que reciben tratamientos médicos hasta la recuperación de espacios comunitarios, la preservación de tradiciones y la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad e infraestructura en distintas localidades.

Seguridad del paciente

Como parte del Orden del Día, el Senado convirtió en Ley N° 5958 el proyecto que ya contaba con media sanción y que había sido presentado por la diputada Cristina Gómez (MC).

La norma instituye el 17 de septiembre de cada año como "Día Provincial de la Seguridad del Paciente", con el propósito de generar una instancia de concientización y promover una mayor participación de la sociedad en torno a esta temática. Al fundamentar la iniciativa, la senadora Débora Romero destacó que la fecha busca ampliar los conocimientos en toda la provincia, fomentar la solidaridad y promover la adopción de medidas destinadas a garantizar la seguridad de los pacientes.

El objetivo, según explicó, es reducir y, de ser posible, eliminar los riesgos de perjuicios y muertes evitables de personas sometidas a distintos tratamientos médicos, tanto:

Quirúrgicos.

Químicos.

De internación.

Ambulatorios.

"La salud de los habitantes de nuestra provincia debe ser prioridad de toda gestión y órgano de gobierno", sostuvo Romero al referirse a la importancia de generar espacios de reflexión y difusión.

La legisladora remarcó especialmente la necesidad de promover el conocimiento de los derechos de los pacientes, entre ellos el derecho fundamental a recibir un tratamiento seguro.

Proteger el patrimonio paisajístico chacarero

El Pleno también otorgó media sanción al proyecto de Ley presentado por el senador Mario Gershani, mediante el cual se propone establecer el Régimen de Protección y Fortalecimiento del Patrimonio Paisajístico Chacarero. La iniciativa está destinada a preservar, proteger y fortalecer el patrimonio paisajístico, ambiental y cultural del departamento Valle Viejo, a través de la creación de un Plan Integral de Forestación y Paisaje Urbano.

Durante la exposición de los fundamentos, Gershani aclaró que el proyecto no persigue únicamente la plantación de nuevos árboles. El objetivo también apunta a garantizar la preservación, continuidad y fortalecimiento de una identidad paisajística histórica, considerada parte de la memoria colectiva y del patrimonio ambiental del departamento.

Entre las acciones previstas se encuentra la extensión del arbolado existente en la avenida Presidente Castillo hacia el sector norte de la denominada Punta del Asfalto.

Esta intervención tiene como finalidad consolidar la continuidad paisajística de uno de los principales accesos a Valle Viejo. El proyecto contempla, además:

La incorporación de sistemas sostenibles de riego , destinados a garantizar el crecimiento y mantenimiento de los árboles plantados.

, destinados a garantizar el crecimiento y mantenimiento de los árboles plantados. Una planificación bajo criterios técnicos y profesionales.

La participación de especialistas en arquitectura del paisaje, ingeniería agronómica, urbanismo y disciplinas afines.

La propuesta obtuvo así el respaldo inicial del Senado y continuará su recorrido legislativo.

Expropiación para recuperar un espacio comunitario en Saujil

En la misma sesión, el Cuerpo aprobó y giró a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley promovido por la senadora Carolina Casas, que declara de Utilidad Pública y Sujeto a Expropiación un inmueble ubicado en el distrito Saujil, departamento Pomán.

El terreno cuenta con una superficie de 1.619,80 m² y, de acuerdo con el proyecto, su expropiación tendrá como finalidad impulsar la recuperación ambiental y urbanística del sector. La iniciativa prevé la posterior afectación del inmueble a diferentes usos de carácter público y comunitario, entre ellos:

Espacio verde público.

Plaza barrial.

Paseo recreativo.

Centro comunitario.

Equipamiento destinado al uso comunitario.

Al fundamentar la propuesta, Casas señaló que el objetivo no consiste solamente en recuperar físicamente un terreno, sino en generar un espacio para la comunidad, mejorar las condiciones ambientales del sector y dotarlo de infraestructura pública que contribuya a una mejor calidad de vida.

La senadora explicó que la iniciativa surgió a partir de una petición institucional del Municipio de Saujil, aunque remarcó que responde fundamentalmente a una necesidad de los vecinos y vecinas y a la responsabilidad del Poder Legislativo de acompañar propuestas que permitan recuperar espacios, ordenar las comunidades y generar mejores condiciones de vida en cada localidad del departamento Pomán.

Preservar las fiestas patronales de Las Cañas

Por impulso del senador Félix Jeréz, el Senado aprobó el proyecto de Ley mediante el cual se propone declarar Patrimonio Cultural Inmaterial de la Provincia de Catamarca a las Fiestas Patronales en Honor a Santa Rosa de Lima, que se realizan en la localidad de Las Cañas, departamento Santa Rosa.

La iniciativa fue girada a la Cámara de Diputados para su tratamiento y busca poner en valor una de las manifestaciones de fe y tradición comunitaria más arraigadas del este catamarqueño.

Entre sus fundamentos, Jeréz destacó que estas festividades representan mucho más que una celebración religiosa. Según planteó, constituyen una expresión viva de:

La memoria colectiva.

La identidad cultural.

La tradición.

La participación comunitaria.

Estas expresiones han sido transmitidas de generación en generación y son sostenidas por las familias y vecinos de Las Cañas y de distintas localidades del departamento Santa Rosa.

El proyecto también resalta los antecedentes históricos vinculados con la presencia religiosa en el este provincial y la existencia de antiguas capillas en la zona. Entre ellas se encuentra la antigua capilla de Las Cañas, considerada un antecedente fundamental de la actual vida parroquial.

Obras viales y educativas

Entre las iniciativas aprobadas, la Cámara dio luz verde a dos proyectos de resolución presentados por la senadora Belén Menecier y el senador Félix Jeréz, respectivamente.

Ambas propuestas solicitan al Poder Ejecutivo provincial la adopción de medidas relacionadas con la infraestructura vial y educativa. A partir de la iniciativa presentada por Menecier, se solicita la realización de un relevamiento técnico integral de toda la extensión de la Ruta Provincial N° 9, en el departamento Paclín.

El objetivo es identificar y ejecutar las obras faltantes en materia de:

Demarcación horizontal.

Señalización vertical.

Bacheo preventivo.

Entre los fundamentos, la legisladora advirtió que durante las temporadas de lluvias y ante la frecuente presencia de bancos de neblina, la visibilidad de los conductores disminuye drásticamente.

En aquellos sectores donde la demarcación se encuentra interrumpida o es inexistente, sostuvo, la conducción se vuelve sumamente peligrosa. Esta situación dificulta distinguir los límites de la cinta asfáltica y aumenta considerablemente el riesgo de siniestros viales.

En este sentido, Menecier remarcó la necesidad de garantizar un estándar de seguridad uniforme en las rutas provinciales, evitando que la falta o la intermitencia de la señalización represente un riesgo para quienes las transitan.