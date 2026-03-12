Adorni habló sobre su viaje de trabajo a Nueva York: "La palabra no debió ser deslomarse"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pidió disculpas este jueves luego de la repercusión que generó una frase que utilizó durante su estadía en Nueva York, ciudad a la que viajó junto a su esposa como parte de la comitiva oficial que participó de la "Argentina Week".

La controversia se originó cuando el funcionario afirmó que estaba "deslomándose" durante el viaje, una expresión que rápidamente generó críticas y cuestionamientos en distintos ámbitos. Frente a la repercusión pública del comentario, Adorni decidió aclarar su postura y reconocer que la frase no fue la más adecuada.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el funcionario abordó directamente la polémica y explicó que se trató de una expresión utilizada en un contexto informal durante una transmisión en vivo.

El reconocimiento del error

En su mensaje público, Adorni admitió que la elección de palabras no fue correcta y expresó sus disculpas por la forma en que se refirió a su actividad durante el viaje.

"Uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo, sí. Me ha ocurrido muchas veces. La palabra no debió ser 'deslomarse'. Somos humanos y cometemos errores", señaló el jefe de Gabinete.

Con esta declaración, el funcionario buscó bajar el tono de la polémica generada por su comentario y reconocer que el término utilizado no fue el más apropiado para describir su actividad en el marco del viaje oficial.

La aclaración también apuntó a remarcar que se trató de un error puntual en el lenguaje y no de una intención deliberada de transmitir una idea equivocada sobre su presencia en Nueva York.

El contexto del viaje oficial

El viaje a Nueva York se dio en el marco de la "Argentina Week", un evento que reúne actividades institucionales y encuentros vinculados a la promoción del país en el exterior.

Adorni formó parte de la comitiva oficial que participó de estas actividades, desplazamiento al que asistió acompañado por su esposa. La presencia de funcionarios argentinos en este tipo de encuentros suele estar vinculada a la exposición de políticas económicas, reuniones institucionales y contactos con distintos sectores.

En su explicación pública, el jefe de Gabinete también buscó contextualizar el trabajo que, según afirmó, viene desarrollando el Gobierno nacional desde el inicio de la actual gestión.

La defensa del trabajo del Gobierno

Además de reconocer el error en su expresión, Adorni aprovechó el mensaje para destacar la labor del Ejecutivo nacional y remarcar el rumbo político que, según afirmó, están llevando adelante junto al presidente.

En ese sentido, sostuvo que "detrás de cada explicación se encuentra siempre la verdadera intención de contar todo lo que estamos haciendo desde hace más de dos años con el Presidente Milei y todo el gabinete para cambiar un país que nos dejaron en ruinas".

El funcionario también enfatizó que el accionar del Gobierno se desarrolla bajo un marco de honestidad y responsabilidad frente a los desafíos que enfrenta el país.

En esa línea, señaló que:

Todo lo que hacen desde el Gobierno es con honestidad.

Existe plena conciencia de la situación que enfrenta el país.

Consideran que hay sectores que "siempre van a hacer todo lo posible para que la Argentina no cambie".

Estas definiciones formaron parte de su intento por enmarcar la discusión generada por su frase dentro de una disputa política más amplia sobre el rumbo del país.

Agradecimientos y respaldo político

En la parte final de su mensaje, Adorni también se refirió al apoyo recibido tras la polémica y agradeció a quienes le manifestaron su respaldo.

"Quiero agradecer a cada uno de los que se tomaron el tiempo de escribirme y al apoyo incondicional del gabinete nacional y del Presidente", expresó.

De esta manera, el funcionario destacó el acompañamiento del resto del equipo de gobierno y del propio presidente Javier Milei, en medio de la discusión pública generada por sus declaraciones.

Un cierre con mensaje político

El mensaje concluyó con una reafirmación del compromiso político del Gobierno y del propio funcionario respecto de la gestión que encabezan.

Adorni cerró su publicación con una frase dirigida a los ciudadanos: "Siempre seguiremos firmes trabajando por los argentinos de bien".