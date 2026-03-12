Catamarca en Nueva York: Jalil presentó las potencialidades mineras ante inversores internacionales

El cierre de una nueva jornada del Argentina Week 2026, realizado en la ciudad de Nueva York, tuvo como protagonista al gobernador Raúl Jalil, quien participó en un panel centrado en la Minería Estratégica y Minerales Críticos. Este segmento del evento, concretado en el Consulado General y Centro de Promoción de la Argentina en Nueva York, fue organizado por el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA).

Junto a Jalil, los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta) y Claudio Vidal (Santa Cruz) compartieron experiencias y estrategias con un público compuesto por inversores, CEOs y representantes de fondos internacionales de altísimo nivel, quienes mostraron un marcado interés en las potencialidades de la explotación estratégica de minerales en Argentina.

La moderación del panel estuvo a cargo de Paula Uribe, directora de Relaciones Gubernamentales para América Latina de la reconocida empresa minera Río Tinto, garantizando un intercambio fluido y técnico entre los mandatarios y los asistentes.

Catamarca y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)

Durante su intervención, Raúl Jalil destacó el impacto positivo que ha tenido para Catamarca la aplicación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un marco que busca atraer capitales extranjeros mediante la garantía de reglas claras y estabilidad macroeconómica.

El gobernador enfatizó la aspiración de que este régimen se vuelva permanente, señalando que ello permitiría mostrar seguridad jurídica y confianza a los inversores internacionales, fortaleciendo a la provincia como un destino estratégico dentro del mapa minero argentino. Esta postura apunta a consolidar a Catamarca como un polo atractivo para proyectos de gran escala, capaces de generar empleo, innovación tecnológica y desarrollo económico sostenible.

Interconexión regional: logística y orden macroeconómico

El panel también permitió abordar temas regionales de importancia estratégica. El gobernador Gustavo Sáenz subrayó la relevancia de la privatización del Belgrano Cargas, un proyecto clave para mejorar la logística minera que involucra directamente a Catamarca, facilitando el transporte de minerales y la conectividad con mercados nacionales e internacionales.

Por su parte, Marcelo Orrego puntualizó que "sin macro ordenada no hay nada", refiriéndose a la necesidad de políticas económicas y fiscales consistentes que respalden la inversión minera. Finalmente, Claudio Vidal cerró el debate con un mensaje de visión a futuro: "hay que animarse a más, crear industria y capacitar recursos humanos", subrayando la necesidad de fortalecer la industria minera mediante la formación de talento local y la innovación tecnológica.

Un encuentro que marca tendencias

El intercambio en Nueva York se caracterizó por su profundidad y productividad, consolidando a Catamarca y al resto de las provincias mineras argentinas como actores relevantes en la escena global. La participación de mandatarios provinciales en un contexto internacional como el Argentina Week 2026 permite no solo presentar oportunidades concretas de inversión, sino también establecer alianzas estratégicas con empresas y fondos de gran escala, esenciales para el desarrollo de la minería y la economía regional.