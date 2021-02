Apertura a la inscripción en la escuela de cadetes con cambios inclusivos

En cumplimiento del compromiso asumido por el poder ejecutivo provincial y, con cambios en los requisitos de ingresos que expresan la convicción del nuevo equipo de conducción de las fuerzas de seguridad de producir cambios que le permitan a la institución policial seguir adaptándose a las nuevas demandas de las sociedad, inician este lunes 22 de febrero las inscripciones a la “Tecnicatura Superior en Seguridad Pública y Ciudadana Orientada a la Formación Policial” de la Escuela de Cadetes “Tte. Gral. Juan Domingo Perón” con modificaciones que apuntan a una apertura más igualitaria e inclusiva.

Bajo un nuevo paradigma que busca una transformación desde la perspectiva de género e igualdad de oportunidades, para que atraviese todas las decisiones a futuro dentro de las estructuras de las fuerzas.

El Jefe de Policía Lic. Ángel Agüero informó que: en cuanto al cambio en los requisitos de admisión, esta es la primera vez que se habla de personas, dejando de lado la expresión de sólo hombres y mujeres, e incluyendo a todas las identidades de género que puedan tener interés en ingresar a las fuerzas policiales.

Por primera vez podrán inscribirse las personas que estén casadas y/o tengan hijos, ya que las autoridades consideran que estas exclusiones tenían carácter discriminatorio, aunque al tratarse de un régimen de cursado con internado los dos primeros años, se exige plena disponibilidad horaria.

También se ha flexibilizado el requisito de prohibición de tatuajes, dando la posibilidad de ingresar a personas que tengan los mismos en su cuerpo, teniéndose en cuenta solo que no estén visibles en extremidades superiores e inferiores, cráneo, rostro y cuello, y que en el caso de tenerlos no sean ofensivos, no hagan apología al delito, o sean obscenos o temerarios.

Además, en base al análisis de un estudio poblacional diseñado para determinar la estatura promedio en la provincia de Catamarca en la actualidad, se determinó llevar el requisito de estatura de 1,67 mts. a la estatura de 1.62 mts. sin diferenciación de género.

También se amplía el límite de edad de 18 a 25 años, cuando antes solo se admitía hasta los 21 años considerando que, hay personas que ya cuentan con otros estudios superiores y quieren sumarse a la fuerza, contribuyendo a la profesionalización y especialización de la policía.

Por último se mantiene el requisito de que las personas que aspiran a inscribirse deben ser catamarqueños o con una residencia no menor a 4 años en la provincia, con el fin de dar prioridad a los jóvenes de nuestra provincia.

Por su parte el ministro de Seguridad Gustavo Aguirre, destacó el trabajo que vienen realizando las autoridades del IES policial para poder iniciar este nuevo ciclo lectivo en un contexto tan difícil, y en particular, agradeció la posibilidad de compartir la visión que tenemos sobre el futuro de la policía, interpretando la necesidad de implementar cambios dentro de la institución que nos acerquen a cada vez más a la sociedad y a los nuevos tiempo que vivimos, no solo en cuanto a los cambios en los requisitos de ingreso, sino también, en la actualización de los programas de estudios que se vienen planificando.

Hoy tenemos un gran desafío, que es buscar compatibilizar la apertura a las nuevas perspectivas sociales, con las particularidades, exigencias y características propias de la formación y la actividad policial, que demanda riesgos, compromisos horarios y esfuerzos físicos y emocionales que la diferencian de otras carreras o profesiones. Iremos logrando el equilibrio con el correr del tiempo.

Las inscripciones inician este lunes 22 de febrero y los interesados tendrán tiempo hasta el 5 de marzo para inscribirse. La misma se realizará de manera virtual a través del llenado de un formulario que estará disponible en la página oficial de la provincia, la policía de Catamarca y de las redes sociales oficiales del Gobierno de la Provincia, Ministerio de Seguridad y Policía de Catamarca, dando la posibilidad a aquellas personas que no cuenten con los medios informáticos para hacerlo, de acercarse a cualquier comisaria o unidad regional y realizar la inscripción allí.