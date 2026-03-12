Adorni, bajo la lupa: la PIA investiga sus viajes oficiales y privados

La figura del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ha quedado inmersa en un complejo escenario judicial que amenaza con escalar en los próximos días. La Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) ha tomado la decisión formal de iniciar una investigación exhaustiva sobre los viajes realizados por el funcionario. El foco de la pesquisa se centra, principalmente, en dos traslados específicos: la reciente gira oficial a Estados Unidos, donde Adorni viajó acompañado de su esposa en el avión presidencial, y un vuelo privado hacia Punta del Este, realizado junto a su núcleo familiar.

El foco de la investigación administrativa

La tarea encomendada a la PIA no se limita únicamente a la logística de los traslados. El organismo busca determinar la situación patrimonial del jefe de Gabinete y verificar fehacientemente si el funcionario poseía la capacidad económica para afrontar los costos derivados de sus viajes. En este sentido, la investigación busca arrojar luz sobre tres ejes principales: el financiamiento, al identificar con exactitud quién sufragó los gastos de cada uno de los desplazamientos bajo sospecha; los mecanismos de pago, para determinar el modo en que se realizaron las transacciones correspondientes; y el alcance final de la pesquisa, con el objetivo de evaluar si surgen indicios que ameriten la formulación de una denuncia formal ante el fuero judicial penal.

La judicialización del hecho ocurrió tras la presentación de denuncias formales por parte de la diputada nacional Marcela Pagano y el abogado cercano al kirchnerismo, Gregorio Dalbón, quienes solicitaron que se investiguen las posibles irregularidades en el uso de recursos públicos.

Un blindaje oficial desde las altas esferas del poder

Ante el avance del expediente, el Gobierno nacional ha reaccionado mediante una estrategia de defensa coordinada, liderada por el propio presidente Javier Milei. El jefe de Estado utilizó su cuenta en la red social X para desestimar las críticas, vinculando el desconocimiento técnico de los opositores con la falta de rigor en sus ataques. Milei apeló al concepto de costo marginal para argumentar que muchas de las cosas que se dicen no tienen sentido, brindando un mensaje de ánimo al funcionario bajo las siglas VLLA (Viva La Libertad Avanza) y TMAP.

El apoyo ministerial y político ha sido unánime, reforzando la postura oficial frente a lo que consideran una "operación política". La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, manifestó su apoyo "total e incondicional" frente a lo que definió como "basura mediática", ratificando conocer la integridad del funcionario. Por su parte, el ministro del Interior, Diego Santilli, advirtió que el Gobierno no permitirá intentos de desestabilización por parte del kirchnerismo. A ellos se sumaron el asesor presidencial Santiago Caputo, quien contextualizó los ataques como parte del costo de terminar con un modelo empobrecedor, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien calificó las denuncias como "ataques mediáticos orquestados" y prometió defender siempre a los "argentinos de bien".

Contexto de la disputa judicial y política

La apertura de esta causa por parte de la Procuración pone al jefe de Gabinete en un terreno de vulnerabilidad técnica y política. Mientras la PIA avanza en el análisis de los vuelos, el oficialismo intenta transformar la crisis en una reafirmación de su postura de lucha contra los privilegios de la "vieja política". El hecho de que se investigue el uso del avión presidencial para un viaje con un cónyuge y un vuelo privado a Uruguay se suma a una serie de críticas opositoras que cuestionan la ética del entorno de La Libertad Avanza.

La Justicia deberá determinar ahora si los procedimientos seguidos por Manuel Adorni se ajustaron a derecho o si, por el contrario, existen fundamentos para proceder con cargos penales. Por lo pronto, el funcionario cuenta con el respaldo irrestricto de la estructura de mando del Ejecutivo, que ha convertido este caso en un símbolo de la resistencia frente al escrutinio de la oposición. La resolución de la PIA será el próximo paso determinante en una causa que promete mantenerse en el centro de la agenda pública.