Santilli confirmó la próxima etapa de reformas: periglaciares y cambios electorales

En el marco de Expoagro 2026, llevada a cabo en la ciudad bonaerense de San Nicolás, el ministro del Interior, Diego Santilli, trazó los ejes prioritarios que guiarán la agenda legislativa del Poder Ejecutivo en los próximos meses. Durante su participación en la charla titulada "Reformas para liberar el potencial productivo de la Argentina", de la que también formó parte el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, el funcionario confirmó que el Gobierno nacional no detendrá su marcha en la búsqueda de transformaciones profundas para el país. El titular de la cartera de Interior fue enfático al señalar que el Congreso de la Nación será escenario de debates clave en el corto plazo. Según adelantó, los proyectos que encabezarán el cronograma de reformas incluyen normativas vinculadas a los periglaciares, cuya discusión está prevista para el mes de abril, y modificaciones sustanciales en el sistema electoral. Estas iniciativas se suman a la hoja de ruta que el Ejecutivo se ha trazado para consolidar el modelo impulsado por la administración del presidente Javier Milei.

Un balance positivo para el sector agropecuario

La presencia de Santilli en el mayor evento del sector agropecuario del país sirvió de plataforma para realizar una valoración sobre la situación económica actual. Ante las consultas periodísticas, el ministro sostuvo que el sector productivo atraviesa un momento favorable. El campo está viviendo un buen momento, afirmó, al tiempo que subrayó que las políticas implementadas por la gestión presidencial han creado las condiciones necesarias para este desarrollo. En este contexto, el funcionario detalló el estado de avance de las políticas de modernización laboral y su impacto en la economía nacional. El ministro calificó a esta reforma como parte de un verano histórico, considerándola una herramienta clave para estimular la actividad económica y fomentar la generación de empleo genuino. Asimismo, resaltó la dinámica sectorial al informar que, de los 15 sectores estratégicos identificados por el Ejecutivo, ya hay 11 que están despegando, lo que evidencia el alcance de las medidas de apertura y desregulación.

El mandato presidencial y la profundización de los cambios

Diego Santilli reveló que su hoja de ruta responde a una instrucción directa y precisa del presidente Javier Milei, consistente en no declinar en el esfuerzo reformista. El ministro aseguró tener una instrucción clara del Presidente, que es seguir con las reformas, dejando en claro que el Gobierno tiene la intención de agotar todas las instancias legislativas para materializar los cambios económicos y laborales que considera necesarios para el progreso del país.

Respaldos en medio de la controversia

La exposición de Santilli no se limitó únicamente a la agenda económica y legislativa; el ministro también aprovechó la oportunidad para zanjar cualquier tipo de especulación política respecto a la gestión interna del Gobierno. Al ser consultado sobre la polémica que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, debido a un viaje realizado en el avión presidencial junto a su esposa, Santilli brindó un apoyo contundente. El ministro sostuvo que lo respalda porque es un jefe de Gabinete con el que trabaja todos los días y afirmó que su respaldo es total y absoluto. Asimismo, restó importancia a las acusaciones recibidas por Adorni, al considerar que detrás de las críticas y cuestionamientos mediáticos existe una operación política orquestada, posicionándose así junto a su par en un momento de alta exposición pública.

Con esta intervención, el Gobierno ratifica que su estrategia se apoya en un doble pilar: por un lado, una agenda legislativa ambiciosa que apunta a la modernización normativa del país y, por el otro, una férrea cohesión interna entre sus funcionarios ante los embates de la oposición. La confirmación de las reformas electorales y de periglaciares para los próximos meses anticipa un semestre parlamentario de alta intensidad, en el cual la administración libertaria buscará profundizar su programa de transformación productiva y económica.