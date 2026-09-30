Arranca el 62° Coloquio de IDEA en Mar del Plata con empresarios y representantes del gobierno

El 62° Coloquio de IDEA comenzará mañana en Mar del Plata y reunirá a más de 1.000 participantes, entre empresarios, dirigentes políticos, especialistas y referentes de distintos ámbitos. El encuentro se desarrollará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre, en el Hotel Sheraton, bajo el lema "Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia".

La propuesta apunta a cambiar el foco de la conversación y concentrar durante tres jornadas el debate sobre las condiciones que necesita la Argentina para sostener el crecimiento durante los próximos 20 años.

La agenda estará organizada alrededor de cuatro grandes ejes:

Las megatendencias globales que están dando lugar a una nueva era.

que están dando lugar a una nueva era. Los pilares para una Argentina estable.

Las claves para la competitividad.

El desarrollo de las capacidades de las personas a través de la educación y el trabajo.

En ese marco, el encuentro reunirá a representantes del sector empresario, dirigentes políticos, especialistas y referentes de distintas áreas, con una agenda que buscará abordar tanto las transformaciones internacionales como los desafíos internos de la Argentina.

La presencia del Gobierno y los principales referentes

Entre las figuras previstas se encuentra el presidente de la Nación, Javier Milei, quien participará mediante una charla en formato virtual. También está prevista la participación virtual del jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el canciller Pablo Quirno.

En Mar del Plata estará presente, en tanto, Patricia Bullrich, senadora nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La apertura estará a cargo de Fabián Kon, presidente del 62° Coloquio y CEO del Grupo Galicia. A partir de allí comenzará una agenda que durante la primera jornada estará concentrada en las transformaciones que están modificando las reglas de la economía y de la competencia global.

Geopolítica e inteligencia artificial

La primera jornada pondrá el foco en una serie de transformaciones que exceden las fronteras nacionales y que están modificando las condiciones en las que se desarrolla la actividad económica.

La discusión incluirá la geopolítica, la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, los cambios demográficos, los recursos estratégicos y las nuevas dinámicas del capital.

Entre los especialistas convocados se encuentran Margaret Myers, profesora y directora ejecutiva del Institute for America, China, and the Future of Global Affairs de Johns Hopkins University; Mark Esposito, profesor de Tech Policy en Northeastern University y Faculty Associate en Harvard University; y Nicolás Aguzín, ex CEO de Hong Kong Exchanges and Clearing y miembro de los directorios de Mercado Libre, Globant y Pampa Energía.

También participarán Guillermo Oliveto, CEO de W/Almatrends; Julen Baztarrica, socio de McKinsey y líder de la práctica de Energía; y Hernán Kazah, cofundador y managing partner de Kaszek.

El cierre de la primera jornada estará a cargo de Luis Lacalle Pou, expresidente de la República Oriental del Uruguay, quien ofrecerá su visión sobre la experiencia de estabilización uruguaya.

Estabilidad, instituciones y reglas de largo plazo

El jueves, la conversación se trasladará hacia las condiciones necesarias para consolidar la estabilidad y recuperar previsibilidad para la inversión y la planificación de largo plazo.

El programa contará con Pablo Goldberg, Managing Director, Head of Research y Portfolio Manager de Deuda de Mercados Emergentes en BlackRock; Andrea Castagnola, profesora visitante de la Universidad Torcuato Di Tella e investigadora afiliada del LawTransform CMI; Jimena de la Torre, consejera de la Magistratura de la Nación; y Diego Luciani, fiscal general.

La discusión abarcará la estabilidad macroeconómica, las instituciones, la seguridad jurídica y la Justicia, además de la necesidad de construir reglas y acuerdos de largo plazo que puedan trascender los ciclos políticos. El eje institucional quedará así vinculado directamente con la posibilidad de generar condiciones de previsibilidad para la inversión y la planificación, uno de los temas centrales que atravesarán el encuentro.

Educación y trabajo como capacidades estratégicas

La educación tendrá también un espacio específico dentro de la agenda del Coloquio. La discusión contará con Verónica Cipriota, directora ejecutiva de Enseña por Argentina; José Goity, ministro de Educación de Santa Fe; Mariano Narodowski, director del área de Educación de la Universidad Torcuato Di Tella; Ricardo Torres, socio fundador de Pampa Energía; y Luciana Paoletti, directora ejecutiva de IDEA.

La incorporación de este eje responde a uno de los cuatro grandes temas definidos para las tres jornadas: el desarrollo de las capacidades de las personas a través de la educación y el trabajo.

La agenda del jueves concluirá con dos paneles políticos. El primero se denominará "El futuro en tiempo presente: jóvenes y política" y contará con Esteban Allasino, intendente de Luján de Cuyo; Leonel Chiarella, intendente de Venado Tuerto y presidente de la UCR Nacional; Gastón Granados, intendente de Ezeiza; Juan Manuel López, abogado y exdiputado nacional por la Coalición Cívica; y Nicolás Pakgojz, legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el Bloque LLA.

El segundo será "La agenda del Senado de la Nación", con la participación de Patricia Bullrich, senadora nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Competitividad, inversión y transformación productiva

La jornada del viernes estará concentrada en otro de los grandes desafíos planteados para la Argentina: transformar sus capacidades y recursos en mayor inversión, productividad y competitividad.

Uno de los protagonistas será Ryan McInerney, CEO de Visa, en una jornada que tendrá una fuerte mirada desde las empresas. El panel "Empresas en primera persona" reunirá a Rosana Cordero, CEO de Cordero; Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol; Salvador Muñoz, presidente de Hijos de Salvador Muñoz; Christian Otero, cofundador de Lucciano's; y María Eugenia Sampalione, directora ejecutiva de Newmont Argentina.

La discusión pondrá sobre la mesa los desafíos concretos que enfrentan las empresas para crecer y competir. Entre ellos estarán los costos, la infraestructura, el sistema tributario, la transformación productiva y la inserción internacional.

El planteo busca trasladar la discusión hacia las condiciones concretas necesarias para convertir las capacidades y recursos del país en mayores niveles de inversión, productividad y competitividad.

El futuro del trabajo frente a las nuevas tecnologías

La agenda del viernes también abordará las transformaciones que están modificando las formas de trabajar. El debate estará centrado en el futuro del trabajo y en los cambios producidos por las nuevas tecnologías y las transformaciones económicas.

Participarán Luciano Laspina, director ejecutivo de CIPPEC; Diego García, director general de CVC Corp; Alejandro Gorodisch, presidente de Farmacity; y Sofía Vago, CEO de Accenture. El eje se integrará así con una de las preguntas centrales del Coloquio: cómo desarrollar las capacidades necesarias para una Argentina que busca sostener el crecimiento durante las próximas dos décadas.

La agenda también incluirá el panel "Cómo se construye la influencia hoy", con Cristian Jerónimo, cosecretario general de la CGT; María Migliore, cofundadora de Popurrí; y Diego Leuco, director de contenidos de Resumido.

A esto se sumará una charla sobre la experiencia económica israelí, que estará a cargo de Esteban Klor, profesor catedrático en el Departamento de Economía de la Universidad Hebrea de Jerusalén.

Una pregunta como eje de cierre

Las palabras finales del 62° Coloquio de IDEA estarán a cargo de Santiago Mignone, presidente de IDEA y socio de PwC Argentina.

El cierre pondrá fin a tres jornadas en las que empresarios, dirigentes políticos, especialistas y referentes de diferentes ámbitos habrán recorrido una agenda amplia, desde las transformaciones geopolíticas y tecnológicas hasta la estabilidad macroeconómica, las instituciones, la educación, el trabajo y la competitividad empresarial.

El eje que atraviesa toda la programación puede sintetizarse en una pregunta: cómo pasar de una etapa de estabilización a una estrategia capaz de sostener 20 años de crecimiento.

Bajo el lema "Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia", el Coloquio buscará colocar esa discusión en el centro del debate, reuniendo en Mar del Plata a representantes de distintos sectores para analizar las condiciones necesarias para que la Argentina pueda convertir sus capacidades y recursos en inversión, productividad y crecimiento sostenido.