Así llegaron a Córdoba los seis aviones de combate F-16 comprados a Dinamarca

La Fuerza Aérea Argentina incorporó una nueva tanda de seis aviones de combate Lockheed Martin F-16AM/BM Fighting Falcon, que arribaron al Área Material Río Cuarto, ubicada en Las Higueras, provincia de Córdoba.

Las aeronaves completaron un largo traslado desde Dinamarca que incluyó distintas escalas antes del cruce transoceánico y del tramo final hacia territorio argentino. La llegada de este segundo lote permite ampliar a 12 unidades la cantidad de F-16 que ya forman parte de la Fuerza Aérea Argentina.

El segundo grupo está compuesto por:

Dos F-16BM biplaza.

Cuatro F-16AM monoplaza.

Seis aeronaves en total.

La incorporación forma parte del programa mediante el cual Argentina adquirió a Dinamarca un conjunto de F-16 destinados a renovar y ampliar sus capacidades de combate aéreo.

🇦🇷 | Así llegaba, hace instantes, la segunda tanda de Lockheed Martin F-16AM/BM Fighting Falcon de la Fuerza Aérea Argentina al Área Material Río IV, provincia de Córdoba.💪🇦🇷



Luego de un largo viaje desde Dinamarca, con escalas en la Base Aérea de Zaragoza, la Base Aérea de... pic.twitter.com/AkCLYh5TmK — Fuerzas Armadas Argentinas 🇦🇷🇦🇷🇦🇷 (@FAArgentinas) September 29, 2026

Un extenso recorrido desde Dinamarca

Los seis cazas partieron desde Skrydstrup, Dinamarca, para iniciar un complejo traslado hacia la Argentina. El itinerario incluyó escalas en la Base Aérea de Zaragoza, la Base Aérea de Gando, en Gran Canaria, y posteriormente en Natal, Brasil, antes de completar el último tramo hacia Córdoba.

El desplazamiento implicó un vuelo transatlántico y una planificación logística destinada a permitir el traslado de las aeronaves desde Europa hasta Sudamérica. El recorrido contempló:

Salida: Skrydstrup, Dinamarca.

Skrydstrup, Dinamarca. Primera escala: Base Aérea de Zaragoza.

Base Aérea de Zaragoza. Segunda escala: Base Aérea de Gando, Gran Canaria.

Base Aérea de Gando, Gran Canaria. Cruce transoceánico.

Última escala logística: Base Aérea de Natal, Brasil.

Base Aérea de Natal, Brasil. Destino: Área Material Río Cuarto, Las Higueras, Córdoba.

La operación contó además con apoyo aéreo para garantizar los reabastecimientos de combustible necesarios durante el traslado.

El apoyo de los aviones cisterna

Los F-16 contaron durante su recorrido con el acompañamiento de KC-135 Stratotanker de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, utilizados para realizar reabastecimientos de combustible en vuelo.

La Fuerza Aérea Argentina también desplegó medios propios para acompañar el traslado del segundo lote. En particular, movilizó un KC-130H Hércules TC-69 "Puerto Argentino" y el Boeing 737 T-99 "Islas Malvinas". De esta manera, el traslado involucró tanto a las aeronaves de combate como a los medios de apoyo necesarios para completar una operación que comenzó en Europa y terminó en la provincia de Córdoba.

La segunda tanda de una compra de 24 cazas

La llegada de estas seis unidades se encuadra en el acuerdo firmado en abril de 2024 para incorporar 25 F-16AM/BM, de los cuales 24 son cazas que serán trasladados desde Dinamarca.

El contrato fue establecido por aproximadamente 301,2 millones de dólares e incluye, además de los aviones, una serie de elementos destinados a acompañar la incorporación de la nueva flota. El acuerdo contempla:

Motores adicionales.

Equipamiento.

Repuestos.

Simuladores.

Capacitación.

Con la llegada de esta segunda tanda, Argentina alcanza 12 de los 24 cazas operativos contemplados en la compra realizada a Dinamarca. La incorporación de los nuevos aviones se produce así por etapas, con un primer lote ya incorporado y este segundo grupo de seis aeronaves que acaba de completar su traslado hasta Córdoba.

Expectativa en Las Higueras

El arribo de los F-16 generó una marcada expectativa en Las Higueras, localidad cordobesa estrechamente vinculada con la actividad aeronáutica debido a la presencia del Área Material Río Cuarto. Ante la llegada de las aeronaves, la Municipalidad organizó un operativo especial para permitir que vecinos y visitantes pudieran observar el arribo de los cazas.

El Área Material Río Cuarto se convirtió así en el punto de llegada de esta nueva tanda de aviones, luego del extenso recorrido iniciado en Dinamarca y que incluyó escalas en España y Brasil.

Todavía deben completar inspecciones

El aterrizaje en Córdoba no significa que los seis F-16 queden inmediatamente incorporados a las operaciones. Una vez que llegaron al Área Material Río Cuarto, las aeronaves deberán atravesar una serie de inspecciones y tareas técnicas antes de poder incorporarse plenamente a las operaciones para las cuales están destinadas.

Este proceso forma parte de la etapa posterior a su traslado y permitirá avanzar en su incorporación efectiva a la Fuerza Aérea Argentina. El destino permanente previsto para la flota sería la VI Brigada Aérea de Tandil, una vez que se completen las obras necesarias para recibir y operar estos aviones.

De esta manera, el Área Material Río Cuarto funciona en esta instancia como punto de recepción de los nuevos cazas, mientras que el destino permanente de la flota se proyecta en Tandil.

Argentina ya suma 12 F-16

Con el arribo de los seis aviones, la Fuerza Aérea Argentina ya cuenta con 12 F-16 dentro del proceso de incorporación iniciado a partir del acuerdo con Dinamarca.

El segundo lote está compuesto por cuatro aeronaves monoplaza F-16AM y dos biplaza F-16BM, que completaron el traslado desde Europa después de atravesar distintas etapas logísticas y contar con el apoyo de aviones cisterna. El programa contempla un total de 24 cazas trasladados desde Dinamarca, dentro de un acuerdo que también incluye motores, equipamiento, repuestos, simuladores y capacitación.

El camino para la incorporación plena de estas seis nuevas unidades continuará ahora en Córdoba, donde deberán realizarse las inspecciones y tareas técnicas correspondientes antes de que puedan entrar completamente en servicio.

Mientras tanto, la llegada del segundo lote marca otro paso en el proceso de incorporación de los F-16 Fighting Falcon a la Fuerza Aérea Argentina y eleva a 12 la cantidad de aeronaves recibidas de las 24 unidades contempladas en la adquisición realizada a Dinamarca.