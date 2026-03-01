Aseguran que Nahuel Gallo habría sido trasladado desde El Rodeo I

Versiones difundidas por medios nacionales indican que el gendarme catamarqueño Nahuel Gallo, quien lleva más de 440 días detenido en Venezuela, habría sido trasladado desde la cárcel de máxima seguridad El Rodeo I (conocida como CESMAS). Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial por parte del Gobierno argentino ni de autoridades venezolanas sobre ese movimiento de reclusión.

Gallo fue detenido el 8 de diciembre de 2024, cuando ingresó a Venezuela —a través de un control fronterizo— para reunirse con su pareja y su hijo pequeño. Las autoridades venezolanas lo imputaron por presuntos cargos relacionados con inteligencia, una acusación que su defensa y la familia niegan, y desde entonces permanece en El Rodeo I, un penal de alta seguridad en las afueras de Caracas.

¿Qué se sabe hasta ahora?

Contactos familiares: Tras 445 días sin comunicación, Gallo logró finalmente contactarse por teléfono con su esposa, lo que reavivó la atención sobre su situación y el reclamo por su liberación.

Gestiones diplomáticas: El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, se reunió con familiares de Gallo y de otro argentino detenido en Venezuela, Germán Giuliani, y reclamó públicamente su liberación, calificando la detención como injusta e instando a continuar esfuerzos multilaterales para lograr su regreso.

Reclamos y presión internacional: El caso ha generado llamados a la liberación por parte de gobiernos y organizaciones de derechos humanos, y el gobierno argentino continúa con las gestiones diplomáticas para asegurar la seguridad y eventual regreso del gendarme.

La versión del traslado

Videos difundidos por presos de El Rodeo I aseguran que Gallo fue excarcelado y trasladado a otro lugar por las autoridades venezolanas, junto con otros detenidos. Sin embargo, no hay confirmación oficial de fuentes gubernamentales ni declaración formal por parte de Cancillería o la embajada argentina que avale esa versión, por lo cual sigue tratándose de un rumor sin verificación independiente.

La situación del gendarme sigue siendo motivo de preocupación para su familia y para sectores políticos y diplomáticos que reclaman su liberación y regreso a Argentina, mientras se mantiene la incertidumbre sobre su paradero.