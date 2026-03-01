AFA: videos y documentos revelan traslados y conteo de más de 800 mil dólares en una semana

Una serie de videos, fotografías y documentos internos reveló el funcionamiento de una presunta red de desvíos financieros vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), con registros que muestran el traslado, conteo y entrega de grandes sumas de dinero en efectivo. El material compromete a Juan Pablo Beacon, ex colaborador directo del tesorero Pablo Toviggino, y expone un mecanismo interno basado en filmaciones destinadas a controlar cada etapa del circuito financiero.

Según La Nación, las pruebas muestran la ruta del dinero desde financieras del microcentro porteño hasta oficinas utilizadas como punto de recuento y domicilios vinculados a la dirigencia, en coincidencia con movimientos investigados por la Justicia.

El video clave: "Esto es lo que entregaron hoy"

Uno de los registros centrales muestra a Beacon frente a fajos de dólares mientras certifica el monto recibido. En la grabación se lo escucha afirmar: "Esto es lo que entregaron hoy, 20 de mayo, 115.600". Minutos después anuncia que trasladará el dinero a una oficina.

La escena no solo deja constancia del monto puntual —115.600 dólares— sino que evidencia un procedimiento sistemático: el dinero era contado, certificado en video y luego trasladado, todo bajo un esquema de control interno que buscaba evitar pérdidas dentro de la propia estructura.

ESCÁNDALO: VIDEO DE LA RUTA DEL DINERO DE LA AFA



Un video muestra a Juan Pablo Beacon, uno de los hombres de confianza del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, contando billetes para certificar la cantidad de dólares que recibe.



Son escenas similares a las que se vieron en "La... pic.twitter.com/OvnfOE2kl8 — Claudio Savoia (@claudiosavoia) March 1, 2026

Los registros audiovisuales incluyen:

Conteo manual de billetes.

Sobres sellados.

Códigos identificatorios.

La metodología documentada es comparable con otros escándalos financieros del país, según surge de la descripción de los materiales.

Del microcentro a domicilios vinculados

La documentación indica que los fondos seguían un recorrido preciso:

Salida desde financieras ubicadas sobre la avenida Corrientes.

Traslado a una oficina en Lavalle 1718, donde se realizaba el conteo y armado de paquetes.

Envío final a un domicilio asociado a Toviggino.

Para evitar sospechas, el dinero circulaba en cajas de vino, bolsos o mochilas, incluso a plena luz del día. Este detalle refuerza la descripción de un circuito diseñado para pasar desapercibido en el tránsito urbano.

En el punto intermedio —la oficina de Lavalle 1718— trabajaban Beacon y Cristian Brian Prendes, quien posteriormente fue incorporado al Comité Ejecutivo de la AFA. Mensajes internos con instrucciones como "llevale a PT a Montevideo" reforzarían la hipótesis del destinatario final de los fondos.

Más de 800.000 dólares en una semana

Un documento atribuido a Beacon señala que en una sola semana se movilizaron más de 800.000 dólares. El mismo registro indica que las denominadas "cuevas" financieras del microcentro retenían comisiones del ocho por ciento.

El volumen de dinero y la sistematicidad del procedimiento quedan así respaldados por documentación interna que cuantifica los montos y describe las condiciones de intermediación.

Los datos técnicos expuestos incluyen:

Monto movilizado en una semana: más de 800.000 dólares.

Comisión retenida: 8%.

Origen del dinero: financieras del microcentro porteño.

Punto de conteo: oficina en Lavalle 1718.

Destino final: domicilio asociado a Toviggino.

Coincidencias con operaciones internacionales

El esquema documentado coincidió con operaciones realizadas por empresas intermediarias que recaudaban ingresos en el exterior y desviaban millones hacia firmas radicadas en Miami mediante facturación presuntamente apócrifa.

Parte de esas operaciones incluyó servicios de asesoramiento facturados a la entidad presidida por Claudio Tapia. La coincidencia temporal y operativa entre los registros internos y los movimientos bajo análisis judicial amplifica la dimensión del caso.

El quiebre tras el asalto de 2021

La operatoria sufrió un punto de inflexión tras un asalto ocurrido en 2021 durante un traslado de dinero en Recoleta. Ese episodio profundizó la desconfianza interna y motivó el registro sistemático de cada movimiento.

Desde entonces, según surge del material revelado, cada entrega y traslado quedó filmado y documentado, generando un archivo que hoy constituye la base de las pruebas difundidas.

Un circuito bajo la lupa

Los videos, fotos y documentos internos exponen un mecanismo estructurado de traslado y control de dinero en efectivo, con montos millonarios movilizados en lapsos breves. La participación de Beacon, su vínculo con Toviggino y la intervención de Prendes en el punto de conteo configuran una trama que ahora se encuentra bajo análisis.

La coincidencia entre los registros audiovisuales, los documentos atribuidos y los movimientos investigados por la Justicia sitúa el caso en el centro de un escándalo institucional que impacta directamente en la Asociación del Fútbol Argentino.

El volumen de fondos —más de 800.000 dólares en una semana—, las comisiones retenidas y la metodología documentada delinean un circuito que, según los registros difundidos, operó con una lógica interna de certificación y traslado que hoy alimenta una investigación de alto perfil.