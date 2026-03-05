ATE inicia un plan de lucha ante el estancamiento de las paritarias municipales

La tensión entre los trabajadores estatales y las administraciones comunales ha llegado a un punto de ruptura que amenaza con paralizar los servicios públicos en los departamentos de la provincia. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció formalmente el inicio de un plan de lucha que afectará la prestación de tareas en diversas localidades del interior. Esta decisión surge como respuesta directa a lo que el sindicato califica como una falta sistemática de respuestas por parte de los intendentes ante la crisis que atraviesa el poder adquisitivo de los empleados municipales, quienes ven con alarma cómo sus ingresos se erosionan frente al costo de vida actual.

En una conferencia de prensa de alto impacto político y gremial, el secretario general del sindicato, Ricardo Arévalo, detalló que la resolución de ir al choque fue el resultado de un exhaustivo plenario de delegados municipales. Tras analizar la situación crítica en cada jurisdicción, los representantes gremiales coincidieron en que se han agotado las instancias de diálogo constructivo. Según Arévalo, a pesar de los reiterados intentos de establecer una mesa de negociación, los jefes comunales no han mostrado la coherencia mínima necesaria para atender a los representantes de los trabajadores y explicar la situación financiera de sus distritos, lo que ha generado un profundo agotamiento en las bases.

El esquema de las medidas de fuerza y la autonomía de las bases

A partir de este viernes, el conflicto se trasladará de los despachos a las calles y a las reparticiones públicas municipales. El gremio ha optado por un esquema de protesta descentralizado, otorgando autonomía política y operativa a las bases para que definan la modalidad del reclamo según la realidad y el nivel de acatamiento en cada distrito. De esta manera, cada lugar resolverá en asamblea local si la acción directa consistirá en una quita de colaboración, un paro total de actividades o directamente movilizaciones por los centros urbanos. Esta estrategia busca maximizar la presión sobre los intendentes que, hasta la fecha, no han dado eco al pedido de recomposición salarial ni a la convocatoria formal a paritarias.

La brecha con la canasta básica y la puja con la administración provincial

El conflicto municipal no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un escenario de descontento generalizado que también alcanza a la administración pública provincial. El dirigente Arévalo aprovechó la oportunidad para referirse a la negociación con el Gobierno central, revelando que la última oferta recibida la semana pasada fue rechazada por ser considerada insuficiente. El reclamo de fondo es estrictamente económico y apunta a una recuperación real de los salarios. Desde el sindicato advierten que los trabajadores estatales se encuentran actualmente muy lejos de cubrir el costo de la canasta básica, quedando en muchos casos peligrosamente cerca de la línea de pobreza. La estrategia de ATE para las próximas reuniones, que se retomarían la semana entrante, se basa en la premisa de que primero es necesario recomponer lo perdido en los últimos meses para recién después discutir mecanismos de actualización.

Gestión institucional, nueva infraestructura y respuesta a las críticas

En medio de la agitación por las medidas de fuerza, Ricardo Arévalo también abordó cuestiones relativas a la vida institucional del sindicato y su propia conducción frente a cuestionamientos externos. Ante versiones que circularon en plataformas digitales, el dirigente fue categórico al negar cualquier irregularidad administrativa, asegurando que nunca ha recibido denuncias judiciales por su gestión. En este sentido, instó a quienes posean pruebas a presentarlas ante la Justicia, desestimando los comentarios en redes sociales como simples expresiones de intereses personales que nada tienen que ver con las necesidades de los trabajadores.

En contrapartida a estas críticas, Arévalo destacó los avances concretos en la infraestructura del gremio mediante la construcción de la nueva sede en calle Chacabuco. Este edificio de dos plantas, que reemplaza a una estructura antigua con graves problemas de estabilidad, se encuentra en sus etapas finales y podría estar listo en las próximas semanas. El proyecto tiene una marcada visión social, ya que se prevé que el espacio funcione no solo como centro administrativo, sino también como un lugar de contención para los afiliados del interior que deben trasladarse a la Capital por motivos de salud. Con este panorama, el gremio se prepara para una semana de alta conflictividad mientras aguarda que tanto los intendentes como el Gobierno provincial modifiquen sus posturas económicas.