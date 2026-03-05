Milei le tomó juramento a Juan Bautista Mahiques y ya es el nuevo ministro de Justicia

El presidente Javier Milei tomó juramento este jueves a Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia, en un acto realizado en el Salón Blanco de la Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo nacional.

La ceremonia contó con la presencia del gabinete completo del Presidente, así como de familiares del flamante funcionario, en un encuentro breve que oficializó el recambio en una de las áreas más sensibles del Gobierno.

El nuevo titular de la cartera llega al cargo tras la renuncia de Mariano Cúneo Libarona, quien hasta ahora se desempeñaba como ministro de Justicia y que formalizó su dimisión este miércoles luego de una reunión mantenida en la Casa Rosada.

Durante el acto protocolar, uno de los momentos destacados fue el protagonizado por el propio Cúneo Libarona, quien abrazó al Presidente y a su sucesor tras la jura, en una escena que marcó el cierre de su paso por la gestión pública y la transición hacia el nuevo titular del área.

Con la asunción de Mahiques, el Ejecutivo busca dar continuidad a la agenda institucional del Gobierno, en un contexto político que combina reformas estructurales con alta exposición pública.

El Presidente Javier Milei toma juramento al nuevo Ministro de Justicia, Dr. Juan Bautista Mahiques. pic.twitter.com/idRAzf5ESR — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) March 5, 2026

La salida de Cúneo Libarona

La renuncia de Mariano Cúneo Libarona se concretó formalmente este miércoles y se produjo luego de una reunión en la Casa Rosada. Tras dejar el cargo, el ahora exfuncionario regresará al ámbito privado, mientras que el nuevo ministro asumió de manera inmediata este jueves para tomar el control de la cartera.

El cambio en la conducción del Ministerio de Justicia se produce en un momento en el que el Gobierno busca sostener el rumbo de su gestión y avanzar con distintos procesos institucionales previstos para el área.

La transición se desarrolló de manera rápida: la dimisión del ministro saliente fue formalizada un día antes de la jura, lo que permitió que el recambio se concretara sin una etapa prolongada de interinato.

Reconfiguración interna en el Ministerio

En paralelo al cambio en la conducción del Ministerio, el Gobierno también definió la estructura interna de la cartera, lo que derivó en nuevos movimientos dentro del organigrama oficial.

En ese esquema, Karina Milei, jefa de La Libertad Avanza y secretaria General de la Presidencia, se aseguró ubicar como número dos del Ministerio de Justicia a Santiago Viola, quien se desempeña como apoderado de LLA.

La decisión implicó además el desplazamiento de Sebastián Amerio, funcionario que respondía políticamente al asesor presidencial Santiago Caputo. Este movimiento interno profundizó la interna entre las dos alas del Gobierno, reflejando tensiones políticas dentro del oficialismo en torno a la conducción de áreas clave del gabinete.

Un cargo clave en un contexto de reformas institucionales

La designación de Juan Bautista Mahiques se produce en un contexto en el que el Ministerio de Justicia ocupa un rol central dentro del funcionamiento del Ejecutivo.

Desde el Gobierno señalaron que la elección del nuevo funcionario responde a la necesidad de garantizar continuidad en la gestión y avanzar con la agenda prevista para el área. La cartera de Justicia es considerada una de las más sensibles dentro del gabinete, debido a su papel en la articulación de políticas institucionales y en la relación con el sistema judicial.

En ese marco, el nuevo ministro asume el desafío de conducir la gestión en un escenario caracterizado por alta exposición política y reformas institucionales en marcha.

La trayectoria de Mahiques

Antes de asumir como ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques desarrollaba su actividad en el ámbito judicial y académico. Desde octubre de 2019 se desempeñaba como fiscal general en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cargo que ocupó durante los últimos años.

Además, su carrera incluye responsabilidades a nivel internacional y académico. Entre ellas se destacan:

Presidente de la Asociación Internacional de Fiscales (IAP) desde septiembre de 2022

Rector organizador del Instituto Universitario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires desde julio de 2024

Estos antecedentes fueron considerados por el Ejecutivo al momento de designarlo para conducir la cartera de Justicia.