Mahiques asume con una agenda de transición crítica y reordenamiento político

El Salón Blanco de la Casa Rosada fue el escenario este mediodía de un movimiento tectónico en el organigrama del Poder Ejecutivo. Con la jura de Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia, el Gobierno nacional ha dado inicio formal a una etapa de transición que busca no solo la continuidad administrativa, sino un reordenamiento profundo en la relación entre el Estado y el sistema judicial. Apenas concluyó la ceremonia, los equipos del flamante ministro comenzaron a coordinar con el entorno del extitular de la cartera, Mariano Cúneo Libarona, para activar una serie de reuniones de transición. Este proceso tiene como objetivo central ordenar la agenda administrativa y definir, sin dilaciones, las primeras medidas de una gestión que hereda expedientes de alto voltaje político y social.

Un traspaso coordinado y cambios en la estructura

La transición no se limita a un cambio de nombres en la cúpula, sino que implica una renovación integral en la estructura jerárquica del ministerio. Uno de los movimientos más significativos en este sentido es la llegada de Santiago Viola, apoderado de La Libertad Avanza y dirigente de extrema confianza de Karina Milei, quien asumirá como secretario de Justicia en reemplazo de Sebastián Amerio. Desde el entorno de Cúneo Libarona han manifestado una disposición colaborativa, asegurando que ya se han mantenido encuentros y que continuarán trabajando para ayudar al equipo entrante. En paralelo a la labor de Mahiques, se prevén encuentros técnicos entre Amerio y Viola con el fin de realizar una auditoría detallada de los expedientes en curso y revisar minuciosamente el estado patrimonial y operativo de las distintas áreas de la cartera.

Prioridad legislativa: el desafío de las vacancias judiciales

Uno de los ejes más urgentes que deberá abordar Mahiques es el ordenamiento de la gestión para evitar interrupciones en los procesos administrativos abiertos. Sin embargo, el tema que domina la agenda institucional es el envío de pliegos para cubrir las vacancias en la Justicia. Según advierten desde el Gobierno, la situación es crítica y requiere atención inmediata, ya que existen más de un centenar de cargos de jueces y fiscales pendientes de tratamiento en el ámbito legislativo. Los pliegos correspondientes deben ser remitidos al Senado de la Nación, y el nuevo ministro tendrá la tarea primordial de establecer un orden de prelación para definir cuáles de estas designaciones se impulsarán con prioridad ante la Comisión de Acuerdos. Este movimiento estratégico busca destrabar un sistema que actualmente opera con una estructura diezmada, lo que impacta de manera directa en la celeridad de los procesos judiciales en todo el territorio nacional.

El frente deportivo: la lupa sobre la AFA y la IGJ

El desembarco del nuevo equipo ministerial también abre serios interrogantes sobre la continuidad de funcionarios clave en organismos descentralizados dependientes del área. La atención mediática y política está puesta con especial énfasis sobre Daniel Roque Vítolo, actual titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), quien ha liderado en los últimos meses las actuaciones administrativas contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El conflicto con la entidad deportiva se ha intensificado debido a un expediente que incluye la falta de presentación del balance correspondiente a 2025 y la entrega de información considerada incompleta por parte de la entidad, según la visión del oficialismo. Ante esta situación, se ha impulsado un pedido formal para la designación de veedores que tengan la tarea de auditar los estados contables y toda la documentación vinculada a la estructura económica de la asociación. En la Casa Rosada aseguran que el equipo de Mahiques revisará el estado de este trámite junto con otros expedientes sensibles, convirtiendo la definición sobre la AFA en una de las primeras grandes pruebas de autoridad para la nueva conducción.

Impacto político: la consolidación de nuevas influencias

Más allá de los aspectos técnicos y administrativos, la designación de Juan Bautista Mahiques reconfigura el mapa de poder interno en el oficialismo de manera sustancial. Fuentes gubernamentales sostienen que este movimiento consolida la influencia de Karina Milei en el área judicial, un territorio considerado estratégico para la gobernabilidad a largo plazo. Este fortalecimiento de la Secretaria General de la Presidencia reaviva, a su vez, la interna con el asesor presidencial Santiago Caputo, quien mantenía una influencia preponderante sobre el equipo saliente liderado por Cúneo Libarona. De este modo, el Ministerio de Justicia no solo cambia de titular, sino que se convierte en el epicentro de un reordenamiento interno que definirá la estrategia del Ejecutivo frente a los tribunales, los organismos de control y el sistema de designaciones en los años por venir.