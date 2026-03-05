Los dichos polémicos de Brancatelli sobre Nahuel Gallo: "Capaz elige quedarse en El Rodeo I"

La reciente liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien permaneció 448 días detenido en Venezuela, volvió a ocupar el centro del debate público luego de una polémica generada en televisión. El uniformado recuperó su libertad el fin de semana tras un operativo reservado que permitió su regreso a la Argentina, y habló por primera vez públicamente el miércoles.

Gallo había sido liberado el sábado por la noche y trasladado al país en un operativo impulsado por dirigentes de la AFA. Finalmente, llegó a la Argentina el lunes a la madrugada, donde comenzó a atravesar una etapa de recuperación luego del prolongado período de detención.

Durante su primera intervención pública, el gendarme evitó relatar con detalle las situaciones más extremas que atravesó en prisión. Visiblemente afectado, explicó que aún necesita tiempo para poder hablar de lo ocurrido. "No quiero contar las atrocidades que hicieron. No puedo todavía. Quiero tiempo", expresó.

Sin embargo, dejó una descripción contundente sobre el penal donde estuvo recluido: la cárcel El Rodeo I, controlada por el régimen de Nicolás Maduro en Caracas. Según sus palabras, se trata de "un lugar de bastantes torturas psicológicas y no muy grato para contarlo en estos momentos", una definición que dejó en evidencia la dureza de las condiciones de detención que atravesó durante más de un año.

La polémica frase de Diego Brancatelli

La situación tomó otro giro cuando el periodista Diego Brancatelli realizó un comentario que generó una fuerte controversia durante el programa Argenzuela, conducido por Jorge Rial en el canal C5N.

En ese contexto, el periodista vinculó el regreso del gendarme con la situación económica argentina y el salario de los efectivos de la fuerza. Durante el debate en el estudio, Brancatelli afirmó: "No sabe si sabía a dónde iba porque si sabe que como cabo de Gendarmería va a ganar 700 lucas, después de escuchar al Presidente el domingo y ver cómo está la Argentina... no sé si no elige quedarse en El Rodeo, ¿no?"

La frase provocó una reacción inmediata en el estudio, ya que fue interpretada como una relativización de la situación vivida por el gendarme durante su detención. El propio Jorge Rial intervino para frenar el comentario y cuestionar la afirmación.

"No, no... ¿vos te creés que está pensando en la guita? Un tipo que está ahí lo único que quiere es salir en libertad", respondió el conductor. A la reacción del conductor se sumaron otros panelistas, quienes también expresaron su desacuerdo con un contundente "no" frente a las palabras del periodista.

Repercusiones y críticas en redes sociales

La polémica no quedó limitada al estudio televisivo. Tras difundirse el fragmento del programa, numerosos usuarios en redes sociales cuestionaron los dichos de Brancatelli.

Las críticas se centraron especialmente en el hecho de que el comentario mezclara el contexto político y económico del país con la situación de un hombre que acababa de ser liberado tras más de un año de detención en una cárcel venezolana.

Para muchos, el planteo resultó desafortunado y fuera de lugar, especialmente teniendo en cuenta el testimonio de Gallo sobre las torturas psicológicas denunciadas dentro del penal.

El recuerdo de los detenidos que siguen en la cárcel

Durante su conferencia, Gallo no solo habló de su experiencia personal, sino que también insistió en recordar a quienes permanecen encarcelados en el mismo penal.

Según explicó, al menos 24 extranjeros continúan detenidos en El Rodeo I. El gendarme expresó con emoción la angustia que le provoca pensar en quienes siguen privados de su libertad.

"Solamente con pensarlo se me titubea la boca porque hay 24 extranjeros más en El Rodeo I que están esperando ser liberados", afirmó. En varios momentos de su intervención se le quebró la voz, especialmente al referirse a su familia y al modo en que logró sostenerse emocionalmente durante el encierro.

Entre sus palabras, destacó el papel fundamental que tuvo su hijo para mantenerse fuerte. "Tengo un hijo que lo amo con toda mi vida, es lo único que me mantuvo fuerte", expresó.

La vida dentro del penal y la incertidumbre permanente

El gendarme también relató cómo era la vida dentro de la cárcel y la incertidumbre constante que enfrentaban los detenidos. Según explicó, en el penal no existía información clara sobre el futuro de los prisioneros, lo que generaba una permanente sensación de angustia.

Entre los aspectos que describió se destacan:

Falta de información sobre traslados o liberaciones.

Incertidumbre permanente sobre el destino de los detenidos.

Condiciones de encierro que incluían torturas psicológicas.

"No sabés si va a ser libertad o si vas a ser trasladado a otra unidad. Ahí en El Rodeo I no te avisan dónde vas a ir o qué va a pasar; es cuestión de momentos, de días, de incertidumbre", relató.

Además, sostuvo que los extranjeros detenidos eran utilizados como "ficha de cambio", una situación que definió como especialmente dura. "Éramos extranjeros secuestrados. Hasta el último día fuimos ficha de cambio, y eso es feo", afirmó.

El regreso al país y el proceso de recuperación

Desde su regreso a la Argentina, Nahuel Gallo permanece alojado en el edificio Centinela de la Gendarmería Nacional, donde inició un proceso de recuperación.

Durante la conferencia estuvo acompañado por:

La ministra de Seguridad, Alexandra Monteoliva

El jefe de la fuerza, Claudio Brilloni

El canciller Pablo Quirno

En ese contexto, Quirno agradeció públicamente las gestiones internacionales que contribuyeron a la liberación del gendarme, destacando particularmente las realizadas por Estados Unidos, Italia e Israel.

Estas gestiones se desarrollaron en paralelo al operativo que finalmente permitió concretar el regreso de Gallo al país.

Mientras continúa con estudios médicos y acompañamiento psicológico, el gendarme dejó un mensaje claro sobre su vuelta a la Argentina y el significado que tiene para él recuperar la libertad.

"Estoy muy feliz de estar de nuevo en mi casa, mi país, en mi patria", afirmó.