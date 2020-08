ATE volvió a faltar a la reunión en la Cámara de Diputados

Por tercera vez consecutiva, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) rechazó la invitación de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para analizar el proyecto de reforma del Estado enviado por el Ejecutivo provincial.

En una nota remitida a dicha comisión, el secretario general de ATE, Ricardo Arévalo, que no asistiría al encuentro debido al “agotamiento de la discusión sobre los términos del llamado Proyecto de Reforma Administrativa y Funcional, que se lleva a cabo en la Legislatura provincial”.

En el escrito, se reitera la visión de ATE respecto de que el proyecto debe ser tratado por el COPES, “que es el órgano adecuado para contener las inquietudes de los gremios que en casi su totalidad han rechazado el proyecto”.

Por último, señala que “nuestra ausencia es una manifestación no de agravio para con el órgano que convoca, sino de rechazo para con la idea de imponer un proyecto deficiente, desconociendo las leyes vigentes y, sobre todo, la falta de consenso no solo de los sindicatos, sino de la sociedad toda”.