Macri vuelve al ruedo: relanzamiento del PRO

El PRO se encuentra ante un desafío existencial. Con la mirada puesta en el horizonte de 2027, la fuerza política que gobernó la Argentina entre 2015 y 2019 se dispone a realizar un plenario decisivo en el predio de Parque Norte, en la Ciudad de Buenos Aires. Este encuentro no solo representa una instancia de reorganización interna, sino que marca la reaparición pública de Mauricio Macri en una actividad central del espacio, con la misión de recuperar la "identidad amarilla" y consolidar una estrategia electoral que permita reposicionar al partido dentro del mapa opositor.

Un plenario para la reconstrucción territorial

El evento convoca a cerca de 500 dirigentes, entre los que se cuentan legisladores nacionales y provinciales, intendentes, gobernadores y militantes de diversos puntos del país. La estrategia de los organizadores es clara: volver a las bases. Tras haber sufrido una migración significativa de dirigentes hacia La Libertad Avanza, el partido busca fortalecer su presencia en los municipios y gobiernos locales. "Hay que empezar de abajo", explicaron voceros partidarios, resumiendo el espíritu de una reconstrucción que prioriza la estructura territorial antes que las grandes alianzas nacionales.

La relevancia institucional del encuentro queda demostrada por la presencia de figuras clave de la gestión pública del PRO, entre los que figuran:

Ignacio Torres: Gobernador de la provincia de Chubut.

Gobernador de la provincia de Chubut. Rogelio Frigerio: Gobernador de la provincia de Entre Ríos.

Gobernador de la provincia de Entre Ríos. Jorge Macri: Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El balance tras la crisis electoral

El plenario se desarrolla en un contexto de autocrítica tras los resultados adversos obtenidos por el partido en las elecciones de 2025. En aquella contienda, el PRO optó por competir en varios distritos aliado a otras fuerzas, en muchos casos dejando de lado su sello partidario, una decisión que resultó contraproducente. El impacto legislativo de esta fragmentación fue contundente: el bloque en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina se redujo drásticamente a solo 12 integrantes, una cifra que contrasta profundamente con los 33 diputados que el espacio ostentaba en el período anterior. Ante este escenario, la jornada contará con el análisis de los jefes de bloque: Cristian Ritondo, en la Cámara Baja, y Martín Goerling Lara, en el Senado, quienes expondrán junto a mesas de debate conformadas por los gobernadores del espacio.

La hoja de ruta de Mauricio Macri

El discurso de cierre, a cargo de Mauricio Macri, se perfila como el eje central de la jornada. Se espera que el ex presidente despliegue una narrativa con un fuerte contenido político y partidario, diseñada para marcar una hoja de ruta clara hacia 2027 y reafirmar la independencia y los valores fundacionales de su espacio.

En paralelo a la retórica política, el encuentro avanzará en decisiones orgánicas necesarias para el nuevo ciclo. Uno de los puntos más relevantes de la agenda es la designación de Fernando De Andreis como secretario general del Consejo Nacional del partido. De Andreis, hombre de estrecha confianza de Macri, tendrá la responsabilidad de coordinar el complejo proceso de reestructuración interna. La jornada también contará con la participación de figuras de peso en el armado partidario como María Eugenia Vidal, Silvia Lospennato, Hernán Lombardi, y los diputados Alejandro Finocchiaro, Daiana Fernández Molero y María Florencia De Sensi. Con este despliegue, el PRO busca cerrar el capítulo de la indefinición electoral y comenzar una etapa de consolidación, apostando a que la presencia de su fundador sea el catalizador necesario para detener el desangramiento de cuadros y recuperar la confianza de su electorado original.