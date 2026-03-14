Argentina, en conflicto diplomático con Lula

El tablero geopolítico regional se ha visto sacudido por una determinación administrativa de la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE), el organismo argentino encargado de evaluar las solicitudes de asilo. Este lunes, la entidad decidió convalidar el estatus de refugiado a Joel Borges Correa, uno de los cinco ciudadanos brasileños que permanecen en territorio argentino tras haber sido condenados por el Supremo Tribunal Federal de Brasil por su participación en el intento de golpe de Estado contra el presidente Lula da Silva, ocurrido el 8 de enero de 2023.

La estrategia de la CONARE y el impacto judicial

El caso de Borges Correa, un ex camionero oriundo de Tubarão, Santa Catarina, es el primero en prosperar, pero las perspectivas indican que el número podría incrementarse. El fallo de la CONARE estuvo respaldado por un dictamen técnico de 18 páginas que consideró verosímil su relato sobre una supuesta persecución vinculada a su opinión política. Además, el organismo cuestionó la competencia del Supremo Tribunal Federal brasileño para juzgarlo en este caso específico. El fundamento principal fue el "fundado temor a la persecución política", según argumentaron sus abogados, dado que el ciudadano alegó protestar contra propuestas del gobierno de Lula sobre aborto y drogas, y no poseer militancia activa, solo simpatía por Jair Bolsonaro.

Aunque el juez federal Daniel Rafecas había ordenado su extradición tras su ingreso clandestino al país en abril de 2024, la protección otorgada por la CONARE impide, salvo excepciones, devolverlo a Brasil. Con el nuevo estatus, el refugiado tiene derecho a residencia, acceso a un Documento Nacional de Identidad y a un documento de viaje bajo la Convención de 1951, mientras la defensa gestiona la suspensión definitiva del proceso de extradición para lograr su liberación.

Deterioro del vínculo entre Brasilia y Buenos Aires

Desde la administración de Lula da Silva califican esta situación como el punto más bajo de las relaciones diplomáticas desde el regreso de la democracia en ambos países. Pese a que el gobierno de Javier Milei mantiene una postura de no explicitar declaraciones sobre decisiones de la CONARE —al ser un órgano compuesto por ministerios de Relaciones Exteriores, Seguridad, Justicia y Capital Humano—, tres fuentes gubernamentales confirmaron que en el Ejecutivo ven con buenos ojos convalidar el estatus de refugiado para el resto de los condenados: Joelton Gusmao de Oliveira, Rodrigo de Freitas Moro, Wellington Firmino y Ana Paula de Souza.

La diplomacia brasileña en Itamaraty advierte que la decisión argentina erosiona los canales institucionales de cooperación judicial. Según trascendió, el gobierno lulista ha optado por abandonar los esfuerzos de conciliación exterior durante este año electoral, enfocándose plenamente en la política doméstica. El diálogo fluido que alguna vez existió con figuras como Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Daniel Scioli o el ex funcionario Gerardo Werthein parece haberse perdido, sumiendo la relación en un enfriamiento sin precedentes tras el quiebre de la cooperación respecto a la situación en Venezuela.

La polarización política y el factor Bolsonaro

El timing político resulta sugestivo. Encuestas en Brasil muestran un empate técnico en un escenario de segunda vuelta entre Lula da Silva y el senador Flavio Bolsonaro, hijo mayor del ex presidente. El clima se caldeó aún más cuando José Antonio Kast invitó al mayor de los Bolsonaro a una ceremonia de asunción, provocando que Lula declinara su asistencia. En ese contexto, Javier Milei aprovechó para saludar a Flavio con un contundente: "Te estamos apoyando, vas a ganar".

La cercanía del oficialismo argentino con la familia Bolsonaro es total. El presidente Milei ha mostrado gestos de apoyo constante, incluso retuiteando críticas hacia el juez Alexandre de Moraes y el propio Lula tras la hospitalización de Jair Bolsonaro por bronconeumonía. Por su parte, Eduardo Bolsonaro, quien perdió su mandato en la Cámara de Diputados por ausencias acumuladas al vivir en Estados Unidos, visitó recientemente junto a la diputada María Celeste Ponce el recinto penal donde aguardan los bolsonaristas, ratificando que trabajarán por la libertad de los demás simpatizantes. La reorganización de fuerzas en la región, donde el gobierno libertario cobra un protagonismo marcadamente de derecha, parece haber desplazado definitivamente la posibilidad de una cooperación constructiva con Brasil.