"Brutos e ignorantes": Milei contra quienes rechazan la modernización

La reciente instalación de una nueva máquina automatizada en el emblemático Abasto Shopping de la Ciudad de Buenos Aires no fue un acontecimiento menor para el Poder Ejecutivo. Por el contrario, se convirtió en el epicentro de un fuerte posicionamiento público del presidente Javier Milei, quien utilizó sus redes sociales para lanzar una advertencia tajante: "Hay que tener cuidado que no llegue a pasar cualquiera de los luditas locales y su odio al progreso".

El progreso técnico como eje del debate

Para sustentar su postura, el mandatario acompañó su publicación con un video que registra el funcionamiento del dispositivo. Lejos de ser una crítica aislada, el Jefe de Estado utilizó el caso para ejemplificar su postura sobre la evolución del empleo y la productividad. En su análisis, arremetió contra quienes cuestionan el avance tecnológico en defensa de los puestos de trabajo tradicionales, tildándolos de "brutos e ignorantes que dicen estar consternados por el trabajo pero que rechazan modernizar el mercado laboral".

Según la visión expresada por el Ejecutivo, la innovación no debe ser vista bajo ninguna circunstancia como una amenaza. Por el contrario, Milei defendió que el progreso técnico desplaza a las actividades menos eficientes por bienes de mejor calidad y a un menor precio. El mandatario profundizó en los beneficios macroeconómicos de esta dinámica al señalar que el ahorro que genera la innovación permite reasignar recursos hacia sectores más competitivos de la economía nacional. Asimismo, el Presidente sostuvo que, bajo esta lógica, el trabajo se mueve hacia nuevos sectores que ofrecen mayor paga, elevando la calidad de vida. Para el Ejecutivo, el resultado final de esta transformación se traduce en mayores salarios, precios más bajos, una mayor cantidad de bienes disponibles y un aumento sostenido del consumo, tanto para el presente como para el futuro de la economía.

Combate al proteccionismo y la "industria nacional"

El posteo presidencial incluyó una arremetida contra los sectores que defienden el proteccionismo y lo que denominó como "nacionalismo económico". Para Milei, estos grupos intentan esconder la corrupción de los políticos otorgando protección a "empresaUrios" ladrones y prebendarios. Según su diagnóstico, la resistencia al cambio técnico realizada bajo el pretexto de defender la industria nacional no es más que una estrategia que genera pobreza y limita la oferta.

Para reforzar su postura, el mandatario no dudó en citar como prueba irrefutable de su diagnóstico a los "100 años de historia ARG", sugiriendo que el proteccionismo ha sido el causante directo del estancamiento nacional. Con esta intervención, el Presidente reafirmó su intención de desregular el mercado y fomentar la entrada de capitales tecnológicos, posicionando la escena del centro comercial como un símbolo central de la batalla cultural y económica que lidera su gestión.

Hacia la desregulación total

La intervención de Milei marca el tono de una política gubernamental que no parece dispuesta a ceder ante los cuestionamientos de los sectores que apuestan por mantener el statu quo productivo. La apuesta de la gestión es clara: la desregulación es el camino para terminar con los privilegios. Para la administración libertaria, la tecnología no solo reemplaza tareas, sino que democratiza el acceso a bienes y servicios, siendo el motor indispensable para que el país rompa con la dinámica de pobreza y oferta restringida que, a juicio del Presidente, ha caracterizado a la Argentina durante el último siglo.