CABA se prepara para recibir hasta 800 mil personas durante la visita del papa León XIV

La Ciudad de Buenos Aires comenzó a preparar el operativo para la visita del papa León XIV, prevista para noviembre, y estima que los principales actos podrían convocar entre 600 mil y 800 mil personas.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, explicó que ya se analizan distintas alternativas para los encuentros masivos y que la planificación se realiza en conjunto con el Gobierno nacional, la provincia de Buenos Aires y Córdoba.

Una delegación oficial del Vaticano arribó este domingo a Buenos Aires para comenzar las tareas de organización y recorrer los lugares propuestos para las actividades. La definición final sobre los escenarios y la agenda estará a cargo de la Santa Sede.

"Estamos mostrando varias opciones a los enviados del Papa, pero lo principal es que la decisión final la tomará la Santa Sede", explicó Macri en declaraciones a TN.

Los lugares que se analizan para los actos

Macri descartó la posibilidad de utilizar estadios para los encuentros multitudinarios y señaló que la Iglesia suele inclinarse por espacios abiertos.

Entre las alternativas que analiza la Ciudad aparece el Monumento de los Españoles, considerado hasta ahora como una de las opciones más avanzadas para el acto principal. El lugar cuenta con una amplia superficie y buena conexión mediante transporte público.

El jefe de Gobierno recordó que allí se concentraron unas 570 mil personas durante la visita de Juan Pablo II, hace casi cuatro décadas.

También se estudian otros espacios para distintas actividades. Entre ellos figuran el Parque de la Ciudad, que podría utilizarse para un encuentro con jóvenes por su conexión con el conurbano, además de Tecnópolis y el Hipódromo de San Isidro.

La elección de los lugares estará condicionada tanto por la capacidad como por las posibilidades de organizar los operativos de seguridad, transporte y circulación.

Cómo será la organización de la visita del Papa

La posibilidad de establecer asuetos durante la visita también forma parte de las alternativas que se analizan. Sin embargo, Macri advirtió que una medida de ese tipo no necesariamente elimina los problemas de circulación en determinados sectores.

"Aun en días de asueto hay zonas donde el movimiento es intenso", señaló el jefe de Gobierno.

Por ese motivo, las autoridades buscan evitar que las actividades principales se concentren en zonas neurálgicas de la Ciudad, como el centro porteño y la avenida 9 de Julio.

Además de los espacios centrales, la planificación contempla la instalación de pantallas en distintos parques para que los fieles que no puedan acceder a los lugares de los actos puedan seguir las ceremonias.

"Uno tiene que prepararse en un evento como ese, por lo menos para 600, 800 mil personas, seguramente. Pero tenemos experiencia en la ciudad, administramos ese tipo de eventos muy grandes, así que creo que vamos a poder trabajarlos bien", sostuvo Macri.

Mientras la delegación del Vaticano recorre las distintas propuestas, los gobiernos involucrados avanzan en la planificación logística y aguardan la definición de la Santa Sede sobre los lugares y el cronograma definitivo de la visita de León XIV.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.