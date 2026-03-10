Caso $LIBRA: Natalia Volosin abre la ronda de declaraciones por la estafa

Un testimonio clave en el inicio de la etapa testimonial

El proceso judicial que investiga la denominada criptoestafa $LIBRA ha dado un paso fundamental en su estructura procesal. La abogada y doctora en Ciencias Jurídicas, Natalia Volosin, ha sido confirmada como la primera citada para declarar en el marco de la causa que busca desentrañar las responsabilidades detrás de una presunta estafa internacional con una memecoin apócrifa.

Volosin, quien ha tenido un rol determinante como investigadora en este expediente, hizo pública la notificación oficial a través de su cuenta personal en la red social X. Con un tono que combina la solemnidad profesional y la ironía política, la letrada manifestó: "Me dicen que soy la primera citada de la causa $LIBRA. Muy honrada. Como dice Santi Caputo: me preparé toda la vida para esto". La publicación fue acompañada por una fotografía del documento judicial que certifica su convocatoria a los tribunales.

Los antecedentes: documentos y el "acuerdo confidencial"

La relevancia de la declaración de Volosin radica en su labor investigativa previa. Durante el año 2025, la abogada difundió documentos de carácter sensible que revelaban la existencia de un presunto "acuerdo confidencial" entre el actual presidente de la Nación, Javier Milei, y el empresario Hayden Davis.

Según las hipótesis que maneja la investigación y los datos aportados por Volosin, dicho acuerdo habría tenido como objetivo principal legitimar o "blindar" la investigación sobre la estafa con la criptomoneda que fuera difundida por el propio mandatario. Esta revelación vincula directamente la promoción de inversiones realizada por Milei con la estructura operativa de Davis, situando a la abogada como la testigo principal para ratificar el origen y la veracidad de dicha documentación ante el magistrado interviniente.

Críticas al proceso y demoras en el expediente

Más allá de los nombres involucrados, Volosin ha sido una voz crítica respecto al manejo de los tiempos en la justicia. La abogada ha señalado reiteradas irregularidades en el proceso, cuestionando la celeridad —o la falta de ella— en la incorporación de pruebas fundamentales. En particular, la doctora ha denunciado que informes periciales clave, tales como conversaciones telefónicas obtenidas a través de celulares, tardaron semanas en ser anexadas formalmente al expediente que maneja el fiscal Eduardo Taiano, lo cual, a su entender, constituye un manejo negligente de los tiempos procesales. Asimismo, ha expresado su preocupación por el acceso a la prueba y los retrasos significativos en la digitalización de elementos de convicción esenciales para las partes involucradas.

La mecánica del fraude: el fenómeno "pump and dump"

En los próximos días, la causa Libra se adentrará formalmente en el análisis de la operatoria financiera utilizada. Se investigará si la promoción de la criptomoneda encuadra en la figura de "pump and dump", un tipo de fraude bursátil que consiste en inflar artificialmente el precio de una acción o activo mediante declaraciones falsas o promociones por parte de figuras de alto perfil.

El mecanismo se completa cuando los organizadores venden sus posiciones a precios máximos una vez que el público general ha invertido, lo que inevitablemente deriva en un colapso del valor, dejando a los inversores minoristas con activos sin valor real. En este caso particular, la criptomoneda promocionada por el presidente Milei ha dejado un saldo devastador, con la pérdida de millones de dólares de personas que invirtieron sus ahorros en diversas partes del mundo, atraídas por la visibilidad del proyecto. La declaración de Volosin será el punto de partida para determinar si existió una connivencia dolosa entre los promotores y los desarrolladores de la estafa.