Valle Chico opina: lanzan consulta sobre qué comercios debería tener el nuevo centro comercial

El Ministerio de Vivienda y Urbanización puso en marcha una consulta vecinal destinada a los habitantes de Valle Chico, con el objetivo de conocer qué comercios y servicios consideran prioritarios para el nuevo Centro Comercial que actualmente se encuentra en construcción en el barrio.

La iniciativa busca incorporar la opinión directa de quienes viven en la zona para orientar la planificación del complejo comercial que se proyecta como un nuevo espacio de encuentro y desarrollo para la comunidad. Desde el organismo explicaron que la propuesta surge por iniciativa del ministro Fidel Sáenz, quien impulsó la realización de la encuesta como parte de un enfoque que busca incluir la voz de los vecinos en la definición de los servicios que tendrá el futuro espacio comercial.

Según señalaron desde el ministerio, el propósito central es sumar la participación ciudadana en la planificación de este nuevo espacio comunitario, permitiendo que las decisiones vinculadas al proyecto contemplen las necesidades y preferencias de quienes habitan el barrio.

Cuáles son las prioridades de los vecinos

La consulta fue diseñada con el objetivo de facilitar la participación de la mayor cantidad posible de vecinos, por lo que el formulario se caracteriza por su simplicidad.

La encuesta puede completarse en aproximadamente un minuto y está compuesta por solo dos preguntas. En la primera, los participantes pueden indicar qué rubros comerciales consideran prioritarios para el centro comercial, eligiendo hasta tres opciones predeterminadas.

Además, el formulario ofrece la posibilidad de incorporar nuevas alternativas a través de la opción "otro", permitiendo que los vecinos propongan rubros que no estén incluidos entre las opciones iniciales.

La segunda pregunta consiste en un espacio abierto para realizar sugerencias sobre el proyecto, donde los participantes pueden expresar ideas, comentarios o propuestas relacionadas con el futuro centro comercial.

Incentivo para quienes participen de la consulta

Como parte de la iniciativa, el Ministerio también informó que entre las personas que completen la encuesta se realizará un sorteo. El premio será una orden de compra equivalente a 80 litros de pintura, lo que busca incentivar la participación de los vecinos en el proceso de consulta.

La encuesta estará disponible desde este martes 10 de marzo hasta el 1 de abril y puede completarse ingresando al siguiente enlace: encuestasipv.catamarca.gob.ar

La convocatoria está dirigida exclusivamente a vecinos de Valle Chico, ya que el objetivo es recoger opiniones directamente vinculadas con el barrio donde se construye el centro comercial.

Participación presencial para ampliar la consulta

Además de la modalidad online, el proceso de consulta también incluirá instancias de participación presencial. Equipos del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) recorrerán el barrio para visitar a los vecinos y ampliar el alcance de la consulta, con el propósito de que más familias puedan expresar su opinión.

De esta manera se busca garantizar una mayor participación comunitaria, especialmente de aquellas personas que puedan tener dificultades para completar el formulario de manera digital.

Cómo se utilizarán los resultados de la encuesta

Los resultados obtenidos a partir de la consulta permitirán identificar las necesidades y sugerencias de los vecinos de Valle Chico. Esa información será utilizada posteriormente para avanzar en el proceso de adjudicación de los distintos espacios comerciales que integrarán el complejo.

Desde el Ministerio indicaron que ese proceso se realizará de manera amplia y transparente, teniendo en cuenta los aportes recogidos a través de la participación vecinal.

Un nuevo centro comercial en construcción

El Centro Comercial de Valle Chico se encuentra actualmente en etapa de construcción, y se prevé que su finalización tenga lugar durante la segunda mitad del año. El proyecto contempla un complejo con diversas instalaciones destinadas a actividades comerciales y espacios de uso comunitario.

Entre las características previstas del centro comercial se incluyen:

40 locales comerciales

Islas comerciales

Sanitarios públicos y privados

Depósitos y áreas de servicios

Estacionamiento para vehículos

Sector arbolado para motos y bicicletas

Plazoletas y espacios verdes

El complejo fue diseñado bajo criterios que priorizan un enfoque innovador, flexible y sustentable, con el objetivo de potenciar el comercio local y generar un nuevo punto de encuentro social y cultural para los vecinos del barrio y de zonas cercanas.