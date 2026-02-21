Senado: el Gobierno busca sancionar reformas estructurales y el acuerdo UE-Mercosur

El bloque de La Libertad Avanza y sus aliados solicitó oficialmente la convocatoria a sesiones especiales para los días 26 y 27 de febrero a las 11 horas, en el marco del período de sesiones extraordinarias dispuesto por el Decreto N° 24/2026, que rige del 2 al 27 de febrero. La solicitud se formalizó a través de notas dirigidas a la presidenta de la Cámara alta, Victoria Villarruel, y fueron firmadas por jefes de bloque y senadores.

Los legisladores requirieron formalmente la convocatoria para tratar distintos proyectos incluidos en el temario de extraordinarias. La estrategia parlamentaria apunta a concentrar en dos jornadas consecutivas un paquete de iniciativas que abarcan desde reformas penales y ambientales hasta transformaciones laborales y acuerdos comerciales internacionales.

La decisión no es menor: el oficialismo busca imprimirle al cierre del período extraordinario una impronta de definiciones estructurales, con debates que impactan en múltiples dimensiones del orden institucional y económico.

26 de febrero: justicia juvenil, pliegos y legislación ambiental

Para la jornada del 26 de febrero, el temario contempla tres iniciativas de relevancia:

Pliego de Fernando Iglesias (P.E. 175-2025)

Proyecto de Régimen Penal Juvenil (C.D. 33-2025)

Iniciativa de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial (Ley 26.639)

El tratamiento del pliego de Fernando Iglesias (P.E. 175-2025) se inscribe en la dinámica institucional de designaciones que requieren aval del Senado, instancia clave en el equilibrio de poderes.

En paralelo, el Proyecto de Régimen Penal Juvenil (C.D. 33-2025) introduce en la agenda uno de los debates más sensibles del sistema penal: la regulación aplicable a menores en conflicto con la ley penal. Su inclusión en el tramo final de las extraordinarias evidencia la voluntad del oficialismo y sus aliados de abordar reformas que tocan aspectos centrales del orden jurídico.

A su vez, la iniciativa de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial (Ley 26.639) coloca en discusión la actualización de una norma ambiental de alto impacto. El proyecto propone revisar el marco vigente en materia de protección de glaciares y ambiente periglacial, uno de los ejes normativos más relevantes en política ambiental.

La combinación de estos tres puntos anticipa una jornada de debates intensos, donde confluyen designaciones institucionales, política criminal y legislación ambiental.

27 de febrero: modernización laboral y acuerdo estratégico con la Unión Europea

El 27 de febrero, en tanto, la Cámara alta fue convocada para debatir:

Proyecto de Ley de Modernización Laboral (P.E. 159-2025)

Acuerdo Unión Europea-Mercosur (C.D. 34-2025)

El Proyecto de Ley de Modernización Laboral (P.E. 159-2025) constituye una de las iniciativas estructurales del oficialismo en materia económica. Su tratamiento en el Senado representa un paso determinante en la agenda de reformas impulsada por el Gobierno.

Pero el punto más relevante del día será el debate del Acuerdo Unión Europea-Mercosur (C.D. 34-2025), considerado uno de los ejes centrales de la agenda económica oficial. El entendimiento entre ambos bloques comerciales aparece como una pieza estratégica en la inserción internacional del país y en la definición de su política comercial.

Al concentrar en una misma sesión la reforma laboral y el acuerdo internacional, el oficialismo articula una narrativa de modernización interna e integración externa, dos pilares que buscan consolidar un rumbo económico definido.

Una semana clave para el Gobierno de Javier Milei

De esta manera, la Cámara alta afrontará dos jornadas consecutivas de debate sobre reformas estructurales y acuerdos internacionales clave, en el cierre del período de sesiones extraordinarias establecido por el Decreto N° 24/2026.

El Gobierno del presidente Javier Milei enfrenta así una semana decisiva. De prosperar los proyectos incluidos en el temario, el oficialismo podría cerrar el período extraordinario con dos victorias de peso, tanto en el plano de las reformas internas como en el frente internacional.

El contexto político añade una dimensión adicional: el eventual avance legislativo se produciría una semana después del cuarto paro general impulsado por la CGT, en un escenario donde la tensión entre el Ejecutivo y el movimiento sindical volvió a quedar expuesta.

En ese marco, el Senado se convierte en el epicentro de una definición política de alto voltaje. Las sesiones del 26 y 27 de febrero no solo marcarán el cierre formal del período extraordinario que rige del 2 al 27 de febrero, sino que también funcionarán como termómetro del equilibrio de fuerzas en torno a la agenda del oficialismo.

Con una batería de proyectos que abarcan justicia penal juvenil, legislación ambiental, modernización laboral y acuerdos comerciales estratégicos, la Cámara alta se apresta a debatir, en apenas 48 horas, algunos de los temas más trascendentes del actual ciclo político.