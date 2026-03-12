Catamarca lidera la coordinación tributaria nacional en la segunda jornada del COMARB

La segunda jornada del COMARB se desarrolló en la ciudad de Catamarca, consolidando la política de coordinación tributaria a nivel nacional. El evento, declarado de interés parlamentario, reunió a representantes de las 24 provincias argentinas, quienes avanzaron en estrategias de modernización de los sistemas fiscales y en el fortalecimiento del federalismo tributario.

Entre los asistentes se destacaron autoridades de alto nivel: el Vicegobernador Rubén Dusso, el Ministro de Hacienda y Obra Pública, Juan Marchetti, el presidente de la COMARB, Luis Capellano, el Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación Catamarca (ARCAT), Pedro Monferrán, y el Director General de Rentas de ARCAT, Lisandro Juárez Aliaga, junto a otros funcionarios provinciales.

La mayoría de las provincias participaron de manera presencial, mientras que Tucumán y Salta se sumaron a través de la plataforma virtual Meet, demostrando la flexibilidad y alcance del encuentro.

Implementación del Domicilio Fiscal Electrónico Federal

Uno de los avances más destacados de la jornada fue la firma de la resolución para la implementación del Domicilio Fiscal Electrónico Federal (DFEF). Este instrumento permitirá una mejor comunicación entre las administraciones tributarias y los contribuyentes, garantizando mayor eficiencia y transparencia en la gestión fiscal.

El DFEF entrará en vigencia el 1° de abril, marcando un paso importante hacia la digitalización y modernización de los sistemas tributarios a nivel nacional.

Visión de los líderes provinciales

El Vicegobernador Rubén Dusso resaltó que "en materia de impuestos, el objetivo es avanzar hacia un país con más equilibrio, más simetría y un reparto más igualitario". Sus palabras reflejan la intención de fortalecer la justicia fiscal y reducir las asimetrías económicas entre jurisdicciones.

Por su parte, Pedro Monferrán, director de ARCAT y presidente del plenario, destacó que "estos encuentros son un ejemplo de trabajo colaborativo y federal. No solo estamos trabajando de manera coordinada a nivel nacional, sino también impulsando este concepto en el vínculo con los municipios, para acompañarlos en la gestión administrativa, especialmente en lo relacionado con el cobro de tasas y sus distintas variantes".

Monferrán agregó: "Al mismo tiempo, buscamos generar mayor transparencia para los emprendedores, comerciantes y empresarios que quieran invertir en Catamarca, garantizando reglas claras, seguridad jurídica y equidad". Esto evidencia un enfoque integral que busca beneficiar tanto al sector público como al privado, promoviendo confianza y claridad en las inversiones.

Avances hacia un sistema tributario equilibrado

El presidente de la COMARB, Luis Capellano, enfatizó la relevancia de avanzar hacia un mayor equilibrio, cooperación y control en materia tributaria, subrayando el carácter federal y coordinado de estas reuniones.

Asimismo, Cristian Girard, director de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), consideró que espacios como este "permiten trabajar de manera conjunta para construir un sistema tributario más justo, más eficiente y mejor coordinado". Su declaración refuerza la idea de que la cooperación interjurisdiccional es clave para mejorar la administración fiscal en todo el país.