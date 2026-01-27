Cayó la confianza en el Gobierno en enero, aunque se mantuvo por encima del promedio de 2025

La confianza en el Gobierno mostró un retroceso durante enero, aunque se mantuvo por encima del promedio registrado a lo largo de 2025, según el último informe del Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella. El indicador reflejó una caída mensual del 2,8% respecto de diciembre, en un contexto de estabilidad relativa tras varios meses con variaciones moderadas.

De acuerdo con el relevamiento, el ICG alcanzó en enero un valor de 2,4 puntos, medido en una escala que va de 0 a 5. En la comparación interanual, el índice evidenció una baja más pronunciada, con una caída del 8% frente al mismo mes del año anterior. A pesar de esta retracción, el nivel general del indicador continúa ubicándose por encima de los promedios históricos recientes.

"El nivel de enero se ubica por encima del observado en este mismo punto de las dos gestiones anteriores", destacó el informe de la Di Tella. En ese sentido, el ICG de enero resultó 5,2% superior al registrado en enero de 2018, durante la gestión de Mauricio Macri (ICG = 2,28), y 55,3% más alto que el de enero de 2022, correspondiente al gobierno de Alberto Fernández (ICG = 1,54).

El estudio remarcó además que, tras un movimiento prácticamente imperceptible en diciembre —cuando el índice había mostrado una variación de apenas -0,1% respecto de noviembre—, enero presentó una baja más visible, aunque aún acotada. De este modo, el ICG inicia el año ligeramente por debajo del promedio de la gestión de Javier Milei, ubicado en 2,44 puntos, pero por encima del promedio general de 2025, que se sitúa en 2,35 puntos.

En esa línea, el informe subrayó que, si bien a lo largo de la actual gestión se registraron episodios de variaciones más marcadas, en los últimos tres meses el índice se mantuvo en niveles relativamente estables, lo que sugiere un escenario de moderada continuidad en la percepción pública.

Caídas en todos los componentes del índice

Durante enero, los cinco componentes que integran el ICG mostraron variaciones negativas. El indicador de Capacidad para resolver los problemas del país descendió 1,7%, ubicándose en 2,84 puntos. En tanto, la percepción de Honestidad de los funcionarios cayó 3,6%, hasta 2,69 puntos.

La Eficiencia en la administración del gasto público registró la baja más significativa, con un retroceso del 3,9%, alcanzando los 2,23 puntos. Por su parte, la evaluación general del Gobierno disminuyó 2,6%, hasta 2,22 puntos, mientras que el componente vinculado al Interés por el bienestar general descendió 1,5%, ubicándose en 2,01 puntos.

Diferencias según grupos sociales

El informe también analizó las diferencias del ICG según variables sociodemográficas. En términos de género, la confianza continúa siendo mayor entre los hombres, con 2,52 puntos, frente a las mujeres, que registraron 2,27 puntos. La brecha entre ambos grupos se redujo por segundo mes consecutivo y se ubicó en 0,25 puntos.

Por edad, el nivel más alto de confianza se mantiene entre los jóvenes de 18 a 29 años, con 2,7 puntos, mientras que el grupo de 30 a 49 años continúa siendo el más rezagado, con 2,17 puntos. En tanto, entre los mayores de 50 años se observó un leve aumento del 0,8%, alcanzando 2,52 puntos.

En cuanto a la zona geográfica, el interior del país conserva el nivel de confianza más elevado (2,59 puntos), seguido por la Ciudad de Buenos Aires (2,18) y el Gran Buenos Aires (2,08).

Según el nivel de instrucción, quienes cuentan con estudios terciarios o universitarios presentan mayor confianza (2,55 puntos), seguidos por quienes completaron el nivel secundario (2,4) y aquellos con educación primaria, que muestran el registro más bajo (1,59 puntos).

Asimismo, el ICG sigue siendo considerablemente mayor entre quienes no fueron víctimas de delitos en los últimos 12 meses (2,58 puntos) que entre quienes sí lo fueron (1,8 puntos), con una brecha de 0,78 puntos, inferior a la de diciembre.

Expectativas económicas

Las perspectivas económicas continúan mostrando una marcada polarización. Quienes creen que la situación económica mejorará otorgaron un puntaje de 4,14, frente a los 0,35 puntos de quienes prevén un empeoramiento. En una posición intermedia se ubicaron quienes consideran que la situación se mantendrá igual, con 2,56 puntos.

El relevamiento fue realizado entre el 5 y el 15 de enero de 2026, sobre una muestra de 1.000 casos, en 38 localidades de todo el país.

