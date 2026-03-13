Milei llegó a Madrid para participar en un foro económico y reunirse con Santiago Abascal

El presidente de Argentina, Javier Milei, llegó este viernes a Madrid, en lo que representa su quinta visita a España desde que asumió el cargo en diciembre de 2023. El mandatario participará del Madrid Economic Forum 2026, un evento centrado en ideas económicas liberales, y mantendrá reuniones con dirigentes y economistas afines a su pensamiento.

Milei viajó acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y partió desde Buenos Aires el jueves por la noche. El avión presidencial aterrizó en la capital española a las 16:30 (hora local), equivalentes a las 12:30 en Argentina. Según informaron desde el Gobierno nacional, la agenda oficial del mandatario para este viernes no contempla actividades públicas.

Reuniones con Abascal y economistas liberales

Las actividades comenzarán el sábado por la mañana, cuando el presidente argentino se reúna a las 10:00 (hora de España) con el líder del partido Vox, Santiago Abascal, con quien mantiene una relación política y personal desde antes de asumir la presidencia.

Posteriormente, Milei tiene previsto un encuentro con el economista Jesús Huerta de Soto, académico español cercano al mandatario argentino y referente del pensamiento liberal.

Por la noche, a las 20:15 (16:15 en Argentina), el jefe de Estado será uno de los oradores principales del Madrid Economic Forum 2026, donde ofrecerá la ponencia de cierre del evento.

Durante la actividad, además, recibirá un premio conmemorativo en honor al economista Ludwig von Mises, que será entregado por el economista Philipp Bagus.

Un foro organizado por referentes liberales

El evento es organizado por las empresas Racks Labs y Abast, ambas radicadas en Andorra, país conocido por su baja presión fiscal. El foro está dirigido principalmente a emprendedores, inversores en criptomonedas y seguidores del pensamiento liberal.

El principal organizador es Víctor Domínguez, empresario y creador de contenidos conocido en redes sociales como "Wall Street Wolverine". Según explicó en declaraciones periodísticas, Milei no percibirá honorarios por su participación y su presencia responde a su interés en impulsar lo que denomina la "batalla cultural".

El encuentro prevé la participación de hasta 10.000 asistentes, con entradas que van desde 50 hasta 2.500 euros, y tendrá al presidente argentino como figura central de la jornada del sábado.

Regreso a Argentina sin reuniones oficiales

Está previsto que Milei abandone España el sábado a las 23:00 (hora local) y regrese a Buenos Aires el domingo 15 de marzo a las 09:30.

Al igual que en otras visitas recientes, el mandatario no mantendrá reuniones oficiales con el Gobierno español durante su estadía en Madrid.

Desde su llegada a la presidencia, Milei y Abascal se reunieron en varias oportunidades. El último encuentro se produjo en junio de 2025, durante la edición anterior del mismo foro económico.