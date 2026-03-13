Denuncias cruzadas y respuestas irónicas: escala la pelea entre Villarruel, Petri y periodistas

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, presentó ante la Justicia federal una denuncia contra el exministro de Defensa Luis Petri y contra los periodistas Eduardo Feinmann y Pablo Rossi por los delitos de calumnias, injurias, atentados contra el orden público y amenaza de rebelión.

Además, en su presentación judicial, la titular del Senado solicitó que se investigue si los denunciados incurrieron en "coerción ideológica", una figura contemplada en el artículo 213 bis del Código Penal, que prevé penas de entre tres y ocho años de prisión.

Según ese artículo, se establece que será reprimido con reclusión o prisión quien:

Organice o participe en agrupaciones permanentes o transitorias

Que tengan como objetivo imponer ideas o combatir las ajenas mediante la fuerza o el temor

Por el solo hecho de ser miembro de la asociación

Las presentaciones judiciales fueron realizadas el miércoles en los tribunales federales y derivaron en dos causas separadas.

La denuncia contra Petri quedó radicada en el juzgado federal correccional N.º 2, a cargo del juez Sebastián Ramos.

La denuncia contra Feinmann y Rossi fue sorteada en el juzgado federal N.º 1, bajo la titularidad de la jueza María Servini.

Ahora la Justicia deberá determinar si ambos expedientes continúan por separado o si finalmente se unifican en una misma investigación.

La respuesta de Luis Petri

Tras conocerse la denuncia, Luis Petri respondió públicamente y calificó la presentación judicial como "una denuncia sin sentido". El exministro afirmó que su prioridad es respaldar la gestión del presidente Javier Milei y cuestionó a quienes, según su visión, buscan visibilidad mediática mediante acusaciones judiciales.

"Yo estoy concentrado en trabajar para que el gobierno del presidente Javier Milei tenga éxito y para que a los argentinos les vaya bien. Me llama la atención que quienes nunca hicieron nada para ayudar a este gobierno, y se reúnen con gente que amenaza con no dejarlo terminar su mandato, busquen perder tiempo en denuncias sin sentido solo para tener un poco de presencia mediática", sostuvo Petri en declaraciones al diario Clarín.

En su respuesta también remarcó que, según su interpretación, la vicepresidenta ya no cuenta con la confianza del presidente. "Yo estoy ocupado trabajando para que Argentina salga adelante. Por mi lado, apoyo incondicionalmente al Presidente, entiendo que eso a ella le molesta porque hace rato perdió su confianza. Sabrá por qué", agregó.

Reacciones irónicas de Feinmann y Rossi

Los periodistas Eduardo Feinmann y Pablo Rossi también reaccionaron tras conocerse la denuncia. Según trascendió, ambos fueron informados de la presentación judicial por el abogado y periodista Gabriel Iezzi, quien los representará en la causa.

Iezzi —columnista judicial en los programas de Feinmann en Radio Mitre y A24— ya se presentó en tribunales para acceder al expediente y revisar el contenido de la denuncia, un trámite que podría demorar algunos días.

En redes sociales, Feinmann respondió con ironía al conocerse la acusación judicial. "Una cucarda más en el pecho", escribió en su cuenta de X. Rossi, por su parte, calificó la denuncia como "una torpeza mayúscula".

Más tarde, durante un pase televisivo en A24, ambos periodistas volvieron a referirse al tema con tono irónico. Feinmann incluso apareció en el programa vestido con un traje a rayas, en alusión a la idea de una eventual detención.

Durante ese intercambio televisivo se produjeron varios comentarios irónicos: "Vamos a ver quién va primero preso", desafió Feinmann. "¿Vos y yo o Victoria Villarruel? Vamos a ver", agregó. Rossi respondió: "Yo sabía que íbamos a terminar juntos. Venimos juntos hace tantas, así que vamos...".

Feinmann cerró la conversación con una frase dirigida a la vicepresidenta: "Con todo gusto 'Campanita', nos veremos en tribunales".

El origen de la disputa política

La denuncia judicial se produce días después de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, episodio que profundizó las tensiones políticas entre Villarruel y Petri.

Durante ese período, el exministro criticó públicamente a la vicepresidenta por su actitud durante la asamblea legislativa y cuestionó su comportamiento político.

En declaraciones al canal TN, Petri sostuvo que el mensaje del presidente Milei sobre quienes "se relamían con sentarse en el sillón de Rivadavia" incluía a Villarruel.

"Cuando el Presidente habla de aquellos que desde la oposición o el Gobierno se relamían con sentarse en el sillón de Rivadavia, claramente hacía alusión a una vicepresidenta que no estuvo a la altura de las circunstancias", afirmó.

El dirigente fue más allá y acusó a la titular del Senado de haber sido funcional a la oposición. Entre sus críticas, Petri sostuvo:

"Villarruel fue funcional a la oposición."

"No actuó como lo demanda la Constitución."

"Apostó al fracaso del Gobierno."

"Abrió el Senado para que la oposición hiciera de las suyas tratando de quebrar el programa económico."

La respuesta pública de Villarruel

La vicepresidenta respondió a esas acusaciones a través de su cuenta en X, donde cuestionó la gestión de Petri al frente del Ministerio de Defensa.

En su mensaje, Villarruel apuntó especialmente contra la situación de la obra social de las Fuerzas Armadas (IOSFA). "Preocupante que no responda aún por el vacío que dejó en IOSFA y que hizo su funcionario mendocino. Dejó a cientos de miles de militares y familias sin atención médica en los confines del país", escribió.

En la misma publicación, sostuvo que el exministro debería enfocarse en responder judicialmente por esa situación.

También lanzó críticas personales contra el dirigente: "A Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el Presidente Milei. Y por el vaciamiento de IOSFA, y los sueldos más bajos de todas las fuerzas".

La confrontación escaló aún más cuando Petri respondió nuevamente en redes sociales con una frase directa dirigida a la vicepresidenta: "Yo te conozco por golpista."