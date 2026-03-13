La productora que contrató a Tamara Pettinato en la gestión de Alberto Fernández ganó $7,7 millones

La Cancillería Argentina formalizó la contratación de servicios técnicos para la transmisión de un evento oficial vinculado a la International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), mediante el procedimiento administrativo Compulsa Abreviada por Monto N° 26-0002-CDI26.

La adjudicación quedó establecida a través de la Disposición DI-2026-107-APN-SSCYAE#MRE, firmada el 11 de marzo de 2026 por la subsecretaria de Coordinación y Administración Exterior, María Cristina Dellepiane.

De acuerdo con la documentación oficial, el proceso de apertura de ofertas registró la participación de siete oferentes, que presentaron propuestas para prestar los servicios requeridos en el marco del evento diplomático:

Punto Baires S.A.

Javier Diaco

Convention Support S.A.

Marketing Dimensión S.A.

4AV Latam S.R.L.

CHK Servicios Audiovisuales S.R.L.

Genoma Producciones S.R.L.

La contratación se inscribe en la preparación de un acto institucional que tendrá lugar el 18 de marzo de 2026 en la sede de Palacio San Martín, ubicada en Arenales 761, en la ciudad de Buenos Aires.

Un despliegue técnico de alta complejidad

Según pudo reconstruir la Agencia Noticias Argentinas, el servicio requerido por Cancillería no se limita a una cobertura audiovisual convencional, sino que contempla un montaje técnico integral destinado a una transmisión internacional.

El expediente administrativo detalló una serie de requerimientos específicos vinculados al equipamiento y a la infraestructura tecnológica necesaria para el evento.

Entre los componentes técnicos previstos se incluyen:

Dos pantallas LED de 2 por 3,5 metros

Tres cámaras para circuito cerrado de televisión (CCTV)

Una cámara PTZ

Monitores de piso

Control independiente de video

Iluminación específica para televisación

Conexión con sistema de videoconferencia

Transmisión por streaming en dos idiomas: español e inglés

El pliego estableció además una exigencia logística precisa: todos los equipos debían estar instalados y probados al menos ocho horas antes del inicio del evento, una condición habitual en actos de alto nivel institucional y diplomático.

Transmisión internacional y supervisión oficial

La documentación oficial también fijó las condiciones de la transmisión del evento, que se realizaría "en principio" hacia 42 países mediante la plataforma Zoom. El sistema de difusión prevé dos canales de transmisión simultáneos, cada uno destinado a uno de los idiomas previstos: canal en español y canal en inglés.

A su vez, el contrato incluye un servicio de grabación y edición en tiempo real de todo el material audiovisual generado durante el evento. El expediente especifica que el contenido producido deberá quedar "bajo la supervisión permanente de Presidencia de la Nación", lo que implica un control institucional directo sobre el registro y la difusión del material.

Entre las tareas previstas también figura la edición y corte de video de cada disertante, con el objetivo de generar piezas individuales que posteriormente puedan ser puestas a disposición de la prensa.

Señal distribuida en distintos espacios del complejo

El operativo técnico planificado por Cancillería no se limitará al Salón Libertador del Palacio San Martín, donde se desarrollará el acto principal. El pliego contempló además la retransmisión de la señal hacia otros espacios del complejo diplomático.

En particular, se incluyeron las siguientes conexiones:

Retransmisión hacia el Auditorio Manuel Belgrano, ubicado en la torre de Esmeralda 1212

Conexión de Zoom con audio y video para una Sala de Emergencias Médicas

Para esta última dependencia se estableció la instalación de un televisor de 55 pulgadas sobre pie vertical, destinado a garantizar la visualización del evento en ese espacio.

El antecedente público de Genoma Producciones

Más allá de los aspectos técnicos del contrato, la adjudicación despertó interés político debido al historial reciente de la empresa Genoma Producciones S.R.L. en otras contrataciones estatales.

En 2024, el canal TN (Todo Noticias) informó que la Secretaría de Comercio de la Nación había contratado a esa firma para la realización del evento de presentación de la aplicación "Precios Justos", llevado a cabo en noviembre de 2022.

En aquella ocasión, la conductora Tamara Pettinato participó como presentadora del acto. Posteriormente, Pettinato afirmó que su contratación había sido realizada por una productora privada y no directamente por el Estado. En ese mismo artículo periodístico se identificó a Genoma Producciones S.R.L. como la empresa organizadora del evento.

La situación adquirió mayor repercusión pública tras la difusión de un video de la conductora junto al entonces presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada.

En el expediente actual no aparece ninguna referencia a Tamara Pettinato, aunque la adjudicación vuelve a colocar a Genoma Producciones S.R.L. dentro del circuito de proveedores elegidos por el Estado para eventos oficiales de alta visibilidad política e institucional.

La IHRA y la presidencia argentina en 2026

El evento para el cual se realiza esta contratación está vinculado con la International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), una organización intergubernamental integrada por 35 Estados.

La entidad está dedicada a promover la memoria, la investigación y la educación sobre el Holocausto, y constituye uno de los principales foros internacionales en materia de políticas de memoria histórica. Desde la Cancillería argentina se destaca además que Argentina es el único miembro pleno latinoamericano de la organización.

En enero, el Palacio San Martín había informado que Argentina asumirá por primera vez la presidencia de la IHRA en 2026, un hecho que también fue subrayado por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) durante una reunión con el canciller Pablo Quirno.

En ese marco institucional se inscribe el evento cuya transmisión internacional será coordinada mediante la contratación recientemente formalizada por la Cancillería.