Cierre de Fate: el Gobierno convoca a una audiencia conciliatoria de emergencia

En un intento por frenar la escalada de conflictividad social y laboral, el Gobierno nacional ha decidido intervenir formalmente en la crisis desatada por la fábrica de neumáticos Fate. La administración central convocará a la empresa y al Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) a una audiencia de conciliación, con el objetivo primordial de acercar a las partes tras el drástico anuncio del cierre definitivo de la planta industrial.

La situación en la fábrica, situada en el partido bonaerense de San Fernando, se mantiene en un estado de extrema efervescencia. Mientras la Casa Rosada diseña la mesa de diálogo, los empleados continúan manifestándose tanto en el interior como fuera de la planta. La tensión es palpable y se ve reflejada en la presencia policial dentro del predio, una medida dispuesta para custodiar las instalaciones tras el anuncio que deja en la calle a 920 trabajadores de forma directa.

La postura de la empresa y la reacción gremial

La dirección de Fate ha fundamentado su decisión en factores estrictamente económicos y de competitividad. Según argumentó la firma, "los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente". Esta breve pero contundente explicación es, hasta el momento, la única justificación oficial para poner fin a una trayectoria de más de 80 años de actividad ininterrumpida.

Desde la vereda opuesta, el SUTNA ha iniciado una ofensiva pública y legal. En una conferencia de prensa realizada frente a las puertas de la planta, su secretario general, Alejandro Crespo, calificó el cierre como "intolerable". El dirigente no solo se limitó a denunciar la situación particular de Fate, sino que advirtió que este caso es un anticipo del escenario que, a su entender, enfrentará el conjunto de los trabajadores en distintas ramas de la industria nacional.

Un impacto que trasciende los portones de la fábrica

La preocupación gremial y oficial se sustenta en el peso específico que Fate tiene en el entramado productivo de la Argentina. Crespo remarcó que la firma fue clave en el desarrollo de uno de los grupos económicos más importantes del país, habiendo atravesado diversos ciclos económicos a lo largo de ocho décadas.

Sin embargo, el golpe no solo afecta a los 920 operarios de planta. El impacto del cierre posee un efecto dominó que excede a los operarios directos, alcanzando a:

Limpieza: Trabajadores de servicios tercerizados que operan dentro de la unidad.

Transporte y Logística: Sectores fundamentales para la distribución que dependen del flujo de la fábrica.

Servicios varios: Proveedores locales dentro del principal cordón industrial del país.

El llamado a la CGT y la sombra de la reforma laboral

Ante la magnitud de la crisis, el dirigente del SUTNA reclamó la participación activa de la CGT. El gremio ha anticipado que impulsará "todas las acciones necesarias" para lograr la reincorporación del personal despedido. Asimismo, la cúpula sindical vinculó de manera directa la decisión empresarial con el debate actual por la reforma laboral, advirtiendo que este tipo de medidas anticipan consecuencias nefastas para el empleo industrial si se flexibilizan los derechos vigentes.

"Se están generando un ataque brutal a la sociedad. Imagínense esto con reforma laboral, con patronales con más derechos, vamos a terminar en una situación de humillación de lo que es el movimiento obrero", sentenció Crespo.

Intervención de la Provincia de Buenos Aires

El conflicto es seguido con máxima alerta por las autoridades laborales de la Provincia de Buenos Aires. El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, confirmó que su cartera ya ha tomado contacto con las partes involucradas. Según se informó, una delegación del ministerio se dirigía este miércoles a la planta de San Fernando para intervenir directamente y analizar los pasos legales y administrativos a seguir en defensa de los puestos de trabajo.

La audiencia conciliatoria convocada por el Gobierno nacional se presenta ahora como la última instancia para evitar que el cierre de una de las empresas de capital nacional más emblemáticas de la Argentina se consume en medio de un clima de violencia y parálisis productiva.