Día clave: el oficialismo busca sancionar mañana la reforma laboral

La Cámara de Diputados de la Nación se prepara para una jornada que definirá gran parte de la agenda estructural del Poder Ejecutivo. Este jueves, a las 14:00 hs., el recinto abrirá sus puertas para una sesión especial centrada exclusivamente en el debate y la posible sanción del proyecto de reforma laboral impulsado por la administración de Javier Milei. La convocatoria, formalizada por el bloque oficialista y sus socios parlamentarios, marca el inicio de una etapa decisiva para la denominada modernización laboral en la Argentina, en un contexto de fuerte expectativa política y tensión gremial.

La formalización del pedido de sesión no fue un movimiento aislado, sino el resultado de una construcción política que involucró a un amplio espectro de la oposición dialoguista. Para asegurar el inicio de la deliberación, La Libertad Avanza contó con el acompañamiento de las firmas de bloques clave, conformando un frente de apoyo que garantiza el número necesario de legisladores para habilitar el tratamiento. El pedido fue suscrito por los representantes del PRO, la UCR, el MID, Independencia, Producción y Trabajo, La Neuquinidad e Innovación Federal.

Bajo este esquema de alianzas, el oficialismo confía plenamente en alcanzar al menos 132 diputados sentados en sus bancas para dar inicio formal a la sesión. Este número se vuelve fundamental ante la postura ya declarada de bloques como Provincias Unidas, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, cuyos representantes adelantaron que no colaborarán con el quórum, dejando la responsabilidad de la apertura del debate enteramente en manos de la coalición oficialista y sus aliados circunstanciales.

El retiro del artículo 44: una concesión estratégica

Uno de los puntos de mayor fricción durante las negociaciones previas fue el contenido del dictamen de comisión, el cual generó resistencias incluso entre los sectores dispuestos a acompañar la reforma. Finalmente, el oficialismo optó por un gesto de flexibilización para destrabar el consenso definitivo y asegurar los votos necesarios para la media sanción. En este sentido, se confirmó la eliminación del artículo 44, una disposición que era el eje central de las críticas del arco sindical y legislativo.

Dicho artículo proponía una modificación sustancial en el esquema de pago de las licencias por enfermedad o accidente no laboral. El texto original establecía que los trabajadores en uso de licencia médica percibirían solamente el 50% de su salario, o el 75% en aquellos casos específicos donde el empleado tuviera cargas de familia. El presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, fue el encargado de ratificar que este punto ha quedado fuera del texto final. Según el legislador, el dictamen que se pondrá a votación mantendrá la esencia de lo aprobado por el Senado en la madrugada del pasado jueves 12, con la única salvedad de la supresión de este polémico artículo sobre los haberes en periodos de inactividad por salud.

El debate en comisiones y los pilares del proyecto

La confirmación de la sesión especial se produjo tras una intensa jornada de trabajo en el plenario conjunto de las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto. El encuentro contó con una extensa lista de expositores, entre los que se destacaron sindicalistas, abogados laboralistas y referentes del sector empresarial, quienes brindaron sus perspectivas sobre el impacto de la norma en el mercado de trabajo actual. Al concluir las exposiciones, los diversos bloques parlamentarios terminaron de definir sus posiciones y anticiparon sus dictámenes.

El núcleo duro de la modernización laboral contempla transformaciones profundas en el marco regulatorio vigente. Entre los pilares del proyecto se encuentran modificaciones integrales en las leyes de contrato de trabajo y en el régimen de asociaciones sindicales, la reducción de aportes patronales con el objetivo de incentivar la generación de nuevos puestos de empleo y cambios significativos en el sistema de indemnizaciones. Con el Congreso como epicentro de la discusión, la jornada de mañana se presenta como un hito para el futuro de la reforma y para la relación entre el Gobierno y el movimiento sindical, que ya anunció medidas de fuerza en rechazo a la iniciativa.