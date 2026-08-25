Con el foco en el Presupuesto 2027, Milei reunirá a los legisladores de LLA

Las bancadas de diputados y senadores nacionales de La Libertad Avanza, lideradas por Gabriel Bornoroni y Patricia Bullrich, fueron convocadas por la Casa Rosada para este martes a las 17.30. El encuentro será encabezado por el presidente Javier Milei y contará también con la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

La reunión se desarrollará en el salón Héroes de Malvinas, en la Casa Rosada, y tendrá lugar en un momento marcado por la proximidad de una nueva sesión en la Cámara baja, prevista para el miércoles 27 a las 12.

Aunque desde el Gobierno no se adelantaron oficialmente los temas que formarán parte del encuentro, algunos legisladores consultados no descartan que el Presidente vuelva a brindar una nueva "masterclass" ante los representantes parlamentarios de La Libertad Avanza.

Esta vez, uno de los posibles ejes de esa exposición podría estar relacionado con el proyecto de Presupuesto 2027, una iniciativa que tendrá un lugar central en la agenda legislativa debido a que deberá ser enviada a la Cámara de Diputados el próximo 15 de septiembre.

El Presupuesto 2027, en el centro de la escena

La proximidad de la fecha de presentación del proyecto abre la posibilidad de que Milei aproveche el encuentro para anticipar a los legisladores algunos lineamientos generales del Presupuesto 2027.

Se trataría de una dinámica similar a la utilizada anteriormente con el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. En aquella oportunidad, el Presidente había anticipado ante los legisladores de su espacio el envío de la iniciativa al Congreso.

Por ese motivo, la reunión de este martes podría funcionar como una instancia previa para alinear a los legisladores oficialistas frente a la discusión parlamentaria que se abrirá con el nuevo proyecto presupuestario. La expectativa estará puesta, por lo tanto, tanto en el contenido de la reunión como en las eventuales definiciones que puedan surgir sobre el proyecto que deberá ingresar al Congreso en septiembre.

Funcionarios que podrían participar

Además de Milei, Karina Milei y Martín Menem, del encuentro también podrían participar distintos funcionarios y colaboradores vinculados con la gestión y con la estrategia de comunicación del oficialismo.

Entre los nombres mencionados figuran el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el vocero presidencial, Adrián Ravier; el secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; el subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia, Eduardo "Lule" Menem; y el asesor de comunicación del bloque legislativo, Ariel Ferrentino.

La posible presencia de estos funcionarios se produciría en un encuentro que tendrá como protagonistas principales a los legisladores nacionales de La Libertad Avanza y a las autoridades de la Casa Rosada.

La sesión de Diputados y los proyectos que interesan

La reunión se realizará apenas horas antes de una nueva instancia parlamentaria relevante. La Cámara de Diputados tiene previsto sesionar el miércoles 27 a las 12, con un temario que incluye iniciativas impulsadas por sectores aliados al Gobierno.

Entre esos espacios se encuentran el PRO, la UCR, el MID y distintas fuerzas provinciales, cuyos proyectos forman parte de la agenda que llegará al recinto. Entre las iniciativas que aparecen como principales puntos de interés para el oficialismo se encuentran:

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal.

El acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur.

El tratado sobre patentes con Estados Unidos.

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central aparece particularmente vinculada con los encuentros previos entre Milei y los legisladores de su espacio, ya que el Presidente había anticipado su envío al Congreso durante una reunión realizada el 1° de julio.

El antecedente del encuentro del 1° de julio

El 1° de julio, Milei había recibido en la Casa Rosada a los diputados y senadores de La Libertad Avanza. Durante aquella reunión, el jefe de Estado les anticipó el envío al Congreso del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. También había participado Karina Milei, mientras que funcionarios de los ministerios de Economía y de Desregulación y Transformación del Estado estuvieron presentes en la jornada.

Además de la reforma del Banco Central, los diputados abordaron junto a Karina Milei otras cuestiones que integraban la agenda legislativa del oficialismo. Entre ellas estuvieron las discusiones por los proyectos de reforma política, el régimen de Zonas Frías y las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal.

Este último proyecto forma parte precisamente del temario previsto para la sesión de Diputados del miércoles, lo que vuelve a conectar aquella reunión de julio con la agenda parlamentaria que se encuentra actualmente en discusión.