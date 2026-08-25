El duro panorama jubilatorio de los municipales del SOEM Valle Viejo: la reunión con ANSES

La situación de los aportes jubilatorios de los trabajadores municipales de Valle Viejo quedó bajo análisis tras la reunión mantenida entre la directora regional de Anses, Lic. Myriam Juárez, y la comisión del SOEM Valle Viejo. El encuentro permitió abordar un aspecto central para los trabajadores: la relación entre los haberes registrados, los aportes efectuados durante la vida laboral y el monto que finalmente puede determinarse para una jubilación.

El eje de la reunión estuvo puesto en los aportes jubilatorios municipales y su impacto en los haberes de los trabajadores, particularmente a partir de los montos que actualmente figuran registrados en blanco. La situación planteada durante el encuentro refleja una dificultad concreta: aun cuando se realizan los aportes correspondientes, la base sobre la cual se calculan resulta insuficiente para alcanzar por sí misma el piso mínimo jubilatorio.

En este escenario, la cuestión del salario registrado adquiere una importancia directa sobre la futura prestación previsional. La diferencia entre los ingresos efectivamente percibidos y los montos que aparecen formalmente registrados puede terminar teniendo consecuencias al momento de calcular el haber jubilatorio.

Un aporte municipal que no alcanza

Uno de los puntos detallados durante la reunión fue el mecanismo mediante el cual se realizan los aportes municipales. Según lo informado, el municipio efectúa un aporte jubilatorio de igual proporción al que se le descuenta al empleado sobre los haberes remunerativos.

Sin embargo, el problema aparece al considerar los montos que actualmente se encuentran registrados en blanco. De acuerdo con lo abordado durante el encuentro, esos valores generan aportes que no alcanzan a cubrir el piso mínimo jubilatorio.

Esto implica que, frente a la insuficiencia de los aportes generados a partir de esas bases salariales, Anses debe compensar la diferencia con fondos extra para garantizar el haber mínimo. El dato resulta central para comprender el panorama planteado por los representantes de los trabajadores, ya que la discusión no se limita al aporte realizado durante la etapa laboral, sino que se extiende directamente a la determinación del ingreso que recibirá el trabajador una vez que acceda a la jubilación.

La situación puede resumirse en los siguientes puntos:

Aporte del municipio: realiza un aporte jubilatorio de igual proporción al descuento efectuado al empleado sobre sus haberes remunerativos.

realiza un aporte jubilatorio de igual proporción al descuento efectuado al empleado sobre sus haberes remunerativos. Base registrada: los montos actuales en blanco resultan insuficientes para generar aportes que permitan alcanzar el piso mínimo jubilatorio.

los montos actuales en blanco resultan insuficientes para generar aportes que permitan alcanzar el piso mínimo jubilatorio. Compensación: Anses debe cubrir la diferencia con fondos extra para garantizar el haber mínimo.

Anses debe cubrir la diferencia con fondos extra para garantizar el haber mínimo. Problema previsional: una base salarial registrada baja impacta directamente sobre el cálculo de la prestación.

El blanqueo salarial, en el centro de la discusión

Ante este escenario, desde la dirección de Anses se planteó como recomendación avanzar en la regularización e integración total de los haberes al sueldo en blanco.

La sugerencia apunta a que la totalidad de los ingresos forme parte de la remuneración registrada, de manera que los aportes jubilatorios puedan calcularse sobre una base salarial más elevada. El planteo adquiere relevancia porque, según lo explicado durante la reunión, la magnitud del haber jubilatorio está vinculada con la base registrada sobre la cual se realizan los aportes.

La discusión sobre el blanqueo, por lo tanto, aparece como una cuestión directamente relacionada con el futuro previsional de los trabajadores municipales. El objetivo señalado es que los haberes queden integrados en su totalidad al salario registrado, evitando que una base formalmente baja termine determinando una prestación previsional considerablemente inferior.

Un ejemplo que expone la diferencia

Durante el encuentro se utilizó un ejemplo concreto para dimensionar el impacto que puede tener una base salarial registrada reducida. Se explicó que, si la jubilación se calculara únicamente sobre una base de $300.000, el haber resultante sería considerablemente menor y se ubicaría cercano a los $200.000.

El ejemplo permite observar de manera directa la diferencia que puede producir una base salarial baja al momento de determinar la prestación. En lugar de considerar la totalidad de los ingresos, el cálculo sobre un monto registrado reducido genera un resultado previsional también menor.

Por eso, la situación planteada durante la reunión puso en evidencia la necesidad de avanzar hacia el blanqueo salarial, entendido como una herramienta para mejorar la base sobre la cual se calculan los aportes y, consecuentemente, la prestación jubilatoria futura.

El caso de los municipales del SOEM Valle Viejo deja así planteado un escenario en el que el presente salarial y el futuro previsional aparecen estrechamente vinculados. La forma en que se registran actualmente los haberes tiene consecuencias que exceden el período de actividad laboral y alcanzan directamente al momento de la jubilación.