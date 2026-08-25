El Parque Solar de Ampajango comenzaría a generar energía en septiembre

El Parque Solar de Ampajango avanza hacia su puesta en funcionamiento con más del 80% de la obra ejecutada y con la posibilidad de comenzar a generar potencia durante el mes de septiembre. El proyecto se desarrolla cerca de la estación transformadora de la localidad de Ampajango, en un predio de 9 hectáreas, y tiene como objetivo aportar energía eléctrica a la red de distribución de la zona.

En este marco, el gobernador Raúl Jalil realizó una recorrida por las instalaciones acompañado por el intendente de la localidad de San José, Antonio Gómez; la intendenta de Santa María, Erica Inga; y el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella. Durante la visita pudieron observar el estado de avance de una infraestructura que se encuentra en una instancia próxima a completar su primera etapa de construcción.

De acuerdo con los datos técnicos proporcionados por la empresa responsable de los trabajos, el nivel de ejecución alcanzado permite proyectar que el parque solar esté en condiciones de comenzar a generar potencia en septiembre. De concretarse ese cronograma, la obra avanzará desde la etapa de construcción hacia la generación efectiva de electricidad para su incorporación al sistema de distribución.

Más de 8.400 paneles fotovoltaicos instalados

Uno de los principales componentes de la obra es el sistema de generación fotovoltaica. Según explicó Ezequiel Tejada, jefe de obra de la empresa Trackland, ya fueron instalados 8.424 paneles fotovoltaicos, cada uno con una potencia individual de 720 watts.

El conjunto de paneles tendrá la posibilidad de generar más de 6,6 megawatts (MW) de electricidad, una capacidad que permitirá inyectar la energía producida al sistema eléctrico a partir de la línea de distribución de la empresa Energía Catamarca SAPEM.

El avance de la instalación de los paneles representa así uno de los puntos centrales del desarrollo del parque, que combina la infraestructura construida sobre el terreno con el equipamiento necesario para transformar la radiación solar en electricidad y poner esa energía a disposición de la red.

Un proyecto desarrollado en dos etapas

El Parque Solar Ampajango fue concebido como un proyecto que se desarrollará en dos etapas, con una ampliación progresiva de la capacidad de generación eléctrica. Durante la primera etapa, el parque podrá aportar 5 MW de potencia. Esta instancia constituye el primer nivel de generación previsto para la infraestructura y se encuentra vinculada al avance actual de la construcción, que ya supera el 80%.

La segunda fase permitirá ampliar considerablemente la capacidad del emprendimiento. Una vez completada esa instancia, el Parque Solar Ampajango tendrá la capacidad de entregar 12 MW de electricidad generada por el sistema fotovoltaico.

De esta manera, el proyecto plantea un crecimiento de su capacidad de generación a partir de la incorporación progresiva de infraestructura, pasando de una primera posibilidad de aporte de 5 MW a una capacidad final prevista de 12 MW.

Próximo paso: comenzar a entregar energía a la red

La cercanía de la obra con la estación transformadora de Ampajango constituye el marco en el que se desarrolla la infraestructura destinada a incorporar la energía generada al sistema de distribución de la zona. La conexión se realizará mediante la línea de distribución de Energía Catamarca SAPEM.

Con una ejecución superior al 80%, la obra se encuentra en una instancia en la que el foco está puesto en completar los trabajos necesarios para avanzar hacia la generación. La estimación proporcionada por la empresa a cargo ubica en septiembre la posibilidad de que el parque esté en condiciones de comenzar a generar potencia para entregar a la red.

El recorrido realizado por Raúl Jalil, junto a Antonio Gómez, Erica Inga y Alberto Natella, permitió observar el estado de una obra que ya cuenta con miles de paneles fotovoltaicos instalados y que se aproxima a la etapa de puesta en funcionamiento.

El proyecto concentra, en su primera instancia, una capacidad de aporte de 5 MW, mientras que la segunda etapa llevará la capacidad prevista hasta los 12 MW. En ese proceso, las 9 hectáreas destinadas al parque solar se transforman en el espacio donde se desarrolla una infraestructura que, de acuerdo con los datos técnicos proporcionados, se encuentra próxima a comenzar a aportar electricidad a la red de distribución de la zona.