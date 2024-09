Con insultos a los medios y críticas a la oposición, Milei lanzó LLA a nivel nacional

En una semana de alto voltaje político marcada por el discurso del presidente Javier Milei ante la ONU, la salida del exministro de Salud Mario Russo del Gobierno y la publicación del índice de pobreza del 52,9%, en los primeros seis meses de gestión, el mandatario encabezó este sábado el lanzamiento de La Libertad Avanza (LLA) como partido nacional en Parque Lezama. Allí, el jefe de Estado compartió escenario con su hermana Karina, a quien reforzó como figura central del armado político, arengó contra la prensa y apuntó contra la administración kirchnerista "por no medir la pobreza". Además, repartió elogios para los los ministros Luis Caputo, Patricia Bullrich, Sandra Pettovello y Luis Petri.

"La casta política decía que no íbamos a poder formar partido y, sin embargo, ese día presentamos a LLA", destacó Milei al comienzo del encuentro en el que destinó duras críticas contra parte de la prensa a la que tildó de "casta periodística" e incluso llegó a utilizar el término de "micrófonos ensobrados".

"Después de haber lidiado y atravesado distintos obstáculos en adversidad y poder presentar nuestra alianza de LLA, no nos daban los permisos para hacer nuestro acto. Así armamos un acto en 36 hora. Ahí no sólo las complicaciones que planteaba el Gobierno del siniestro que manejaba la ciudad, sino que además otra de las patas de la casta, la periodística, los micrófonos ensobrados, ese mismo día nos hicieron un apagón mediático para que no se viera lo que pasaba en Plaza Holanda", denunció Milei al inicio de su discurso con una arenga a insultar a los medios.

"Ese día comenzó a cambiar la realidad de los medios, porque mientras que a todos los que habíamos llamado para ese acto no vinieron, tratando de sabotearlo a costa de la billetera del pagador de impuestos de la ciudad, ustedes le dieron vida a este movimiento, con su celular, y empezaron a transmitir y les cerramos el orto", arremetió el Presidente en un claro mensaje contra parte de la prensa.

En otro tramo de su discurso, Milei arremetió nuevamente contra los medios al criticar la publicación de sondeos que señalaban una baja en las encuestas durante la campaña presidencial. "Decían que íbamos a perder por 10 puntos y esos micrófonos ensobrados o cobardes predecían el triunfo aplastante de Massa, esos que hoy tanto critican a las órdenes de Julito César. En ese contexto, pelea entre David y Goliat terminamos consiguiendo el 56% de los votos. A este proyecto lo bancan 14 millones y medio de argentinos", lanzó Milei.

"Lo más interesante es que llegamos prometiendo motosierra al gasto público. Prometimos atacar a la corrupción e ir eliminando ministerios. ¡Afuera!", destacó el mandatario en un encendido discurso. A lo largo de su discurso, Milei volvió a poner el foco en la herencia recibida y disparó contra el gobierno anterior. "Al momento de asumir nos encontrábamos con lo que podría ser la peor crisis de la historia argentina, teníamos un desequilibrio monetario que era el doble a la previa del Rodrigazo, una situación que había multiplicado por 6 la tasa de inflación", aseguró.

"Ese gobierno de impresentables que tanto quieren a los pobres había dejado plantada una crisis con una inflación del 17 mil por ciento, que iba camino a dejar 95% de pobres", sostuvo Milei para dar paso a los elogios destinados a parte de su Gabinete.

"Quiero reconocer la humildad de la doctora Bullrich de volver a ocupar esa cartera cuando el desafío de ella pedía otra cosa, y con gran generosidad decidió sumarse para darle lucha a los delincuentes", resaltó. "En ese contexto se hizo el protocolo antipiquetes y logramos lo que parecía una locura imposible, no solo que no vuelvan a pisar la calle, sino que llevamos cuatro meses sin piquetes", subrayó.

Acompañada por gran parte del Gabinete, la secretaría general de la Presidencia, Karina Milei, abrió el encuentro, para sorpresa de los presentes. Se trató de su primer discurso político en un evento masivo donde apuntó contra quienes quieren "boicotear al Gobierno".

"Hoy nos volvemos a encontrar en esta casa donde todo empezó", marcó la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, al comienzo del encuentro. "El año pasado ocurrió el gran milagro: ganamos la presidencia sin tener partido, algo que nunca había pasado en la historia", destacó luego.

"Hoy nos toca gobernar en minoría contra la política que hace décadas está organizada para tener todo a su favor. Ellos están en el Congreso, los sindicatos, las organizaciones sociales y en los medios. Sí, están en todos lados", apuntó la hermana del Presidente. "Todos ellos están organizados con el mismo objetivo que es hacer lo imposible para que este Gobierno triunfe, van a aprovechar cada oportunidad para boicotearlo, porque viven de ello", sentenció.

"Quiero dejarles algo bien claro: no van contra Javier, van contra todos nosotros. Javier está dando la pelea de su vida, poniendo el cuerpo todos los días para sacar el país adelante, por eso nos necesita hoy más que nunca para defender las ideas de la libertad. Con LLA consolidada como partido a nivel nacional vamos a poder llenar el Congreso", continuó la secretaria de Presidencia.

"En la noche del milagro argentino, como todos lo llaman, en medio de la emoción abracé a mi hermano y ahí le prometí que íbamos a lograr tener el partido nacional propio para poder terminar con todos los privilegios y todas las extorsiones de la casta. Y hoy lo hicimos realidad, hoy somos partido nacional", festejó la funcionaria en medio de los cantos del público que coreaba "la casta tiene miedo". Y tras ello concluyó: "Las promesas que se hacen los hermanos Milei se cumplen".

Bajo la consigna "Para terminar con la casta volvemos a Parque Lezama", Milei llegó pasadas las 20 a Parque Lezama, un escenario ya conocido por el mandatario, quien protagonizó allí sus primeros actos partidarios previos a las elecciones legislativas de hace tres años, con las que ganó su banca como diputado en el Congreso, por la ciudad de Buenos Aires.

Esta vez, Milei se mostró en el escenario junto a su hermana y secretaria general de Presidencia, Karina Milei, responsable del armado partidario, y al titular en Diputados, Martín Menem.

Acompañaron al mandatario el secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni; el diputado nacional de La Libertad Avanza por Córdoba, Gabriel Bornoroni; el Subsecretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja; la jefa del bloque de legisladores de la Ciudad de Buenos Aires de La Libertad Avanza, Pilar Ramírez; la diputada nacional de La Libertad Avanza por Santa Fe, Romina Diez; y el diputado provincial, Agustín Romo.

También lo hizo el resto de los integrantes del Gabinete, que siguió atentamente su discurso desde el público. A diferencia del acto en el Luna Park, esta vez las invitaciones no se hicieron extensivas a otras fuerzas partidarias o a los bloques aliados en el Congreso. Según pudo saber LA NACION, a último momento la vicepresidenta Victoria Villarruel confirmó que no asistiría al evento del lanzamiento.

Karina Milei habló por primera vez en un acto nacional: "No van contra Javier, van contra todos nosotros"

Karina Milei expresó su gratitud hacia los presentes, tanto rostros conocidos como nuevos seguidores, y recordó los desafíos iniciales de su movimiento. "Hace cuatro años estábamos por empezar a dar la pelea, pero realmente verlos a todos ustedes me llena de emoción, porque quiere decir que cada vez somos más los que tenemos las ideas de la libertad", afirmó emocionada, destacando el crecimiento del apoyo popular a lo largo del tiempo.

Además, Milei rememoró el logro inédito que marcó la victoria electoral del año pasado. "Ganamos la presidencia sin tener partido", subrayó, enfatizando que lo más valioso no era la estructura partidaria, sino "las palabras de Javier Milei y la gente con todas las ganas de que esto pudiera cambiar para siempre". Sin embargo, reconoció que gobernar en minoría es un reto debido a la influencia que otros actores políticos mantienen en el Congreso, sindicatos, organizaciones sociales y medios de comunicación.

Karina Milei fue la primera oradora en Parque Lezama.

Karina Milei advirtió sobre los obstáculos que enfrenta el gobierno y la resistencia organizada de sectores tradicionales. "Ellos van a aprovechar cada oportunidad para boicotear a este gobierno, porque viven de ellos", sostuvo. En este sentido, explicó que la verdadera amenaza para la clase política es un país donde "cada argentino trabaja libremente y prospera", ya que, como afirmó Javier Milei, "no hay nada peor para un político que un trabajador que no los necesita".

Karina enfatizó que ganar la presidencia fue solo el comienzo de una lucha más profunda para transformar al país. "Tenemos que llevar la idea de la libertad a cada rincón del país", expresó, subrayando que esta pelea no es solo del presidente, sino de todos los argentinos. "Javier está dando la pelea de su vida, está poniendo el cuerpo para sacar al país adelante. Por eso nos necesita, hoy más que nunca, para difundir y defender las ideas de la libertad", concluyó, llamando a la acción en cada espacio de la sociedad.

En medio de las diferencias con Milei, Victoria Villarruel no irá al acto de La Libertad avanza

Desde el entorno de la vicepresidenta Victoria Villarruel confirmaron a TN que no participaría del acto de La Libertad Avanza en Parque Lezama.

Según indicaron fuentes cercanas a Villarruel a este medio, decidió no ir al acto porque "todavía es afiliada al Partido Demócrata y está en un proceso de salida del mismo".

En esa línea, señalaron que la vicepresidenta "no quiere tener ningún roce que complejice esa retirada de una herramienta electoral que sirvió para que Milei sea presidente".

Por último, manifestaron que su salida del PD tiene la intención de que "en el futuro ella tenga la libertad de participar del nuevo armado de LLA como partido".