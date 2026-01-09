Acuña redobla críticas: "Mientras apuntan contra la Nación, endeudan a Catamarca a tasas del 35%"

El diputado provincial Mamerto Acuña volvió a cuestionar con dureza al oficialismo catamarqueño por su manejo de la deuda pública y denunció lo que calificó como una marcada incoherencia entre el discurso político y las decisiones financieras adoptadas por el Gobierno provincial. Según sostuvo, mientras desde el Ejecutivo se critica el endeudamiento asumido por la Nación, en Catamarca se avanzó en una operación crediticia "mucho más gravosa, costosa y prolongada", cuyas consecuencias impactarán directamente en las finanzas provinciales y en el bolsillo de los ciudadanos.

"Vamos a seguir insistiendo en la doble vara del oficialismo cuando habla de deuda", afirmó Acuña, al tiempo que advirtió que "mientras se señala con el dedo a la Nación, en la Provincia se tomaron decisiones financieras más graves, que hoy se intentan minimizar o directamente ocultar".

En ese sentido, el legislador recordó que el Ejecutivo provincial avanzó en la toma de crédito público mediante el Decreto Acuerdo N.º 1670, firmado el 16 de diciembre de 2025, un procedimiento que describió como "desordenado, tardío y carente de previsibilidad". Además, cuestionó la legitimidad del proceso legislativo que habilitó la operación, al señalar que se aprobó con "una mayoría más que dudosa", situación que —según indicó— puede comprobarse en la versión taquigráfica de la sesión correspondiente.

De acuerdo con lo explicado por Acuña, la autorización solicitada por el Gobierno fue para endeudarse por un total de $138.723 millones. Sin embargo, el resultado final del proceso arrojó "una sola oferta, presentada por el Banco Nación, por apenas $45.000 millones". Para el diputado, el problema no se limita únicamente a la brecha entre el monto solicitado y el efectivamente obtenido, sino que se agrava al analizar las condiciones financieras del crédito.

"El Gobierno provincial aceptó una tasa TAMAR variable estimada en el 35,85%, con un plazo de devolución de 60 meses. Se trata de un costo financiero altísimo, que compromete seriamente las finanzas de Catamarca a mediano y largo plazo", advirtió. Y agregó: "Esta es la verdadera deuda que hoy se carga sobre las espaldas de los catamarqueños".

Acuña también cuestionó que el mismo oficialismo critique públicamente una operación de endeudamiento nacional realizada a una tasa del 7,4% y con un plazo de 372 días, sin explicar por qué en Catamarca se optó por un crédito "mucho más caro, por más tiempo y en condiciones claramente desfavorables". "Esa contradicción no es técnica, es profundamente política", sostuvo.

En otro tramo de sus declaraciones, el legislador consideró necesario aclarar aspectos que, a su entender, el oficialismo "mezcla deliberadamente para confundir a la opinión pública". En ese marco, recordó que en 2008 la Legislatura no aprobó el Presupuesto 2009, por lo que —remarcó— "no existió autorización legislativa válida para contraer endeudamiento". Según explicó, lo único que se dispuso fue una prórroga del presupuesto anterior mediante el Decreto Acuerdo N.º 2549, que extendió la vigencia de la Ley N.º 5234.

"Pretender presentar esa prórroga como una habilitación legislativa para tomar deuda es una interpretación forzada que no resiste ningún análisis jurídico serio", afirmó.

Asimismo, Acuña cuestionó lo que definió como una "confusión interesada y alarmante" en relación con el financiamiento internacional. Al respecto, aclaró que los créditos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) "no constituyen endeudamiento provincial discrecional". Explicó que se trata de líneas de financiamiento destinadas a proyectos específicos, evaluados técnicamente, con aval del Gobierno nacional y, en muchos casos, con deuda asumida por la Nación, plazos extensos y períodos de gracia.

"Equiparar esos instrumentos con la deuda tomada recientemente por la Provincia es, como mínimo, incorrecto", remarcó.

Finalmente, el diputado sostuvo que el verdadero problema radica en "la falta de coherencia política y la irresponsabilidad en el manejo del crédito público provincial". "Todo este doble discurso tiene una sola consecuencia concreta: el pueblo de Catamarca pagando una deuda más cara, por más tiempo y sin explicaciones claras", concluyó.

En ese marco, señaló que para una correcta comprensión de la situación financiera provincial puede consultarse el informe de stock de deuda emitido por el Ministerio de Economía de Catamarca. "Allí puede verificarse con claridad que no existe endeudamiento por 200 millones al 30 de diciembre de 2011. Es una planilla oficial, objetiva e irrefutable", finalizó.