La novia de Iñaki Gutiérrez chocó contra un poste y dio positivo en alcoholemia

La libertaria Eugenia Rolón, integrante del equipo de comunicación de Javier Milei y novia de Iñaki Gutiérrez, fue demorada en Mar de Ajo tras chocar contra un poste y dar positivo en un control de alcoholemia.

La ex candidata a convencional constituyente de Santa Fe fue protagonista de un incidente de tránsito en Mar de Ajó, donde según las autoridades hizo "maniobras imprudentes" y terminó chocando un poste. El episodio ocurrió a las 10 de la mañana de este jueves.

🔴 AHORA: Así fue el choque de Eugenia Rolón, la novia de Iñaki Gutiérrez, en Mar de Ajó. https://t.co/MLX4posidD pic.twitter.com/NMoepyjGgU — Breve (@SomosBreve) January 8, 2026

Tras el choque, agentes policiales le hicieron el control de alcoholemia a Rolón y le dio 1,89g/l de alcohol en sangre. En la provincia de Buenos Aires hay tolerancia cero, por lo que la policía le secuestró el vehículo marca Honda que sería del padre de Iñaki.

Según los testigos, Iñaki esta vez sí intervino para ayudar a Rolón y fue a buscarla a la comisaría.

De acuerdo a estudios médicos, valores entre 1.00 y 1.99 g/l de alcohol en sangre se asocian con "exceso de expresión, vaivenes emocionales, enojo o tristeza, bullicio, disminución de la libido". Un resultado de 1.89 g/l es un nivel crítico de intoxicación etílica, que podría tener efectos graves sobre la coordinación.