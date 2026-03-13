Convocan a la mesa política en medio de las internas para redefinir las reformas

El presidente Javier Milei convocará a la mesa política del oficialismo con el objetivo de evaluar cambios en el paquete de reformas que el Ejecutivo planea enviar al Congreso. La reunión buscará ordenar la estrategia legislativa del Gobierno en un momento marcado por tensiones internas y negociaciones sobre áreas sensibles del Estado.

Dentro del Ejecutivo reconocen que el clima político atraviesa una etapa compleja. En distintos despachos oficiales se describió esta semana como un escenario "caótico", producto de una sucesión de episodios que, según admiten en el Gobierno, podría acelerar definiciones políticas que el oficialismo tenía previsto discutir más adelante.

El encuentro de la mesa política será clave para definir el cronograma de envío de reformas y de pliegos judiciales al Congreso, así como también la estrategia de negociación con legisladores aliados y gobernadores. En el entorno oficial sostienen que estas decisiones no sólo tendrán impacto en el tratamiento legislativo, sino que también determinarán la dinámica interna del Gobierno durante el año y los roles que tendrá cada sector dentro de la estructura de poder.

La disputa por el control de áreas del Estado

Uno de los ejes que atraviesa la actual tensión política dentro del oficialismo es la avanzada de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, sobre espacios de control estatal que hasta ahora estaban bajo la órbita del asesor presidencial Santiago Caputo.

Según señalan fuentes del Ejecutivo, el proceso abarca organismos y áreas estratégicas del Estado, entre ellas la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Secretaría de Legal y Técnica, YPF y Transporte.

Este reordenamiento interno genera tensiones dentro del oficialismo, ya que implica una redistribución del poder y de la influencia dentro del Gobierno. En el entorno presidencial reconocen que la disputa se desarrolla en medio de un escenario de baja coordinación entre los sectores involucrados, lo que incrementa las fricciones internas.

El cambio en el Ministerio de Justicia y su impacto político

El último movimiento en esta reconfiguración interna fue la designación de Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia, una decisión impulsada por Karina Milei, quien además dispuso el desplazamiento de Sebastián Amerio como vice.

La medida tuvo un fuerte impacto político dentro del Gobierno. En sectores de la administración nacional interpretaron el cambio como un gesto con consecuencias directas en la relación entre Javier Milei y Santiago Caputo.

Dentro de la Casa Rosada, algunos funcionarios interpretaron el movimiento como "una señal de expulsión" hacia el asesor presidencial. Pese a ese clima, los sectores cercanos al presidente aseguran que Javier Milei busca mantener a Caputo dentro del esquema de gobierno, aunque con menores atribuciones sobre áreas clave del Estado.

"Este es el año de Karina"

Mientras se desarrolla esta reconfiguración interna, en el entorno de Karina Milei sostienen que la secretaria general de la Presidencia tendrá un rol central en el funcionamiento del oficialismo durante este año. En ese círculo se repite una frase que resume la lógica política del momento: "este es el año de Karina".

Al mismo tiempo, dentro del Gobierno admiten que el nivel de diálogo y coordinación entre los distintos sectores es actualmente muy bajo. Fuentes oficiales aseguran que la mesa política se convirtió en la única instancia de encuentro entre las partes, lo que explica la importancia que tendrá la reunión prevista para la próxima semana.

En sectores considerados neutrales dentro del Ejecutivo comparan la situación actual con otro episodio político reciente. "Es el mismo escenario que con Marra. Milei no quiere perder a su amigo, pero tampoco puede frenar los avances de Karina", explican en esos espacios.

Reformas, Congreso y gobernadores

Más allá de las tensiones internas, el objetivo central de la reunión será definir el rumbo del paquete de reformas que el Gobierno planea enviar al Congreso.

Entre los puntos que se discutirán se encuentran:

El cronograma de envío de reformas legislativas.

La presentación de pliegos judiciales.

La estrategia de negociación con legisladores aliados.

El vínculo con gobernadores provinciales.

En la Casa Rosada consideran que estas decisiones serán determinantes para ordenar la estrategia parlamentaria del oficialismo y para definir qué sectores del Gobierno asumirán mayor protagonismo en la negociación política.

El caso Adorni y el impacto en la interna

La tensión interna también se vio alimentada por un episodio que volvió a poner el foco sobre el funcionamiento del Gobierno.

La filtración de un video en el que se observa al jefe de gabinete, Manuel Adorni, subiéndose a un avión privado para viajar a Punta del Este generó repercusiones dentro del oficialismo y reactivó cuestionamientos sobre el manejo de áreas bajo la influencia de distintos sectores del poder.

El episodio intensificó el debate interno sobre la conducción de espacios vinculados a Transporte e Inteligencia. En algunos sectores del Gobierno se expresaron críticas directas hacia los responsables de esas áreas.

"Se tienen que ir. Jugaron mal o fueron inoperantes. El resultado es el mismo", afirmaron en referencia a la gestión de esos sectores. Desde los equipos cercanos a Santiago Caputo, en cambio, rechazaron las acusaciones y buscaron restarles gravedad, al tiempo que apuntaron a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Investigación administrativa en marcha

Tras la difusión del video y la controversia política que generó, el proceso de investigación quedó bajo la órbita de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

El organismo será el encargado de analizar las circunstancias del episodio, en un contexto en el que el Gobierno intenta ordenar su frente interno mientras prepara el envío de reformas al Congreso. La reunión de la mesa política del oficialismo, prevista para los próximos días, aparece así como un punto de inflexión para el Ejecutivo, no sólo para definir la estrategia legislativa, sino también para reordenar las relaciones de poder dentro del propio Gobierno.