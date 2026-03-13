Milei vuela a Madrid con una agenda marcada por la "batalla cultural" y el Foro Económico

Apenas aterrizado de su reciente gira por Estados Unidos y de asistir a la asunción presidencial de José Antonio Kast en Chile, el presidente argentino Javier Milei retomará su agenda internacional con una escala breve pero intensa en Madrid. El mandatario partirá rumbo a España para participar el sábado del Madrid Economic Forum 2026, en una visita que combina compromisos políticos, encuentros con economistas y una nueva exposición pública sobre el rumbo económico de la Argentina.

El viaje forma parte de una semana particularmente frenética para el jefe de Estado. Antes de regresar brevemente al país, Milei había pasado por Miami, Nueva York y Valparaíso. Su estadía en territorio argentino fue breve: apenas el tiempo suficiente para conocer el dato de inflación de febrero, que se ubicó en 2,9%, antes de volver a abordar el avión presidencial.

La nueva escala europea se caracteriza por un formato "privado-institucional", en el que el mandatario prioriza actividades con empresarios, economistas liberales y dirigentes políticos ideológicamente afines.

Encuentros con referentes libertarios

La agenda del mandatario está marcada por reuniones con figuras que comparten su orientación ideológica. Uno de los encuentros más relevantes será con Santiago Abascal, líder del partido español VOX.

Ambos dirigentes mantienen una relación política que se remonta a los años en que Milei comenzó a incursionar en la política argentina. Han compartido distintos eventos y el presidente argentino confía en que Abascal —diputado en las Cortes Generales por Madrid— pueda convertirse en el reemplazante del actual jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, referente del PSOE.

La agenda incluye también un encuentro con el economista español Jesús Huerta de Soto, a quien Milei considera uno de los máximos exponentes vivos de la Escuela Austríaca de economía. La admiración del presidente argentino por Huerta de Soto se reflejó previamente cuando el 27 de abril del año pasado lo condecoró con la Orden de Mayo, una de las distinciones diplomáticas más importantes del país.

El discurso central en el Foro Económico

El momento más destacado del viaje será la disertación que Milei ofrecerá ante empresarios y referentes económicos en el Madrid Economic Forum. Su exposición está prevista para el sábado a las 16:15 (hora argentina).

Durante ese discurso, el Presidente tiene previsto abordar varios ejes:

Un repaso de su gestión desde la llegada a la Casa Rosada.

Los cambios económicos ya implementados.

Las reformas que aún considera pendientes.

La denominada "batalla cultural" que impulsa desde el inicio de su mandato.

En ese contexto, también se espera que formule críticas al socialismo, señalando —según su perspectiva— el impacto que esas políticas habrían tenido en el empobrecimiento de las sociedades.

La actividad culminará con la entrega de un reconocimiento: a las 17:15, Milei recibirá un premio conmemorativo en honor al economista Ludwig von Mises, distinción que será entregada por el economista Philipp Bagus.

Una visita sin encuentros con el gobierno español

Al igual que en sus anteriores viajes a España, la agenda oficial no contempla reuniones con el presidente Pedro Sánchez ni con integrantes del gobierno socialista.

La relación diplomática entre ambos gobiernos continúa marcada por la tensión política, motivo por el cual el presidente argentino optó nuevamente por un itinerario centrado en el ámbito empresarial, académico y político cercano al liberalismo económico.

Este esquema de actividades refleja un patrón que Milei ha repetido en otras visitas internacionales: encuentros con economistas, empresarios y dirigentes políticos afines, evitando contactos institucionales con autoridades de gobiernos que mantienen posiciones ideológicas opuestas.

Un itinerario breve y ajustado

La estadía de Milei en España será corta y con horarios estrictamente definidos. El jefe de Estado partió hacia Madrid a las 23:00 del jueves y tiene previsto arribar este viernes a las 13:30 hora argentina.

El sábado concentrará la mayor parte de su actividad oficial:

10:00: reunión con Santiago Abascal.

11:00: encuentro con Jesús Huerta de Soto.

16:15: exposición en el Madrid Economic Forum 2026.

17:15: recepción del premio en honor a Ludwig von Mises.

La jornada culminará rápidamente: a las 19:00 partirá el vuelo de regreso a la Argentina, con llegada prevista a la Ciudad de Buenos Aires el domingo 15 de marzo a las 9:00.

Especulaciones en torno a la comitiva presidencial

En paralelo a la gira, otro episodio generó comentarios en el plano político. El viaje de Manuel Adorni, jefe de Gabinete, junto a su esposa dentro de la comitiva presidencial despertó diversas especulaciones.

Desde el oficialismo intentaron restarle relevancia al tema y evitar que la situación tenga costos políticos, mientras el presidente continúa desarrollando una agenda internacional marcada por reuniones ideológicas, discursos económicos y una fuerte presencia en foros vinculados al pensamiento liberal.

Con esta visita, Milei vuelve a colocar en el centro del escenario internacional su discurso sobre economía y cultura política, en un itinerario breve pero cargado de gestos hacia sus aliados ideológicos en Europa.