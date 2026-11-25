La obra de mejoramiento y asfaltado de la Cuesta de Zapata comenzó a transitar una nueva instancia con el inicio de los trabajos de riego de imprimación, una de las etapas contempladas dentro del proceso de pavimentación que lleva adelante Vialidad Provincial. Las tareas forman parte de un proyecto de infraestructura vial que comprende distintos sectores del recorrido y que tiene como objetivo avanzar sobre un tramo largamente esperado por los vecinos de Londres.

El comienzo de esta fase representa un avance dentro de las intervenciones previstas para mejorar las condiciones de circulación en el camino. La ejecución contempla inicialmente el asfaltado de 8 kilómetros del tramo Londres-La Aguada, para posteriormente continuar hacia la cuesta, donde se proyecta intervenir en una extensión de más de 27 kilómetros.

Los trabajos son ejecutados por Vialidad Provincial con fondos propios, de acuerdo con la planificación establecida para desarrollar las distintas etapas de la obra. El proyecto no se limita a la colocación de la carpeta asfáltica, sino que incluye una serie de intervenciones previas destinadas a acondicionar integralmente la infraestructura del camino.

Entre las tareas previstas se encuentran el mejoramiento de las pendientes, la ampliación del ancho de calzada, la conformación de la base y la ejecución del riego de imprimación. A estos trabajos se suma la construcción de las obras de arte que todavía se encuentran pendientes, entre ellas badenes y alcantarillas.

Reunión en Casa de Gobierno y diálogo sobre el avance del proyecto

En el marco del desarrollo de la obra, el gobernador Raúl Jalil mantuvo una reunión en Casa de Gobierno con el intendente de Londres, Roberto Rodríguez, para dialogar sobre los avances de los trabajos que se llevan adelante en la Cuesta de Zapata.

Del encuentro también participó el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, quien acompañó la reunión en la que se abordó la evolución de las intervenciones viales y el estado de ejecución del proyecto.

Durante la conversación, el jefe comunal transmitió al mandatario provincial el mensaje de los vecinos de Londres, quienes manifestaron su satisfacción por el inicio de los trabajos de asfaltado. La respuesta de la comunidad refleja la expectativa existente alrededor de una intervención que era largamente esperada y que ahora comienza a mostrar avances concretos con la puesta en marcha de las tareas correspondientes a esta primera etapa.

Rodríguez llevó a la reunión la valoración de los habitantes de la localidad, quienes expresaron su conformidad ante el comienzo de una obra considerada importante para la zona. De esta manera, el encuentro permitió poner en común el avance de los trabajos y la recepción que tuvo su inicio entre los vecinos.

Una primera etapa de ocho kilómetros y continuidad hacia la cuesta

La planificación de la obra establece una primera intervención sobre 8 kilómetros del tramo Londres-La Aguada. En este sector se desarrollan las tareas necesarias para avanzar con el proceso de asfaltado, que incluye la preparación de la estructura vial y la aplicación del riego de imprimación.

Una vez completada esta instancia inicial, los trabajos continuarán hacia la Cuesta de Zapata, en un tramo que supera los 27 kilómetros. Esta continuidad forma parte del esquema general de intervención previsto para el camino, cuya ejecución requiere desarrollar diferentes tareas de acondicionamiento y construcción.

El mejoramiento de las pendientes y del ancho de calzada constituye uno de los componentes centrales de la intervención. A estas tareas se agrega la conformación de la base, un procedimiento previo dentro de la preparación del camino, y la aplicación del riego de imprimación, etapa que ya comenzó en el sector mencionado.

Asimismo, el proyecto contempla completar las obras de arte pendientes, que comprenden la construcción de badenes y alcantarillas. Estas estructuras forman parte de los trabajos previstos para completar las intervenciones sobre la infraestructura vial de la cuesta.

En términos técnicos, las tareas incluidas en el proyecto comprenden:

Mejoramiento de pendientes: intervención sobre las características del recorrido.

Ampliación del ancho de calzada: adecuación de las dimensiones del camino.

Conformación de la base: preparación de la estructura vial para las siguientes etapas.

Riego de imprimación: procedimiento que ya comenzó dentro del proceso de asfaltado.

Obras de arte pendientes: construcción de badenes y alcantarillas.

Tres secciones de trabajo sobre la Cuesta de Zapata

En paralelo con el avance de la primera etapa, los equipos de Vialidad Provincial se encuentran trabajando en tres secciones diferentes de la emblemática Cuesta de Zapata. Esta distribución permite organizar las intervenciones a lo largo de distintos sectores del recorrido, desde el área de Tinogasta hasta la conexión con Londres.

La división establecida por el organismo provincial contempla los siguientes tramos:

Sección I: Tinogasta-Inicio Cuesta de Zapata.

Sección II: Cuesta de Zapata y cordón montañoso Sierra de Zapata.

Sección III: fin Cuesta de Zapata-Londres.

Cada una de estas secciones identifica un sector específico dentro del trazado general sobre el que se desarrollan los trabajos. La organización de los equipos en los tres sectores constituye parte del esquema de intervención que Vialidad Provincial lleva adelante para avanzar sobre la totalidad del recorrido previsto.

La presencia de maquinaria y personal del organismo en estos distintos puntos permite abordar la obra desde diferentes frentes, contemplando las características particulares de cada tramo comprendido en el proyecto.