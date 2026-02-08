Cúneo Libarona ratifica su continuidad y abre el debate por la constitucionalidad del femicidio

En un escenario político marcado por versiones de inestabilidad, el Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, rompió el silencio para despejar dudas sobre su futuro y, al mismo tiempo, trazar una hoja de ruta legislativa que promete una profunda reestructuración del orden jurídico argentino.

Tras rumores que situaban su salida del gabinete en el mes de diciembre, el funcionario no solo desmintió tales versiones, sino que reveló el trasfondo de su permanencia en el cargo, vinculada a un mandato específico de la cúpula del poder central. La decisión de seguir al frente de la cartera responde a un pedido directo del presidente Javier Milei y su hermana, Karina Milei, quienes le solicitaron expresamente que no renunciara para poder liderar la batalla judicial.

La continuidad de Mariano Cúneo Libarona se fundamenta en un compromiso personal con la función pública y con una agenda de reformas estructurales que considera indispensables. Durante una reciente entrevista en Radio Splendid, el funcionario enfatizó que su presencia en el gabinete obedece a un deseo de dejar una marca en la historia institucional del país, afirmando que vino por el bronce y por el cariño que le profesa a la justicia. En ese sentido, negó la existencia de internas o desplazamientos internos, asegurando que el Presidente le brinda su apoyo constante, especialmente en momentos de trascendidos, dado que el mandatario es consciente de que el ministro se encuentra gestionando temas delicados.

La controversia por la figura del femicidio y la igualdad ante la ley

Uno de los ejes más disruptivos de su planteo es la modificación del delito de femicidio, una figura que el ministro considera inconstitucional bajo su redacción actual. Para Cúneo Libarona, la normativa vigente desde 2012 es difusa e imprecisa, por lo cual propone una reformulación bajo el concepto unificado de hombricidio y femicidio.

El argumento central del titular de Justicia es que la ley no debería estar dirigida exclusivamente a un sexo, ya que la tendencia sexual o el género de una persona no pueden generar ni impunidad ni privilegios, defendiendo la premisa de que todos los ciudadanos deben ser iguales ante la ley.

Al explicar los alcances de esta reforma, el ministro aclaró que no se busca la derogación del delito, lo cual implicaría que inmediatamente 130 personas recuperen la libertad, algo que aseguró que no va a pasar. El objetivo es otorgarle una nueva forma que sea justa y proporcional para todos los involucrados. En su visión, si un hombre es asesinado en un contexto de desprecio al sexo, aprovechamiento de superioridad, sometimiento o control, la pena debería ser equivalente a la prevista cuando la víctima es una mujer, eliminando lo que considera una parcialidad constitucional en la figura actual.

Justicia juvenil y el debate sobre la imputabilidad

En sintonía con su agenda de ordenamiento jurídico, Cúneo Libarona defendió con firmeza la iniciativa para bajar la edad de imputabilidad. El ministro sostiene que el contexto social actual exige una actualización normativa, ya que considera que hoy un chico de 14 años conoce perfectamente lo que hace, sabe distinguir el bien del mal y actúa con dolo, conocimiento y voluntad.

Según su análisis, el sistema vigente no brinda respuestas adecuadas a las víctimas, señalando como inaceptable que una familia que ha perdido a un hijo vea al responsable de 13 años en su casa al día siguiente bajo una absoluta impunidad.

A pesar de este enfoque, el funcionario rechazó que la propuesta sea puramente punitiva, reconociendo que antes del delito existieron fallas previas en las políticas públicas y la educación. Sin embargo, remarcó que una vez que el hecho delictivo se ha consumado, el Estado tiene la obligación de poner un límite y dar una respuesta concreta a la víctima.

Derechos reproductivos y estabilidad normativa

En el tramo final de sus definiciones, el ministro se refirió a la situación de la ley de aborto, descartando cualquier tipo de modificación o retroceso en materia de derechos reproductivos. Aseguró que el aborto se mantendrá en la posición legal que tiene hoy en día, subrayando que ya es ley y que no existe ningún interés por parte del gobierno nacional en dar marcha atrás con lo establecido.

Con estas declaraciones, Cúneo Libarona no solo ratificó su permanencia en el gabinete, sino que delineó el rumbo de una gestión que buscará reabrir debates jurídicos y políticos de fondo en los próximos meses.