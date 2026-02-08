Venezuela: liberan a figuras clave del entorno de María Corina Machado en una jornada de 30 excarcelaciones

En una jornada marcada por una intensa carga emocional y política, Venezuela asistió este domingo a una serie de excarcelaciones que han sacudido el tablero de la oposición mayoritaria. La liberación de dos de los colaboradores más estrechos de la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, se produce en un contexto de altísima complejidad, donde el chavismo intenta articular una respuesta institucional tras los convulsos eventos del inicio de año. Esta medida, que afecta directamente a figuras de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), parece formar parte de una estrategia mayor de cara a la estabilidad interna del país.

Las miradas se centraron principalmente en dos nombres fundamentales para la estructura de la coalición opositora. Por un lado, Juan Pablo Guanipa, considerado la mano derecha de Machado y referente del partido Primero Justicia, recuperó su libertad tras un extenso periodo de reclusión y clandestinidad.

Por el otro, Perkins Rocha, de 63 años, asesor legal de la líder opositora y de la PUD, también fue beneficiado por la medida. Rocha, quien fuera uno de los críticos más firmes del Consejo Nacional Electoral (CNE), permanecía recluido desde hace un año y medio. Su arresto original se produjo el 27 de agosto de 2024, en medio de la ola de detenciones que siguió a la cuestionada reelección de Nicolás Maduro el 28 de julio de ese mismo año. Según confirmó su esposa, María Constanza Cipriani, a través de sus redes sociales, el tan esperado abrazo familiar finalmente se dio bajo condiciones de cautelares muy estrictas impuestas por la justicia.

Una jornada de 30 excarcelaciones y el clamor de las familias

El operativo de este domingo no fue un hecho aislado ni exclusivo para los asesores de la cúpula. Según los registros verificados por Alfredo Romero, presidente de la ONG Foro Penal, un total de 30 presos políticos fueron excarcelados durante la jornada. Entre los nombres que recuperaron la libertad se encuentran los dirigentes Jesús Armas, Luis Tarbay —quien se desempeñaba como coordinador de los equipos internacionales del comando de campaña opositor— y la exdiputada Dinora Hernández. También se confirmó la salida de Nikoll Arteaga y Albany Colmenares, completando un grupo de figuras que han sido centrales en la dinámica de las últimas elecciones y protestas.

El testimonio de los familiares ha servido para dimensionar el costo personal de estos meses de encierro. Ramón Guanipa, hijo del dirigente de Primero Justicia, celebró que su familia pueda volver a abrazarse tras más de ocho meses de lo que calificó como una injusta prisión y un año y medio de separación forzada. No obstante, el joven mantuvo la firmeza en su reclamo al exigir la liberación inmediata, plena e incondicional de todos los presos políticos que aún permanecen en los centros de detención. Por su parte, la propia María Corina Machado celebró la noticia calificando a Guanipa como un héroe y asegurando que la historia reconocerá siempre su sacrificio.

La trayectoria de Juan Pablo Guanipa hacia la libertad

La detención de Guanipa fue particularmente dramática debido a su situación previa. El dirigente permanecía en la clandestinidad cuando fue capturado finalmente el 23 de mayo de 2025, en el marco de un operativo policial destinado a desmantelar un presunto plan para boicotear los comicios regionales y legislativos de ese mes, además de supuestos actos terroristas. En aquella oportunidad, el Gobierno detuvo a más de 70 personas, incluyendo ciudadanos extranjeros.

Antes de su captura y paso a la sombra, la última aparición pública de Guanipa se registró el 9 de enero de 2025, cuando acompañó a Machado en una protesta en Caracas para defender el triunfo reclamado de Edmundo González Urrutia en las presidenciales de 2024. Al salir en libertad este domingo, el dirigente publicó un video donde reflexionó sobre su tiempo escondido y detenido, prometiendo hablar pronto sobre el presente y el futuro de Venezuela.

El marco político: Amnistía y cifras en pugna

Estas liberaciones no ocurren en el vacío político. Se dan en el marco de un proceso de excarcelaciones anunciado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, tras los eventos relacionados con el ataque y captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Asimismo, la medida coincide cronológicamente con el debate en el Parlamento —controlado por el oficialismo— de una ley de amnistía general. A pesar de estos avances, existe una discrepancia notable en las estadísticas sobre el alcance real del proceso.

Mientras la mayor coalición opositora contabiliza 391 presos políticos excarcelados desde el 8 de enero y el Foro Penal registra 383, el Gobierno chavista sostiene que el proceso inició en diciembre de 2025 y que, desde entonces, 895 personas fueron liberadas con medidas cautelares. Sin embargo, el Estado no ha publicado listas oficiales que permitan verificar fehacientemente cada uno de los casos mencionados, manteniendo una atmósfera de incertidumbre sobre el número total de ciudadanos que aún permanecen bajo custodia por motivos políticos.