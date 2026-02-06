Tiempo en Catamarca: ¿Cuál es el pronóstico para el primer fin de semana de febrero?

La Capital catamarqueña amaneció este viernes bajo un intenso temporal que sorprendió a los residentes durante las primeras horas de la jornada. Las precipitaciones, que se mantuvieron de forma constante a lo largo del día, generaron complicaciones en diferentes sectores de la ciudad.

Ante este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el pronóstico para el primer fin de semana de febrero, advirtiendo que la inestabilidad persistirá, al menos, durante las próximas 24 horas.

El pronóstico para los próximos días

De acuerdo al organismo técnico, el clima presentará las siguientes condiciones en el Valle Central:

Sábado 7 de febrero: Se espera una jornada mayormente inestable. Por la mañana se prevén chaparrones, seguidos de lluvias aisladas durante la tarde. Hacia la noche, el cielo permanecerá mayormente nublado. Los vientos soplarán del noreste con rotación al norte, con una temperatura mínima de 22°C y una máxima que alcanzará los 28°C.

Domingo 8 de febrero: Se proyecta una mejora en las condiciones generales, con cielo parcialmente nublado. Sin embargo, se sentirá un incremento en la intensidad del viento proveniente del norte (rotando al noreste), con ráfagas que podrían alcanzar los 59 kilómetros por hora. Se espera un ambiente más caluroso, con una mínima de 22°C y una máxima de 34°C.